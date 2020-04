Sweet Suite Dreams: Eine Reise zu den schönsten Hotelzimmern

Ge­gen­sätze zie­hen ein­an­der an! Die „Rock­star Suite” des Hard Rock Ho­tel Da­vos kom­bi­niert die kul­ti­gen Hard Rock Vi­bes mit der ar­chai­schen Grau­bünd­ner Berg­welt auf mehr als 1.500 Me­tern See­höhe. In der Vi­trine prangt die Weste von Jimi Hen­drix, Fo­to­gra­fien des le­gen­dä­ren Rock­mu­si­kers zie­ren die Wände – die Cool­ness des mu­si­ka­li­schen Life­styles ha­ben die Gäste so im­mer vor Au­gen. Wer so rich­tig ab­ro­cken will, leiht sich eine Fen­­der-Gi­­tarre aus. Der On-De­­mand-Vi­­deoun­­­ter­­richt ist in­klu­sive. Vom haus­ei­ge­nen Vibe-Ma­­na­ger zu­sam­men­ge­stellte Play­lists und der Crosley-Pla­t­­ten­­spie­­ler mit zehn Kul­tal­ben sor­gen für ro­ckige Stim­mung in der Suite.