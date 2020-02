Wie ein kleines Dorf im Olivengarten: Neues Luxushotel in Istrien

Für das neu er­öff­nete Lu­xus­ho­tel San Can­zian wurde das kleine ro­man­ti­sche Dorf Mužo­lini Donji im Her­zen von Is­trien vor dem Ver­fall ge­ret­tet. Tra­di­tio­nelle Ar­chi­tek­tur trifft nun auf De­sign und Lu­xus – Gour­met­re­stau­rant und Cock­tail­bar in­be­grif­fen. In die­ser Form ein­zig­ar­tig auf der kroa­ti­schen Adria-Hal­b­in­­sel.

Ge­parkt wird au­ßer­halb. Das Golf­car bringt die Gäste des San Can­zian Vil­lage & Ho­tel zu den le­dig­lich 25 sehr in­di­vi­du­el­len Zim­mern und Sui­ten, die Fünf-Sterne-Kom­­fort und me­di­ter­ra­nen Charme be­hut­sam mit coo­lem De­sign in ei­ner jahr­hun­der­te­al­ter Ku­lisse ver­bin­den – ge­säumt von Oli­ven­bäu­men und Wein­gär­ten.

Sorg­fäl­tig aus­ge­wählte Stoffe, Mö­bel­stü­cke, Ta­pe­ten und Kunst­werke prä­gen das Am­bi­ente des An­we­sens, des­sen ganz­jäh­rig be­heiz­tes und abends in sanf­tes Licht ge­tauch­tes Schwimm­bad mit Pool-Bar ei­nen wei­ten Blick in die un­ver­baute Land­schaft er­öff­net. Wer Wert auf be­son­dere In­di­vi­dua­li­tät legt, kann eine kleine Villa samt Ka­min und ei­ge­nem Pool bu­chen.

Auf die Ge­nie­ßer war­tet eine span­nende Kü­che, für die mit Ma­rio Man­da­rić ein Shoo­­ting-Star der kroa­ti­schen Gour­met­szene bürgt. Er sam­melte reich­lich in­ter­na­tio­nale Er­fah­rung als Sous-Chef des Lon­do­ner Drei-Sterne-Re­stau­rants „Fat Duck” an der Seite von Hes­ton Blu­men­thal. Im San Can­zian prä­sen­tiert er auf der Ba­sis is­tri­scher Spit­zen­pro­dukte zwei Li­nien – krea­tive Gour­met­ge­richte und eine läs­sige Bis­­tro-Kü­che.

Pas­send dazu birgt der be­geh­bare Wein­tre­sor rund 600 Po­si­tio­nen – von Cham­pa­gner über Bes­tes aus Frank­reich und Ita­lien bis zu all dem, was Kroa­tien in den letz­ten Jah­ren wie­der als un­ge­mein span­nende Wein­re­gion in­ter­na­tio­nal eta­bliert hat. Eine be­son­dere At­trak­tion ist die von Star-De­­si­g­ner Bo­ris Ružić ge­stal­tete Cock­­tail-Bar, wo aus feins­ten Spi­ri­tuo­sen und haus­ge­mach­ten Si­ru­pen und Li­kö­ren au­ßer­ge­wöhn­li­che Drinks ent­ste­hen.

Das San Can­zian Vil­lage & Ho­tel ist knapp vier Ki­lo­me­ter von Buje und rund fünf Ki­lo­me­ter vom Künst­ler­dorf Grožn­jan mit sei­nen Ga­le­rien und Ate­liers ent­fernt. Zum be­lieb­ten Aqua­park Is­tra­lan­dia sind es rund 14 Ki­lo­me­ter, zum Flug­ha­fen Pula 81 Ki­lo­me­ter und nach Tri­est auch nur 88 Ki­lo­me­ter. Die Zim­mer­preise im jüngs­ten Lu­xus­ho­tel in Is­trien be­gin­nen bei 211 Euro pro Nacht.

www.san-canzian.hr