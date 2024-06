Istrien: Die neuen Erlebnis-Tastings im Weingut Kozlović

Ob es nun auf der Pan­orama-Brü­cke über den Wein­gär­ten ist oder in der sty­li­schen Ka­min­lounge: Den zu­letzt wie­der auf der In­ter­na­tio­na­len Wine Chall­enge (IWC) in Lon­don aus­ge­zeich­ne­ten Wei­nen von An­to­nella und Gi­an­franco Koz­lo­vić aus Buje in Is­trien kann man sich auf viel­fa­che Weise nä­hern.

Wenn Is­tri­ens Weinszene mitt­ler­weile auch in­ter­na­tio­nal wie­der für Fu­rore sorgt, ist dies nicht zu­letzt Pio­nie­ren wie An­to­nella und Gi­an­franco Koz­lo­vić zu ver­dan­ken. Sie ha­ben in den letz­ten 25 Jah­ren rund um die Leit­sorte Mal­va­zija im­mer wie­der ent­schei­dende Ak­zente für das ei­gene Gut und das ge­samte Land ge­setzt.

Tochter Gianna als fünfte Generation

Gi­anna, An­to­nella, Lara und Gi­an­franco Koz­lo­vić (c) Koz­lo­vic

Mit Toch­ter Gi­anna Koz­lo­vić, die Öno­lo­gie und Wein­bau an der Uni­ver­si­tät Udine stu­diert und ih­ren Mas­ter an der Hoch­schule Gei­sen­heim ab­ge­schlos­sen hat, ist nun die nächste Ge­ne­ra­tion in das be­reits 1904 ge­grün­dete Fa­mi­li­en­wein­gut ein­ge­stie­gen.

Ge­mein­sam soll der in­ter­na­tio­nale Ruf wei­ter ge­fes­tigt und aus­ge­baut wer­den. Das Wein­gut zählt heute zu den ab­so­lu­ten Top-Adres­sen und be­ein­druckt nicht nur durch sein spek­ta­ku­lä­res De­sign, son­dern vor al­lem auch durch die viel­fach aus­ge­zeich­ne­ten Qua­li­tä­ten – wie zu­letzt aber­mals in Lon­don.

Malvazija gewinnt Silber bei IWC

In Sa­chen Wein gilt die In­ter­na­tio­nal Wine Chall­enge (IWC) in Lon­don be­reits seit 40 Jah­ren als ei­ner der strengs­ten und ein­fluss­reichs­ten Wett­be­werbe welt­weit. Umso ein­drucks­vol­ler fiel der Er­folg des „Santa Lu­cia Mal­va­zija 2018” aus dem Wein­gut Koz­lo­vićs aus, der sich hier mit 90 Punk­ten und „Sil­ber” ein­mal mehr in Best­form prä­sen­tierte.

Der „Santa Lu­cia Mal­va­zija” wird zu 100 Pro­zent aus Mal­va­sia Is­triana-Trau­ben der Pre­mi­um­lage Santa Lu­cia pro­du­ziert, reift zwölf Mo­nate im gro­ßen Ei­chen­fass und zeich­net sich durch aus­ge­präg­ten Sor­ten­cha­rak­ter, eine ele­gante und reife Fruch­tig­keit so­wie eine herz­hafte Mi­ne­ra­li­tät aus. Für die in­ter­na­tio­nale Spit­zen­kö­che-Ver­ei­ni­gung der Jeu­nes Re­stau­ra­teurs (JRE) gibt es eine wei­tere, ge­trennt se­lek­tio­nierte Santa-Lu­cia-Edi­tion in li­mi­tier­ter Auf­lage.

Experience 2024 – geführte Weinerlebnisse

Gi­an­franco Koz­lo­vić im Wein­gar­ten (c) Wein­gut Koz­lo­vic

Für Wein­lieb­ha­ber in Is­trien zählt das ma­le­risch zu Fü­ßen des mit­tel­al­ter­li­chen Tur­mes von Mom­jan ge­le­gene Wein­gut Koz­lo­vić längst zu den be­lieb­tes­ten Aus­flugs­adres­sen. Dem­entspre­chend wur­den in die­sem Jahr neue Packa­ges für Be­su­cher ge­schnürt:

„Koz­lo­vić mit Wein seit 1904“: Bei die­ser Tour wer­den Wein­phi­lo­so­phie, Lei­den­schaft und His­to­rie des Wein­guts im Rah­men ei­nes er­zäh­le­ri­schen Rund­gangs ver­mit­telt. Ge­star­tet wird im al­ten Kel­ler, der heute mit dem mo­der­nen, drei­stö­cki­gen De­sign-Wein­gut ver­bun­den ist. Be­sucht wer­den Pro­duk­ti­ons- und Ab­füll­be­rei­che und der Bar­ri­que­kel­ler, ehe das Pro­gramm mit der Ver­kos­tung der drei re­prä­sen­ta­tivs­ten Weine – dem fri­schen Weiß­wein „Mal­va­zija”, dem ge­al­ter­ten Weiß­wein „Santa Lu­cia Mal­va­zija” und dem fri­schen Rot­wein „Te­ran” – en­det.

„Koz­lo­vić-Tour & Ter­ras­sen-Ver­kos­tung 2024": Die­ses ent­spannte Wein- und Spei­se­er­leb­nis führt durch die In­nen- und Au­ßen­be­rei­che des Wein­guts und be­ginnt mit den Pro­duk­ti­ons­ab­läu­fen und der in­no­va­ti­ven Ar­chi­tek­tur und De­sign­kunst – ein­schließ­lich ei­nes Be­suchs der Pro­duk­ti­ons- und Ab­füll­be­rei­che so­wie des Bar­ri­que­kel­lers. Da­nach wer­den die vier lo­ka­len Spe­zia­li­tä­ten „Valle", „Mus­cat Mo­mi­ano", „Santa Lu­cia Aka­cia" und „Santa Lu­cia Noir" ver­kos­tet.

„Koz­lo­vić Ex­zel­lenz 2024": Wer sein Wis­sen über Weine und de­ren Her­stel­lung ver­tie­fen und das is­tri­sche Ter­roir ken­nen­ler­nen möchte, ist hier bei bes­tens auf­ge­ho­ben. Bei die­ser Tour wer­den Ex­klu­si­vi­tä­ten prä­sen­tiert, die aus ver­schie­de­nen Stand­or­ten, An­bau­ten und Wein­be­rei­tun­gen der ein­hei­mi­schen Sor­ten her­vor­ge­hen. Die Ver­kos­tung um­fasst die sechs Weine „Mal­va­zija", „Se­lek­cija Mal­va­zija", „Santa Lu­cia Mal­va­zija", „Te­ran", „Santa Lu­cia Noir" und „Mus­kat". Dazu wer­den kalte und warme Häpp­chen ser­viert.

„Koz­lo­vić Pri­vat­ver­kos­tung 2024": Bei die­ser Pri­vat­ver­kos­tung für Wein­lieb­ha­ber wer­den die Gäste durch sechs Weine ge­führt – an­ge­fan­gen bei den ak­tu­el­len Ver­öf­fent­li­chun­gen und Wei­nen aus ein­zel­nen Wein­ber­gen von Santa Lu­cia bis zu ei­ner Aus­wahl aus der Wein­bi­blio­thek und dem Wein­ar­chiv. Das Package ist ein ex­klu­si­ves Wein­erleb­nis für Grup­pen von sechs bis acht Per­so­nen. Die Dauer be­trägt rund 150 Mi­nu­ten.

Online-Shop für Österreich und Deutschland

Um Wein­lieb­ha­bern in Ös­ter­reich und Deutsch­land auch die Mög­lich­keit zu bie­ten, die Weine ohne Be­such des Gu­tes in Is­trien zu er­wer­ben, wurde der Web­shop mo­dern ad­ap­tiert. Ab so­fort kön­nen ne­ben Wert­gut­schei­nen oder Gut­schei­nen für die Wein­erleb­nisse auch die Weine selbst ge­or­dert wer­den.

Die „Spring Box“ ent­hält bei­spiels­weise die fünf ak­tu­el­len Weine „Valle 2023” (0,75 l), „Mal­va­zija 2023” (0,75 l), „Mus­cat Mo­mi­ano halb­süß 2023” (0,5 l), „Te­ran 2022” (0,75 l) und „Se­lek­cija Mal­va­zija 2021” (0,75 l). Die Weine kön­nen da­bei auch in Ge­schenk­kar­tons mit per­so­na­li­sier­ter Nach­richt an die ge­wünschte Adresse ver­schickt wer­den.

www.kozlovic.hr