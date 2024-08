Guide Michelin: Das sind die besten Restaurants in Kroatien

Mit der neu­es­ten Aus­gabe des Guide Mi­che­lin un­ter­streicht Is­trien ein­mal mehr sei­nen Ruf als Shoo­ting-Star un­ter Eu­ro­pas Gour­met­re­gio­nen: Erst­mals wurde ein Re­stau­rant in Kroa­tien mit zwei Mi­che­lin-Ster­nen aus­ge­zeich­net. Ins­ge­samt emp­feh­len die Tes­ter in Is­trien nicht we­ni­ger als 19 au­ßer­ge­wöhn­li­che Adres­sen für Fein­schme­cker.



„Agli Amici”: Erstmals zwei Sterne für Kroatien

Was für eine Er­folgs­ge­schichte: Erst vor drei Jah­ren hatte Ema­nuele Sca­rello das Re­stau­rant „Agli Amici” in Ro­vinj er­öff­net – und nun wurde sein Gour­met-Tem­pel in der is­tri­schen Ha­fen­stadt be­reits mit dem zwei­ten Mi­che­lin-Stern aus­ge­zeich­net. Dem Spit­zen-Gas­tro­no­men, der auch ein Zwei-Sterne-Lo­kal in Udine führt, ge­lang es da­mit, neue Maß­stäbe in der Gour­met-Szene von Kroa­tien zu set­zen.

Der Platz des „Agli Amici” könnte da­bei nicht schö­ner sein – di­rekt am lu­xu­riö­sen Yacht­ha­fen und der ex­klu­si­ven Fla­nier­pro­me­nade mit Blick auf die Bucht und die Alt­stadt von Ro­vinj. Kü­chen­chef Si­mon De Lucca lässt den Gäs­ten die Wahl zwi­schen Land und Meer, in­dem er seine bei­den Me­nüs zum ei­nen auf die bes­ten Pro­dukte des Hin­ter­lan­des fo­kus­siert und zum an­de­ren auf Fisch und Mee­res­früchte der Adria.

„Monte”: Der Klassiker kann sich behaupten

Wie­der mit ei­nem Mi­che­lin-Stern aus­ge­zeich­net wurde das Re­stau­rant „Monte” in Ro­vinj, das sich di­rekt un­ter der Ba­si­lika be­fin­det. Die Fa­mi­lie De­kić hat hier eine tra­di­tio­nelle Ta­verne aus dem Jahr 1985 in ei­nes der re­nom­mier­tes­ten Fine-Di­ning-Re­stau­rants Kroa­ti­ens mit ei­ner in­no­va­ti­ven re­gio­na­len Kü­che ver­wan­delt, in dem Da­ni­jel De­kić und Sohn Ilia alte Re­zepte mit krea­ti­vem Es­prit neu in­ter­pre­tie­ren.

Die drei Me­nüs sind nach der Farbe der je­wei­li­gen Haupt­zu­tat be­nannt: „Rot” für Hum­mer, „Grün” für Ge­müse und „Blau” für Fisch und Mee­res­früchte, wo­bei „die Hum­mer­bis­kuit­creme mit Hum­mert­ar­tar und Fo­rel­len­ka­viar, be­glei­tet von ei­nem Fu­met mit Fen­chel­ge­schmack und ge­ba­cke­nem Tin­ten­fisch in schwar­zem Teig“ laut den Mi­che­lin-Tes­tern be­son­ders her­vor­zu­he­ben ist.

Bib Gourmand und weitere Empfehlungen

Goran Hrasto­včak ist Kü­chen­chef im „Spinna­ker” in Po­reč (c) Gün­ter Standl /​ ART

Der Guide Mi­che­lin hat dar­über hin­aus drei Lo­kale in Is­trien mit ei­nem „Bib Gour­mand” für ihr be­son­ders gu­tes Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis be­dacht: Da­bei han­delt es sich um die Ko­n­oba „Bate­lina” in Ban­jole mit ih­ren Fisch­spe­zia­li­tä­ten vom ei­ge­nen Boot, die Ko­n­oba „Alla Bec­c­ac­cia” in Faz­ana, die un­ter an­de­rem eine am of­fe­nen Feuer zu­be­rei­tete Peka von der Wald­schnepfe of­fe­riert, und die für ihre Pasta- und Fleisch-Spe­zia­li­tä­ten be­kannte Fa­mi­lien-Ko­n­oba „Malo Selo” in Buje.

Neu un­ter den vom Guide Mi­che­lin emp­foh­le­nen 19 is­tri­schen Re­stau­rants fin­den sich das „Wine Vault – Le­vante Edi­tion” im Ho­tel Monte Mu­lini in Ro­vinj und das von Kü­chen­chef Goran Hrasto­včak ge­führte „Spinna­ker” in Po­reč. Ex­zel­lent sind hier auch die Des­serts, denn Dra­gana Ko­vače­vić wurde vom Gault Mil­lau 2024 als „Kroa­ti­ens Pa­tis­sière des Jah­res“ aus­ge­zeich­net.

Elf Sterne-Restaurants in Kroatien

Die Mi­che­lin-Tes­ter zeig­ten sich aber auch über Is­trien hin­aus vom gas­tro­no­mi­schen An­ge­bot des Lan­des be­geis­tert. Das „Agli Amici” ist zwar das ein­zige Lo­kal mit zwei Ster­nen, aber ne­ben dem „Monte” dür­fen sich noch neun wei­tere Re­stau­rants in Kroa­tien über je­weils ei­nen Mi­che­lin-Stern freuen.

Ganz neu in die­sem er­le­se­nen Kreis ist das Re­stau­rant „Du­brav­kin put” in Za­greb, wäh­rend das „Pe­le­g­rini” in Ši­benik, das „360º” in Du­brov­nik, das „Noel” in Za­greb, das „Boškinac” in No­valja, das „LD Re­stau­rant” in Korčula, das „Nebo” in Ri­jeka, das „Al­fred Kel­ler” in Mali Lošinj und das „Ko­rak” in Ja­stre­barsko ih­ren Stern ver­tei­di­gen konn­ten.

Zu­sätz­lich ha­ben das „Zinfandel’s” in Za­greb, die Ko­n­oba „Mate” in Korčula und das „Ko­rak” in Ja­stre­barsko neu­er­lich ei­nen „Grü­nen Stern” er­hal­ten. Diese Aus­zeich­nung wird vom Guide Mi­che­lin an Re­stau­rants ver­ge­ben, die sich be­son­ders für ein auf Nach­hal­tig­keit und Um­welt­ver­träg­lich­keit ba­sie­rende Gas­tro­no­mie ein­set­zen.

Nicht zu­letzt hat der Guide Mi­che­lin mit dem „Fa­kin” in Le­grad ein wei­te­res Re­stau­rant in die „Bib Gourmand”-Liste auf­ge­nom­men. So­mit gibt es in ganz Kroa­tien nun be­reits elf Lo­kale mit die­sem Mi­che­lin-La­bel, die hoch­qua­li­ta­tive Me­nüs zu er­schwing­li­chen Prei­sen an­bie­ten. Ins­ge­samt sind im Guide Mi­che­lin ak­tu­ell nicht we­ni­ger als 93 kroa­ti­sche Re­stau­rants ge­lis­tet.

guide.michelin.com