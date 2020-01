Bunte Unterwasserwelt: Die besten Tauchspots auf den Seychellen

Knapp zwei Ki­lo­me­ter von der West­küste Mahés ent­fernt liegt die In­sel Con­cep­tion, die als Hei­mat des Mahé-Bril­­len­­vo­gels be­kannt ist. Wer ein­mal ei­nen Wal­hai – den größ­ten Fisch der Ge­gen­wart – live se­hen will, hat zwi­schen Mahé und Con­cep­tion die bes­ten Chan­cen. Die plank­ton­fres­sen­den Rie­sen zie­hen vor al­lem von Au­gust bis No­vem­ber an den Sey­chel­len vor­bei. Ob­wohl die Wal­haie in der Lage sind, bis zu 1.000 Me­ter tief zu tau­chen, hal­ten sie sich meist in nur zehn Me­tern Was­ser­tiefe auf. Ne­ben den sanf­ten Rie­sen tum­meln sich hier auch Thun­fisch­schwärme, Za­cken­bar­sche und Ad­ler­ro­chen. Durch ste­tige Strö­mun­gen und Tie­fen bis 28 Me­ter ist das Ge­biet al­ler­dings nur für er­fah­rene Tau­cher zu emp­feh­len.