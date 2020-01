Insider-Tipps: Locals verraten Hotspots für die nächsten Städtereisen

High Line /​​ New York (c) Shut­ter­stock /​​ Al­ba­chiaraa

Wen es nach New York zieht, der sucht nach quir­li­gen Stra­ßen und je­der Menge Tru­bel. Doch die Lo­cals be­hal­ten auch im „Big Ap­ple” den Über­blick und schwö­ren auf den ob­li­ga­to­ri­schen Brunch mit Ba­gels & Co. in der „230 Fifth Roof­top Bar” mit Blick auf das Em­pire State Buil­ding.

Ge­nauso be­ein­dru­ckend für alle Foo­dies ist der „Chel­sea Mar­ket” ‒ ein edel re­no­vier­tes Back­stein­la­ger­haus im hip­pen Me­at­packing District. Ru­hi­ger ist es da­ge­gen in der „New York High Line”: Die still­ge­legte Hoch­bahn­trasse in Man­hat­tan wurde in ei­nen öf­fent­li­chen Park ver­wan­delt, der eine Oase in­mit­ten der hek­ti­schen Groß­stadt bil­det und viele kleine, nach­hal­tige Bis­tros auf meh­re­ren Ebe­nen be­reit hält.

Auch im „Pa­ley Park” lässt das leise Rie­seln des be­leuch­te­ten Was­ser­falls den All­tags­stress ver­ges­sen. Ein zu­sätz­li­ches High­light war­tet in den luf­ti­gen Hö­hen des „Ro­cke­fel­ler Cen­ter”: Wer sich vor­her in­for­miert und Ti­ckets zum Son­nen­un­ter­gang be­stellt, wird sich aufs Neue in die Stadt ver­lie­ben, wenn die Nacht über New York City her­ein­bricht.