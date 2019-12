Fünfmal Angeberwissen über Finnland: Die spinnen, die Finnen!

In Finn­land le­ben die glück­lichs­ten Men­schen Eu­ro­pas. Zu­min­dest, wenn man dem „World Hap­pi­ness Re­port“ glaubt. Woran das liegt? Viel­leicht am Bil­dungs­sys­tem, um das Finn­land von vie­len Län­dern be­nei­det wird? Oder am be­rühm­ten 3310 von No­kia? Wohl kaum. Eher, weil die Fin­nen so nah am Was­ser ge­baut ha­ben. Also an ei­nem der 188.000 Seen. Oder weil sie in vier von fünf Tei­len Finn­lands den Wald vor Bäu­men nicht se­hen. In­ter­es­sant: Je­der See und erst recht je­der Baum ist kom­mu­ni­ka­ti­ver als der Finne.