Perfekte Auszeit im Winter: 48 Stunden im Fürstentum Monaco

Wer an Mo­naco denkt, hat si­cher­lich das Bild der herr­li­chen Ku­lisse bei som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren und Sonne satt vor Au­gen. Eine Reise im Win­ter hat aber eben­falls ihre Vor­teile: Das Fürs­ten­tum lässt sich dann bei mil­den Tem­pe­ra­tu­ren ohne Tru­bel und mit ei­nem rei­chen Kul­tur­pro­gramm er­le­ben.

Wer im Win­ter ins Fürs­ten­tum reist, kann selbst in nur 48 Stun­den eine ein­zig­ar­tige Mi­schung aus Ge­schichte, Kunst, Ku­li­na­rik und Shop­ping er­le­ben. Zwi­schen den ver­win­kel­ten Gas­sen der Alt­stadt, den pracht­vol­len Ge­bäu­den im Belle-Épo­que-Stil und den Pan­ora­men über dem Mit­tel­meer ent­fal­tet sich ein idea­les Pro­gramm für kul­tur­in­ter­es­sierte Kurz­ur­lau­ber.

Tag 1

His­to­ri­sche Alt­stadt von Mo­naco (c) BVer­gely

Mor­gens: His­to­ri­sche Ent­de­ckun­gen. Mit ei­nem Spa­zier­gang durch die Alt­stadt „Le Ro­cher” ge­lingt der per­fekte Start in den Tag. Die Ka­the­drale Notre-Dame-Im­ma­culée ist im ro­ma­nisch-by­zan­ti­ni­schen Stil er­baut und die letzte Ru­he­stätte vie­ler Mit­glie­der der Fürs­ten­fa­mi­lie – auch von Fürst Rai­nier III. und Prin­zes­sin Grace. An­schlie­ßend geht es zum Fürs­ten­pa­last, in dem die Fa­mi­lie Gri­maldi re­si­diert. Je­den Tag um 11:55 Uhr füh­ren hier die Pa­last­wa­chen auf dem Place du Pa­lais die Wach­ab­lö­sung durch – ein ein­drucks­vol­ler Ein­blick in die jahr­hun­der­te­alte Ge­schichte des Fürs­ten­tums.

Mit­tags: Re­stau­rant­be­such. Viele Be­su­cher zieht nicht nur die tolle Ku­lisse von Mo­naco an, son­dern auch die me­di­ter­rane und fran­zö­si­sche Kü­che. Ein Tipp ist das „La Mont­gol­fière” – ein char­man­tes, vom Ehe­paar Henri und Fa­bi­enne Ge­raci ge­führ­tes Gour­met­re­stau­rant im Her­zen der Alt­stadt. Bo­den­stän­dig, aber nicht min­der köst­lich sind die sü­ßen und herz­haf­ten Crê­pes, die in der „Crê­pe­rie du Ro­cher” zu­be­rei­tet wer­den.

Ein mit ei­nem Mi­che­lin-Stern aus­ge­zeich­ne­tes Re­stau­rant ist das „Pa­vyl­lon Monte-Carlo”, das vom re­nom­mier­ten Ster­ne­koch Yan­nick Al­léno ge­lei­tet wird. Es zeich­net sich durch eine krea­tive fran­zö­si­sche Kü­che mit me­di­ter­ra­nen Ein­flüs­sen aus, die hoch­wer­tige re­gio­nale Zu­ta­ten in in­no­va­ti­ven Ge­rich­ten prä­sen­tiert. Ein mo­der­nes In­te­ri­eur, licht­durch­flu­tete Räume und ein ele­gan­tes Am­bi­ente schaf­fen den per­fek­ten Rah­men für ein ex­klu­si­ves Gour­met-Er­leb­nis im Fürs­ten­tum.

Nach­mit­tags: Ozea­no­gra­phi­sches Mu­seum. Nach dem Mit­tag­essen geht es in das Ozea­no­gra­phi­sche Mu­seum auf dem Ro­cher, das sich wie ein Wäch­ter über das Mit­tel­meer er­hebt. Er­öff­net im Jahr 1910, zeigt es die Aus­stel­lung „Mé­di­ter­ra­née 2050“. Diese lädt Jung und Alt zu ei­ner Zeit­reise ein, um eine ideale Zu­kunft des Mit­tel­meers zu ent­de­cken – reich an Bio­di­ver­si­tät und er­mög­licht durch die Ent­schei­dun­gen, die heute ge­trof­fen wer­den. Ein Auf­ruf zum Han­deln, der die Not­wen­dig­keit un­ter­streicht, die­ses ein­zig­ar­tige und fra­gile Öko­sys­tem zu schüt­zen, und zu­gleich so­wohl in­di­vi­du­el­les als auch kol­lek­ti­ves En­ga­ge­ment in­spi­riert.

Fürs­ten­pa­last von Mo­naco (c) BVer­gely

Nach­mit­tags: Au­tos und Bou­ti­quen. Eine wei­te­res High­light, das Rei­sende ge­se­hen ha­ben soll­ten, ist die Au­to­mo­bil­samm­lung von Fürst Rai­nier III, die als eine der be­deu­tends­ten pri­va­ten Samm­lun­gen his­to­ri­scher Fahr­zeuge in Eu­ropa gilt. Sie um­fasst mehr als 100 le­gen­däre Renn­wa­gen, Old­ti­mer und Pro­to­ty­pen aus über ei­nem Jahr­hun­dert. Die Be­su­cher er­hal­ten aber nicht nur Ein­bli­cke in tech­ni­sche Meis­ter­werke, son­dern auch in die Lei­den­schaft der mo­ne­gas­si­schen Fürs­ten­fa­mi­lie für In­no­va­tion, De­sign und Mo­tor­sport.

Für Lieb­ha­ber der schö­nen Dinge ist wie­derum die Ave­nue des Beaux-Arts das rich­tige Pflas­ter. Die ele­gante Straße im Her­zen von Mo­naco-Ville wird von char­man­ten Bou­ti­quen, De­si­gner­lä­den, Ga­le­rien und Ca­fés ge­säumt. Sie ver­bin­det Kul­tur und Shop­ping auf stil­volle Weise und lädt zu ei­nem ent­spann­ten Bum­mel durch das his­to­ri­sche Zen­trum des Fürs­ten­tums ein.

Abend­stim­mung über dem Port Her­cule (c) BVer­gely

Abends: Ku­li­na­rik und Aus­klang. Dass Mo­naco für seine aus­ge­zeich­nete fran­zö­si­sche Kü­che be­kannt ist, ist un­be­strit­ten. Doch auch an­dere Kü­chen­stile sind eine feste Kom­po­nente in der mo­ne­gas­si­schen Re­stau­rant­kul­tur. An Don­ners­ta­gen ver­wan­delt sich bei­spiels­weise das Re­stau­rant „The Ni­waki” in ein Di­ning-Ziel, das eine ex­zel­lente, ja­pa­nisch in­spi­rierte Kü­che mit Live-Mu­sik und DJ-Sets ver­bin­det – ein im­mersi­ves Er­leb­nis, das Ge­schmack und Rhyth­mus glei­cher­ma­ßen fei­ert.

Für Fans der ar­gen­ti­ni­schen Kü­che ist das „Anahi Mo­naco” eine Emp­feh­lung. Nur we­nige Schritte vom Carré d’Or ent­fernt, ent­fal­tet sich hier ein sinn­li­ches Er­leb­nis, in dem Ele­ganz auf Au­then­ti­zi­tät trifft. Zwi­schen ge­dämpf­ter At­mo­sphäre, raf­fi­nier­tem De­sign und lei­den­schaft­li­cher süd­ame­ri­ka­ni­scher Kü­che fei­ert das „Anahi” die Wärme des Mit­ein­an­ders und den Ge­nuss ech­ter Mo­mente.

Wenn es sehr ex­klu­siv sein soll, bie­tet sich das „Nobu Monte-Carlo” an. Das Re­stau­rant im Fairm­ont Monte Carlo prä­sen­tiert die welt­be­rühmte Kü­che von Chef­koch Nobu Matsu­hisa, die auf meis­ter­hafte, mo­derne Weise ja­pa­ni­sche und pe­rua­ni­sche Aro­men kom­bi­niert. Spe­zia­li­tä­ten wie der be­rühmte „Black Cod Yuzu”, de­li­ka­tes Su­shi oder ein Oma­kase-De­gus­ta­ti­ons­menü la­den dazu ein, die ku­li­na­ri­sche Krea­ti­vi­tät des Hau­ses in ei­nem ele­gan­ten Am­bi­ente mit Blick auf das Mit­tel­meer zu ge­nie­ßen.

Nach dem Abend­essen ist der ideale Ta­ges­aus­klang ein Spa­zier­gang ent­lang des his­to­ri­schen Port Her­cule, um die lu­xu­riö­sen Yach­ten zu be­wun­dern. Be­son­ders im Win­ter ent­fal­tet der Ha­fen durch die Be­leuch­tung und das ru­hige Meer eine be­son­ders stim­mungs­volle At­mo­sphäre. Die­ses Vier­tel zählt auch zu den be­lieb­tes­ten Aus­ge­hor­ten Mo­na­cos. Zahl­rei­che Bars la­den bis spät in die Nacht zum Ver­wei­len ein.

Tag 2

Markt von La Con­da­mine (c) BVer­gely

Mor­gens: Kunst und Markt­be­such

Der zweite Tag be­ginnt mit ei­nem Be­such des Nou­veau Mu­sée Na­tio­nal de Mo­naco, la Villa Sau­ber. Die Villa Pa­loma ist ein pres­ti­ge­träch­ti­ger Ort mit au­ßer­ge­wöhn­li­cher Ar­chi­tek­tur und be­her­bergt zahl­rei­che tem­po­räre Aus­stel­lun­gen zeit­ge­nös­si­scher Kunst. In­mit­ten ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Na­tur­ku­lisse bil­det die­ses Haus zu­sam­men mit der Villa Sau­ber ei­nen der Be­rei­che des Nou­veau Mu­sée Na­tio­nal de Mo­naco, la Villa Pa­loma – ei­ner der wich­tigs­ten Kunst­in­sti­tu­tio­nen im Fürs­ten­tum Mo­naco.

Im An­schluss geht es an ei­nen der au­then­tischs­ten Orte in Mo­naco: Bei schö­nem Wet­ter prä­sen­tiert sich der Markt von La Con­da­mine in sei­nen schöns­ten Far­ben und mit sei­nen köst­lichs­ten Aro­men. Als ei­nes der pul­sie­ren­den Zen­tren des Fürs­ten­tums lohnt sich ein Ab­ste­cher, um an den bun­ten Markt­stän­den vor­bei­zu­schlen­dern und den Duft von Blu­men, Obst und Ge­müse zu ge­nie­ßen oder auf ei­ner der zahl­rei­chen Ca­fé­ter­ras­sen zu ver­wei­len.

Mit­tags: Au­then­ti­scher Ge­nuss. Wenn der Markt um 13 Uhr schließt, schlen­dern die Be­su­cher für ein Mit­tag­essen ein­fach in die Halle Gour­mand – die zu­ge­hö­rige Markt­halle, die mit­tags und abends ge­öff­net hat. Sie ist das le­ben­dige Zen­trum für Fein­schme­cker und Lieb­ha­ber me­di­ter­ra­ner Kü­che. Die Be­su­cher kön­nen hier fri­sche lo­kale Pro­dukte wie Fisch, Mee­res­früchte, Obst, Ge­müse und Käse pro­bie­ren. Viele Stände bie­ten auch di­rekt zu­be­rei­tete Spei­sen wie Bar­ba­gi­uàn an. So wird das Mit­tag­essen zum Er­leb­nis.

Neu ge­stal­te­ter Place du Ca­sino /​ Mo­naco (c) Monte-Carlo So­ciété des Bains de Mer

Nach­mit­tags: Mo­na­cos Wahr­zei­chen. Um zu ver­dauen, geht es in den Font­vi­eille Park. Er liegt im Stadt­teil Font­vi­eille und bie­tet eine ru­hige Oase im Her­zen Mo­na­cos. Mit sei­nen ge­pfleg­ten Grün­flä­chen, Skulp­tu­ren und We­gen lädt er zu ent­spann­ten Spa­zier­gän­gen ein. Selbst im Win­ter ent­fal­tet der Park durch die me­di­ter­rane Ve­ge­ta­tion und den Blick auf das Meer ei­nen be­son­de­ren Charme und bie­tet Fo­to­mo­tive so­wie Ruhe ab­seits des Tru­bels der Stadt.

Wer von be­son­de­ren Gär­ten gar nicht ge­nug krie­gen kann, be­sucht auch noch den Prin­cesse-Grace-Ro­sen­gar­ten. Die­ser wurde zu Eh­ren von Fürs­tin Grace an­ge­legt und be­her­bergt über 300 ver­schie­dene Ro­sen­sor­ten. Der Gar­ten ver­bin­det Na­tur, Kunst und Er­in­ne­rungs­kul­tur und bie­tet von sei­nen ter­ras­sier­ten An­la­gen spek­ta­ku­läre Aus­bli­cke auf Mo­naco-Ville und das Mit­tel­meer.

In eine an­dere Welt tau­chen die Rei­sen­den dann im welt­be­rühm­ten Ca­sino de Monte-Carlo ein – ei­nes der be­kann­tes­ten Wahr­zei­chen Mo­na­cos und Meis­ter­werk des Ar­chi­tek­ten Charles Gar­nier aus dem 19. Jahr­hun­dert. Mit sei­nen prunk­vol­len Sä­len, kunst­vol­len De­cken­ma­le­reien und dem opu­len­ten Ju­gend­stil-In­te­ri­eur ver­kör­pert es den Glanz und Gla­mour des Fürs­ten­tums. Wäh­rend des Spiel­be­triebs ab 14 Uhr kön­nen sich In­ter­es­sierte un­ter die Spie­ler mi­schen und die be­son­dere At­mo­sphäre ge­nie­ßen.

Café de Pa­ris /​ Mo­naco (c) Monte-Carlo So­ciété des Bains de Mer

Abends: Di­nie­ren und Aus­klang. Nach­dem sich die Ca­sino-Be­su­cher von die­sem ma­gi­schen Ort los­ge­ris­sen ha­ben, ist es Zeit für das Din­ner und ab­schlie­ßende Drinks. Ein har­mo­ni­scher Aus­klang des Abends und da­mit auch der Reise fin­det in der „Le Bar Amé­ri­cain” statt. Die le­gen­däre Bar im Stil der 1920er-Jahre im Hô­tel de Pa­ris Monte-Carlo ist Treff­punkt für Gäste aus al­ler Welt. Mit ih­rem Art-Déco-Am­bi­ente, hand­ge­fer­tig­ten Holz­de­tails und ge­müt­li­chen Sitz­be­rei­chen bie­tet sie Klas­si­ker wie Cock­tails, Cham­pa­gner oder feine Weine an und spie­gelt die ele­gante Le­bens­art Mo­na­cos wi­der.

Selbst in nur 48 Stun­den of­fen­bart Mo­naco so­mit sei­nen be­son­de­ren Charme in al­len Fa­cet­ten. Zwi­schen den his­to­ri­schen Gas­sen von Mo­naco-Ville, den grü­nen Oa­sen der Gär­ten, den fun­keln­den Bou­le­vards und den ku­li­na­ri­schen Hö­he­punk­ten an je­der Ecke ent­steht ein Ka­lei­do­skop aus Ein­drü­cken, Ge­schmacks­er­leb­nis­sen und un­ver­gess­li­chen Mo­men­ten. Wer Mo­naco be­sucht, taucht ein in ein Win­ter­aben­teuer, das Sinne, Neu­gier und Herz glei­cher­ma­ßen an­spricht.

