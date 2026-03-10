Natural Selection: Mit Fly-in zu den Highlights von Namibia

Na­mi­bia wird als Sa­fari-De­sti­na­tion noch ein­mal deut­lich at­trak­ti­ver: Ab so­fort ver­bin­det Na­tu­ral Sel­ec­tion seine au­ßer­ge­wöhn­li­chen Camps erst­mals durch ein Netz täg­li­cher Fly-in-Ver­bin­dun­gen und macht da­mit lange Über­land­fahr­ten von bis zu zwölf Stun­den über­flüs­sig.

Das neue Kon­zept ver­ein­facht das Rei­sen durch ei­nes der ein­drucks­volls­ten Län­der Afri­kas spür­bar – kom­for­ta­bel, ef­fi­zi­ent und naht­los. Bis­lang ge­hör­ten weite Di­stan­zen, lange Fahr­zei­ten und kom­plexe Lo­gis­tik in Na­mi­bia zum Aben­teuer dazu. Nun ver­kür­zen sich die bis­he­ri­gen Über­land­fahr­ten von teil­weise bis zu zwölf Stun­den auf je­weils nur noch rund eine Stunde Flug­zeit.

Ship­w­reck Lodge an der Ske­lett­küste (c) Na­tu­ral Sel­ec­tion

Mit dem neuen „Na­mi­bia Fly-in-Cir­cuit” setzt Na­tu­ral Sel­ec­tion nun ei­nen ent­schei­den­den Ak­zent. Ein klar struk­tu­rier­tes Netz­werk täg­li­cher Flug­ver­bin­dun­gen ver­bin­det die Camps erst­mals di­rekt mit­ein­an­der. In Zu­sam­men­ar­beit mit Wil­der­ness Air, De­sert Air und Fly Na­mi­bia ent­ste­hen rei­bungs­lose Rou­ten zwi­schen den ein­zel­nen Re­gio­nen – und das mit kon­kur­renz­fä­hi­gen Prei­sen, kur­zen Um­stiegs­zei­ten und ei­ner ein­fa­chen Bu­chung.

Da­mit wird es erst­mals mög­lich, sämt­li­che Camps von Na­tu­ral Sel­ec­tion be­quem in­ner­halb ei­ner ein­zi­gen Reise zu kom­bi­nie­ren – von der spek­ta­ku­lä­ren Ship­w­reck Lodge an der rauen At­lan­tik­küste über die bei­den Camps im ab­ge­le­ge­nen Hoanib Val­ley und die Lodges in Eto­sha Heights am Rande des tier­rei­chen Eto­sha-Na­tio­nal­parks bis zu den iko­ni­schen Sand­dü­nen von Sos­sus­v­lei, in de­nen das Kwessi Dunes liegt.

Camp Kwessi Dunes in den Dü­nen von Sos­sus­v­lei (c) Na­tu­ral Sel­ec­tion

Zu­sätz­li­chen Kom­fort bie­ten neue und ver­bes­serte Lan­de­pis­ten. Mit der Er­öff­nung des Sima Airst­rip wer­den die Trans­fers zum Hoanib Val­ley Camp und zum neuen Hoanib Ele­phant Camp deut­lich ver­kürzt. Auch die Ship­w­reck Lodge an der Ske­lett­küste ist künf­tig di­rekt über den Westies Airst­rip er­reich­bar – ein er­heb­li­cher Kom­fort­ge­winn für eine der spek­ta­ku­lärs­ten Sa­fari-Lodges des Lan­des.

Mit dem neuen „Fly-in-Cir­cuit” de­fi­niert Na­tu­ral Sel­ec­tion das Rei­sen durch Na­mi­bia neu ‑schnel­ler, be­que­mer und so fle­xi­bel wie nie zu­vor, ohne da­bei auf das Ge­fühl von Weite und Wild­nis zu ver­zich­ten.

naturalselection.travel

