Hotels auf Sylt mit Auszeichnungen bei renommierten Rankings

Auf der nord­deut­schen In­sel Sylt wird Gast­freund­schaft auf höchs­tem Ni­veau ge­lebt – au­then­tisch, per­sön­lich und mit Ge­spür für Qua­li­tät. Dass dies weit über die In­sel hin­aus An­er­ken­nung fin­det, zei­gen gleich meh­rere ak­tu­elle Aus­zeich­nun­gen für die bes­ten Ho­tels auf Sylt.

So­wohl im Ran­king „Die 101 bes­ten Ho­tels Deutsch­lands“ als auch bei der welt­wei­ten Ver­gabe der be­gehr­ten „Mi­che­lin Keys“ wur­den meh­rere Häu­ser der In­sel prä­miert.

Söl’ring Hof (c) Ydo Sol Images

Gleich fünf Syl­ter Quar­tiere schaff­ten es ins re­nom­mierte Ran­king der „101 bes­ten Ho­tels Deutsch­lands 2026“ – das Severin’s Re­sort & Spa in Keitum, der Söl’ring Hof in Ran­tum, das Bu­der­sand Ho­tel in Hör­num, das Re­lais & Châ­teaux Land­haus Stri­cker in Tin­num und das Ho­tel Stadt Ham­burg in Wes­ter­land.

„Die Er­folge zei­gen, dass Sylt für ge­lebte Gast­freund­schaft, ex­zel­lente Ser­vice­kul­tur und eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Viel­falt steht – und da­mit zu den füh­ren­den Ho­tel­re­gio­nen Deutsch­lands zählt.“ Mo­ritz Luft, Ge­schäfts­füh­rer der Sylt Mar­ke­ting Ge­sell­schaft

Da­bei punk­te­ten die Syl­ter Ho­tels so­wohl in den Ein­zel­ka­te­go­rien „Die bes­ten Ho­tels am Was­ser“, „Die bes­ten Golf­re­sorts“, „Die bes­ten Fa­mi­li­en­re­sorts“ und „Die bes­ten Ho­tels in his­to­ri­schen Ge­mäu­ern“ als auch in der Ge­samt­wer­tung. „Die Wün­sche des Gas­tes wer­den er­füllt, be­vor er sie äu­ßert, und täg­lich gibt es neue ku­li­na­ri­sche Hoch­ge­nüsse“, war nur ei­nes von meh­re­ren Kri­te­rien, die in die Be­wer­tun­gen der Jury ein­gin­gen.

„Bestes Hotel am Wasser“: Severin’s Resort & Spa

Severin’s Re­sort & Spa in Keitum (c) Ben­ja­min Zib­ner

Das Severin’s Re­sort & Spa in Keitum be­legt Platz 10 im Ge­samt­ran­king der „101 bes­ten Ho­tels Deutsch­lands“ und den ers­ten Platz in der Ka­te­go­rie „Die bes­ten Ho­tels am Was­ser“. In der Be­wer­tung punk­tete das Ho­tel mit der Ver­bin­dung von Ex­klu­si­vi­tät mit läs­si­gem Lu­xus, au­then­ti­scher Herz­lich­keit und Liebe zum De­tail.

Auf Rang 14 im Ge­samt­ran­king folgt das Bu­der­sand Ho­tel – Golf & Spa – Sylt in Hör­num. Das Fünf-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel im In­sel­sü­den wurde au­ßer­dem in die­sem Jahr durch die Ho­tel­di­rek­to­ren­ver­ei­ni­gung Deutsch­land und die Prüf­or­ga­ni­sa­tion De­kra als „ex­zel­len­ter Aus­bil­dungs­be­trieb“ aus­ge­zeich­net. Im Ran­king der „bes­ten Golf­re­sorts“ lan­det das Bu­der­sand auf Platz 2.

Das Re­lais & Châ­teaux Land­haus Stri­cker in Tin­num be­legt den 16. Platz im Ge­samt­ran­king und darf sich au­ßer­dem über den zwei­ten Platz in der Ka­te­go­rie „Beste Fa­mi­li­en­re­sorts“ freuen. Eben­falls in den Top 20 – der Söl‘ring Hof in Ran­tum auf Platz 19, der es oben­drein auf Platz drei bei den „bes­ten Ho­tels am Was­ser“ ge­schafft hat. Auch das Ho­tel Stadt Ham­burg in Wes­ter­land ist im Ran­king ver­tre­ten. In der Ka­te­go­rie „Die bes­ten Ho­tels in his­to­ri­schen Ge­mäu­ern“ lan­det das Ho­tel im Her­zen von Wes­ter­land auf Platz sechs.

„Michelin Keys“ für sechs Hotels auf Sylt

(c) Bu­der­sand Ho­tel – Golf & Spa – Sylt

Auch der Guide Mi­che­lin hat er­neut seine Keys für die au­ßer­ge­wöhn­lichs­ten Ho­tels in Deutsch­land ver­ge­ben. 90 Ho­tels wur­den mit ei­nem, 34 Ho­tels mit zwei und sechs Ho­tels mit drei Keys aus­ge­zeich­net. Je­weils zwei Keys ge­hen an das Severin’s Re­sort & Spa, das Bu­der­sand Ho­tel, das Re­lais & Châ­teaux Land­haus Stri­cker und den Söl‘ring Hof in Ran­tum. Je­weils ein Key zeich­net die Qua­li­tät des Ho­tels Hof Ga­le­rie in Mor­sum und des Land­haus Severin’s Mor­sum Kliff aus.

Seit 2024 ver­leiht der Guide Mi­che­lin nicht nur Sterne für die bes­ten Re­stau­rants, son­dern auch bis zu drei Keys für die bes­ten Ho­tels. Wel­ches Ho­tel sich über eine Aus­zeich­nung freuen darf, wird an­hand von fünf uni­ver­sel­len Kri­te­rien ent­schie­den: her­aus­ra­gende Ar­chi­tek­tur und In­nen­ein­rich­tung, Qua­li­tät und Kon­sis­tenz des Ser­vice, Per­sön­lich­keit und Cha­rak­ter, Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis und spür­ba­rer Be­zug zur Um­ge­bung.

www.sylt.de

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.