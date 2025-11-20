Hotels auf Sylt mit Auszeichnungen bei renommierten Rankings

Auf der norddeutschen Insel Sylt wird Gastfreundschaft auf höchstem Niveau gelebt – authentisch, persönlich und mit Gespür für Qualität. Dass dies weit über die Insel hinaus Anerkennung findet, zeigen gleich mehrere aktuelle Auszeichnungen für die besten Hotels auf Sylt.
Sowohl im Ranking „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ als auch bei der weltweiten Vergabe der begehrten „Michelin Keys“ wurden mehrere Häuser der Insel prämiert.
Gleich fünf Sylter Quartiere schafften es ins renommierte Ranking der „101 besten Hotels Deutschlands 2026“ – das Severin’s Resort & Spa in Keitum, der Söl’ring Hof in Rantum, das Budersand Hotel in Hörnum, das Relais & Châteaux Landhaus Stricker in Tinnum und das Hotel Stadt Hamburg in Westerland.
Dabei punkteten die Sylter Hotels sowohl in den Einzelkategorien „Die besten Hotels am Wasser“, „Die besten Golfresorts“, „Die besten Familienresorts“ und „Die besten Hotels in historischen Gemäuern“ als auch in der Gesamtwertung. „Die Wünsche des Gastes werden erfüllt, bevor er sie äußert, und täglich gibt es neue kulinarische Hochgenüsse“, war nur eines von mehreren Kriterien, die in die Bewertungen der Jury eingingen.
„Bestes Hotel am Wasser“: Severin’s Resort & Spa
Das Severin’s Resort & Spa in Keitum belegt Platz 10 im Gesamtranking der „101 besten Hotels Deutschlands“ und den ersten Platz in der Kategorie „Die besten Hotels am Wasser“. In der Bewertung punktete das Hotel mit der Verbindung von Exklusivität mit lässigem Luxus, authentischer Herzlichkeit und Liebe zum Detail.
Auf Rang 14 im Gesamtranking folgt das Budersand Hotel – Golf & Spa – Sylt in Hörnum. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel im Inselsüden wurde außerdem in diesem Jahr durch die Hoteldirektorenvereinigung Deutschland und die Prüforganisation Dekra als „exzellenter Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet. Im Ranking der „besten Golfresorts“ landet das Budersand auf Platz 2.
Das Relais & Châteaux Landhaus Stricker in Tinnum belegt den 16. Platz im Gesamtranking und darf sich außerdem über den zweiten Platz in der Kategorie „Beste Familienresorts“ freuen. Ebenfalls in den Top 20 – der Söl‘ring Hof in Rantum auf Platz 19, der es obendrein auf Platz drei bei den „besten Hotels am Wasser“ geschafft hat. Auch das Hotel Stadt Hamburg in Westerland ist im Ranking vertreten. In der Kategorie „Die besten Hotels in historischen Gemäuern“ landet das Hotel im Herzen von Westerland auf Platz sechs.
„Michelin Keys“ für sechs Hotels auf Sylt
Auch der Guide Michelin hat erneut seine Keys für die außergewöhnlichsten Hotels in Deutschland vergeben. 90 Hotels wurden mit einem, 34 Hotels mit zwei und sechs Hotels mit drei Keys ausgezeichnet. Jeweils zwei Keys gehen an das Severin’s Resort & Spa, das Budersand Hotel, das Relais & Châteaux Landhaus Stricker und den Söl‘ring Hof in Rantum. Jeweils ein Key zeichnet die Qualität des Hotels Hof Galerie in Morsum und des Landhaus Severin’s Morsum Kliff aus.
Seit 2024 verleiht der Guide Michelin nicht nur Sterne für die besten Restaurants, sondern auch bis zu drei Keys für die besten Hotels. Welches Hotel sich über eine Auszeichnung freuen darf, wird anhand von fünf universellen Kriterien entschieden: herausragende Architektur und Inneneinrichtung, Qualität und Konsistenz des Service, Persönlichkeit und Charakter, Preis-Leistungsverhältnis und spürbarer Bezug zur Umgebung.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.