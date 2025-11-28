Anantara Hua Hin Resort: Neues Design zum 25-jährigen Jubiläum

Mit der Er­öff­nung des An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa be­gann 2001 die Er­folgs­ge­schichte von An­ant­ara. Recht­zei­tig zum 25-jäh­ri­gen Ju­bi­läum hat sich das erste Haus der Lu­xus­ho­tel­marke aus Thai­land neu er­fun­den und be­grüßt seine Gäste nach ei­ner um­fas­sen­den Mo­der­ni­sie­rung ab so­fort in ei­nem fri­schen De­sign.

Da­bei zeigt das Strand­re­fu­gium mit ei­ner ge­lun­ge­nen Ver­bin­dung aus Tra­di­tion und zeit­ge­mä­ßem Lu­xus, dass es auch nach ei­nem Vier­tel­jahr­hun­dert nichts von sei­nem thai­län­di­schen Charme ver­lo­ren hat, aber den­noch nach vorne blickt.

Familien-Suiten mit privatem Pool

An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels

Die 171 Zim­mer und Sui­ten wur­den auf­wän­dig re­no­viert und er­wei­tert. Zu den High­lights zäh­len neue Ka­te­go­rien wie die „Gar­den View Rooms“, die „Pool Ac­cess Rooms“ und die „Two-Be­d­room Fa­mily Sui­tes“. Dazu kom­men ein Adults-only-La­gu­n­en­pool mit Bar, Club Lounge und Ac­tive Zone in ei­nem mo­der­ni­sier­ten Look und ein deut­lich ver­grö­ßer­ter Kids Club. Auch der Haupt­pool und die bei­den Re­stau­rants „Sea.Fire.Salt.“ und „Rim Nam“ er­strah­len in fri­schem Glanz. Dar­über hin­aus wurde der Strand­zu­gang neu kon­zi­piert.

Alle Un­ter­künfte prä­sen­tie­ren sich mit war­men Far­ben, na­tür­li­chen Ma­te­ria­lien und flie­ßen­den Raum­kon­zep­ten für ein Woh­n­er­leb­nis drin­nen wie drau­ßen. Die 32 Qua­drat­me­ter gro­ßen „Gar­den View Rooms“ – mit 45 Ein­hei­ten die größte Ka­te­go­rie – ver­fü­gen über Ter­ras­sen oder schat­tige Bal­kone. Von den neuen „Pool Ac­cess Rooms“ kön­nen die Gäste di­rekt ins kühle Nass stei­gen und für Fa­mi­lien gibt es neue „Two-Be­d­room Fa­mily Sui­tes“ mit zwei Ba­de­zim­mern. Ei­nige Sui­ten bie­ten auch ei­nen pri­va­ten Pool.

Adults-only-Pool mit Club Lounge

An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels

Ne­ben dem Haupt­pool mit neuen Lounge-Be­rei­chen und fri­scher Be­pflan­zung steht den Gäs­ten auch ein Adults-only-La­gu­n­en­pool mit Bar und neu ge­stal­te­ter Club Lounge zur Ver­fü­gung, wäh­rend die er­wei­terte „Ac­tive Zone“ mit Cross­fit-Equip­ment, Padd­le­ball, Ten­nis, Klet­tern und Muay Thai im haus­ei­ge­nen Box­ring auf­war­tet. Der Kids’ Club punk­tet un­ter an­de­rem mit ei­nem Baum­haus samt Rut­sche. Die Mini-Farm bringt Kin­der und Er­wach­sene der Na­tur mit Zie­gen, Pfauen und Sei­den­hüh­nern nä­her.

Ku­li­na­risch über­zeugt das Re­sort mit fri­schen Ak­zen­ten. In ei­nem ed­len Ess­be­reich im Erd­ge­schoß und auf der Dach­ter­rasse un­ter Pal­men ser­viert das Strand­re­stau­rant „Sea.Fire.Salt.“ Fleisch- und Fisch­ge­richte, die auf Hi­ma­laya-Salz­blö­cken bei 200 Grad ge­gart wer­den – eine Tech­nik, die den Spei­sen ein fei­nes, mi­ne­ra­li­sches Aroma ver­leiht. Das „Rim Nam“ ver­wöhnt wie­derum mit ei­ner au­then­ti­schen thai­län­di­schen Kü­che in ei­nem ele­gan­ten Am­bi­ente und das „Is­sara Café“ mit ei­ner bun­ten Früh­stücks­viel­falt.

Zimmerpreise ab 153 Euro pro Nacht

An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa (c) Mi­nor Ho­tels

Das im Stil ei­nes tra­di­tio­nel­len thai­län­di­schen Dor­fes an­ge­legte An­ant­ara Hua Hin Re­sort & Spa liegt rund 200 Ki­lo­me­ter süd­lich von Bang­kok am Golf von Thai­land und bie­tet ei­nen wei­ten Blick über die tro­pi­sche Küs­ten­li­nie von Hua Hin. Die Zim­mer­preise in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen, Steu­ern und Ge­büh­ren be­gin­nen zu fast al­len Ter­mi­nen bei 153 Euro pro Nacht für ei­nen „Gar­den View Room“, 267 Euro für ei­nen „De­luxe Pool Ac­cess Room“ und 540 Euro für eine „Club Two Be­d­room Fa­mily Pool Suite“.

www.anantara.com/de/hua-hin

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.