Anantara Hua Hin Resort: Neues Design zum 25-jährigen Jubiläum

Mit der Eröffnung des Anantara Hua Hin Resort & Spa begann 2001 die Erfolgsgeschichte von Anantara. Rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum hat sich das erste Haus der Luxushotelmarke aus Thailand neu erfunden und begrüßt seine Gäste nach einer umfassenden Modernisierung ab sofort in einem frischen Design.
Dabei zeigt das Strandrefugium mit einer gelungenen Verbindung aus Tradition und zeitgemäßem Luxus, dass es auch nach einem Vierteljahrhundert nichts von seinem thailändischen Charme verloren hat, aber dennoch nach vorne blickt.
Familien-Suiten mit privatem Pool
Die 171 Zimmer und Suiten wurden aufwändig renoviert und erweitert. Zu den Highlights zählen neue Kategorien wie die „Garden View Rooms“, die „Pool Access Rooms“ und die „Two-Bedroom Family Suites“. Dazu kommen ein Adults-only-Lagunenpool mit Bar, Club Lounge und Active Zone in einem modernisierten Look und ein deutlich vergrößerter Kids Club. Auch der Hauptpool und die beiden Restaurants „Sea.Fire.Salt.“ und „Rim Nam“ erstrahlen in frischem Glanz. Darüber hinaus wurde der Strandzugang neu konzipiert.
Alle Unterkünfte präsentieren sich mit warmen Farben, natürlichen Materialien und fließenden Raumkonzepten für ein Wohnerlebnis drinnen wie draußen. Die 32 Quadratmeter großen „Garden View Rooms“ – mit 45 Einheiten die größte Kategorie – verfügen über Terrassen oder schattige Balkone. Von den neuen „Pool Access Rooms“ können die Gäste direkt ins kühle Nass steigen und für Familien gibt es neue „Two-Bedroom Family Suites“ mit zwei Badezimmern. Einige Suiten bieten auch einen privaten Pool.
Adults-only-Pool mit Club Lounge
Neben dem Hauptpool mit neuen Lounge-Bereichen und frischer Bepflanzung steht den Gästen auch ein Adults-only-Lagunenpool mit Bar und neu gestalteter Club Lounge zur Verfügung, während die erweiterte „Active Zone“ mit Crossfit-Equipment, Paddleball, Tennis, Klettern und Muay Thai im hauseigenen Boxring aufwartet. Der Kids’ Club punktet unter anderem mit einem Baumhaus samt Rutsche. Die Mini-Farm bringt Kinder und Erwachsene der Natur mit Ziegen, Pfauen und Seidenhühnern näher.
Kulinarisch überzeugt das Resort mit frischen Akzenten. In einem edlen Essbereich im Erdgeschoß und auf der Dachterrasse unter Palmen serviert das Strandrestaurant „Sea.Fire.Salt.“ Fleisch- und Fischgerichte, die auf Himalaya-Salzblöcken bei 200 Grad gegart werden – eine Technik, die den Speisen ein feines, mineralisches Aroma verleiht. Das „Rim Nam“ verwöhnt wiederum mit einer authentischen thailändischen Küche in einem eleganten Ambiente und das „Issara Café“ mit einer bunten Frühstücksvielfalt.
Zimmerpreise ab 153 Euro pro Nacht
Das im Stil eines traditionellen thailändischen Dorfes angelegte Anantara Hua Hin Resort & Spa liegt rund 200 Kilometer südlich von Bangkok am Golf von Thailand und bietet einen weiten Blick über die tropische Küstenlinie von Hua Hin. Die Zimmerpreise inklusive Frühstück für zwei Personen, Steuern und Gebühren beginnen zu fast allen Terminen bei 153 Euro pro Nacht für einen „Garden View Room“, 267 Euro für einen „Deluxe Pool Access Room“ und 540 Euro für eine „Club Two Bedroom Family Pool Suite“.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.