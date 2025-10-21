Bergkristall – Mein Resort: Luxuriöse Leichtigkeit im Allgäu

Seit dem Som­mer 2025 er­le­ben die Gäste das Berg­kris­tall – Mein Re­sort im All­gäu in ei­ner neuen Di­men­sion. In der um­fang­reichs­ten Re­no­vie­rung in der Ge­schichte des Hau­ses in Ober­stau­fen er­wei­terte die Gast­ge­ber­fa­mi­lie Lingg den Well­ness­be­reich auf be­ein­dru­ckende 3.700 Qua­drat­me­ter.

Da­bei ent­stan­den un­ter an­de­rem ein wei­te­rer In­door-Pool, ein In­fi­nity-Whirl­pool so­wie zu­sätz­li­che Be­rei­che für Ruhe und Ent­span­nung. Neu sind auch das stil­volle „Kris­tall Spa” mit Con­cept Store, ein „Head Spa”, eine ele­gante Pre- und Af­ter-Tre­at­ment-Lounge und eine ver­grö­ßerte Au­ßen-Sau­na­land­schaft. Sport­be­geis­terte Gäste freuen sich über ein neues Fit­ness­stu­dio auf zwei Eta­gen und ein Yoga-Stu­dio.

Au­ßer­dem wur­den die Stu­dios der Ka­te­go­rie „Pa­ra­dies” mit neuen Holz­bö­den und Mö­beln aus­ge­stat­tet, wäh­rend in der Zim­mer­ka­te­go­rie „Sän­tis” die Bä­der ein Fresh-Up er­hiel­ten. Für den Um­bau war er­neut das Ar­chi­tek­tur­büro Alp­stein ver­ant­wort­lich, das zu­letzt 2022 acht „Na­tur Sui­ten” für das Berg­kris­tall kon­zi­pierte. So fü­gen sich auch die neuen Be­rei­che naht­los in das be­stehende En­sem­ble ein und set­zen das Wohl­fühl­kon­zept des Hau­ses fort.

Das Herz­stück des um­ge­bau­ten Well­ness­be­reichs ist der 14 Me­ter lange In­door-Sport­pool – er­gänzt durch ei­nen über­dach­ten In­fi­nity-Whirl­pool im Freien, der den Blick über die All­gäuer Berg­welt schwei­fen lässt. Zu­sätz­li­che Lie­gen, ge­müt­li­che Ni­schen und eine lie­be­voll ge­stal­tete Gar­ten­an­lage la­den zum In­ne­hal­ten in ei­ner Oase der Ruhe ein.

Das In­te­ri­eur ver­bin­det warme Ak­zente aus ed­lem Nuss­holz mit hel­len, har­mo­ni­schen Farb­tö­nen und na­tür­li­chen Ma­te­ria­lien wie Kalk, Mar­mor­spach­te­lung, wei­chen Stof­fen und Ge­stein aus der um­lie­gen­den Na­gel­fl­uh­kette – ein De­sign, das Er­dung und Ele­ganz glei­cher­ma­ßen aus­strahlt.

Für An­wen­dun­gen ste­hen re­no­vierte Be­hand­lungs­räume und das neue „Head Spa” be­reit, in dem mit Pro­duk­ten von La Biosthé­tique ge­ar­bei­tet wird. Au­ßer­dem kommt die haus­ei­gene, von Gast­ge­be­rin Sa­bine Lingg ent­wi­ckelte Na­tur­kos­me­tik­li­nie „Ewig by Berg­kris­tall“ zum Ein­satz – ver­edelt mit ge­mah­le­nem Berg­kris­tall und ins Le­ben ge­ru­fen für Si­gna­ture-Tre­at­ments mit nach­hal­ti­gem Pfle­ge­ef­fekt.

Sport­lich ak­tive Gäste trai­nie­ren im neuen, licht­durch­flu­te­ten Fit­ness­stu­dio auf zwei Eta­gen, das mit mo­derns­ten Car­dio- und Kraft­ge­rä­ten von Nohrd aus­ge­stat­tet ist und als ers­tes Ho­tel in Deutsch­land auch über ein EGym Trai­nings­sys­tem ver­fügt, das in­di­vi­du­ell auf das per­sön­li­che Sport­le­vel ab­ge­stimmt wer­den kann. Der ver­grö­ßerte Be­we­gungs­raum prä­sen­tiert sich als stil­vol­les Yoga-Stu­dio für Kurse zur Stär­kung von Kör­per, Geist und Seele.

Ganz nach dem Credo „Aus Liebe zu Mir“ be­steht so­wohl das Ziel des „Kris­tall Spas” als auch des Re­sorts selbst darin, die per­sön­li­che Ba­lance des Gas­tes durch ganz­heit­li­che Im­pulse in Be­we­gung, Er­näh­rung, Ent­span­nung und In­spi­ra­tion wie­der­her­zu­stel­len. Das Kon­zept ba­siert da­bei auf den drei na­tür­li­chen En­er­gie­fel­dern Licht, Kraft und Klar­heit.

Sind diese im Gleich­ge­wicht, ent­steht kör­per­li­che und men­tale Ba­lance, die Vor­aus­set­zung für ein lan­ges, ge­sun­des Le­ben in Be­we­gung. So sol­len alle Be­rei­che und je­des An­ge­bot dazu ein­la­den, En­er­gie zu tan­ken und dem in­ne­ren Gleich­ge­wicht nä­her­zu­kom­men. Der Um­bau stärkt die­sen An­satz noch wei­ter und trans­por­tiert das Le­bens­kon­zept der Fa­mi­lie Lingg nach au­ßen: „Lon­ge­vity by Berg­kris­tall”.

Ab dem Früh­jahr 2026 wer­den schließ­lich noch sechs ex­klu­sive See-Sui­ten das An­ge­bot des Berg­kris­talls er­gän­zen. Et­was ab­seits, aber mit di­rek­tem Zu­gang zum rest­li­chen Re­sort, bie­ten sie de­sign­ori­en­tier­ten Paa­ren per­fekte Rück­zugs­orte mit höchs­ter Pri­vat­sphäre.

Jede Suite ver­fügt über 65 Qua­drat­me­ter Wohn­flä­che, ei­nen pri­va­ten Steg zum ei­gens an­ge­leg­ten Berg­see und eine Bio-Sauna. Hoch­wer­tige Ma­te­ria­lien wie Nuss- und Ei­chen­holz und Na­tur­stein, er­dige Farb­töne und leichte Stoffe prä­gen das In­te­ri­eur. Eine Über­nach­tung in ei­ner der Na­tur-Sui­ten ist ab 384 Euro pro Per­son in­klu­sive Berg­kris­tall-Ku­li­na­rik und al­len wei­te­ren In­klu­siv­leis­tun­gen buch­bar.

