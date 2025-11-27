Brenners Park-Hotel: Comeback nach umfassender Renovierung

Schon seit mehr als 150 Jah­ren steht das Bren­ners Park-Ho­tel & Spa für zeit­lose Ele­ganz und ex­zel­len­ten Ser­vice. Im Her­zen der Kur­stadt Ba­den-Ba­den ge­le­gen, fügt sich das deut­sche Aus­hän­ge­schild der Oet­ker Ho­tels wie selbst­ver­ständ­lich in eine pracht­volle Park­land­schaft ein – ein Re­fu­gium der Ruhe und Schön­heit.

Nach zwei Jah­ren sorg­fäl­ti­ger Neu­ge­stal­tung hat Eu­ro­pas le­gen­dä­res Grand­ho­tel so­eben seine Wie­der­eröff­nung ge­fei­ert und will nun vor al­lem durch das hoch­ka­rä­tige Spa-An­ge­bot neue Maß­stäbe in der Kur­stadt und im gan­zen Land set­zen.

Tradition trifft auf zeitgemäßes Design

Die Neu­ge­stal­tung des Ho­tels ver­ant­wor­tete Grä­fin Ber­git Dou­glas. Die Toch­ter von Ru­dolf-Au­gust Oet­ker und krea­tive Lei­te­rin von MM-De­sign ent­warf 27 Zim­mer- und Suite-Kon­zepte mit je­weils ei­ge­nem Cha­rak­ter, die eng­li­schen Charme mit dem gla­mou­rö­sen Beaux-Arts-Stil des 19. Jahr­hun­derts kom­bi­nie­ren – ge­prägt von reich ge­mus­ter­ten Tex­ti­lien, an­ti­ken Mö­beln und hand­ge­fer­tig­ten Tru­hen aus lo­ka­len Hand­werks­be­trie­ben.

Edle Stoffe und Wand­ver­klei­dun­gen brin­gen Wärme und Tex­tur in je­den Raum. Die Bä­der er­strah­len in ele­gan­tem Mar­mor mit kunst­hand­werk­lich ge­fer­tig­ten Ar­ma­tu­ren. Neue Fa­mi­li­en­zim­mer und Sui­ten im fünf­ten Stock eig­nen sich per­fekt für Groß­fa­mi­lien. His­to­ri­sche De­tails wie höl­zerne Bal­ken aus dem 19. Jahr­hun­dert wur­den erst­mals zum Vor­schein ge­bracht, so­dass sich die Ge­schichte des Hau­ses in den Mau­ern wie­der­fin­det.

Reisen mit einem neuen Blickwinkel

Bren­ners Park-Ho­tel & Spa (c) Jan Dmit­ro­vic

Wie­der zu­rück ist auch das be­liebte „Fritz & Fe­lix Re­stau­rant“, das wie ge­wohnt erst­klas­sige Cuts, feins­ten Fisch und aus­ge­fal­lene ve­ge­ta­ri­sche und ve­gane Krea­tio­nen aus al­ler Welt kre­denzt – be­glei­tet von ei­ner preis­ge­krön­ten Wein­karte und ex­tra­va­gan­ten Drinks aus der ur­ba­nen „Fritz & Fe­lix Bar“. Das licht­durch­flu­tete „Re­stau­rant Win­ter­gar­ten“ ver­bin­det wie­derum die Ge­nuss­re­gion Ba­den mit fran­zö­si­schen Ein­flüs­sen und kom­po­niert aus re­gio­na­len Pro­duk­ten eine Grande Cui­sine mit mo­der­nen Ak­zen­ten.

Im Her­zen des er­neu­er­ten Ho­tel-Er­leb­nis­ses liegt mit dem „Bren­ners Spa & Well­be­ing“ ein Re­fu­gium, in dem High Tech auf ganz­heit­li­che The­ra­pien trifft – von Au­gus­ti­nus-Ba­der Ge­sichts­be­hand­lun­gen über De­tox-Ri­tuale bis zu Wald- und Ker­zen-Sound-Bä­dern. Bren­ners Me­di­cal Care ver­bin­det Welt­klasse-Dia­gnos­tik mit in­di­vi­du­ell er­stell­ten Ge­sund­heits­pro­gram­men – ein­ge­bet­tet in die dis­krete At­mo­sphäre ei­nes Grand­ho­tels. Die Gäste sol­len hier keine Pa­ti­en­ten sein, son­dern Men­schen, de­nen ge­hol­fen wird, sich lang­fris­tig rundum wohl­zu­füh­len.

Zimmerpreise ab 500 Euro pro Nacht

Bren­ners Park-Ho­tel & Spa (c) Jan Dmit­ro­vic

Das Bren­ners Park-Ho­tel & Spa bil­det au­ßer­dem ei­nen idea­len Aus­gangs­punkt, um die Kul­tur und Na­tur in und um Ba­den-Ba­den zu er­kun­den. Ein pri­va­ter Zu­gang zum Fest­spiel­haus und zum Frie­der-Burda-Mu­seum ge­hö­ren ebenso zum An­ge­bot wie Yoga un­ter of­fe­nem Him­mel, Pick­nicks in den Wein­ber­gen und Pfer­de­ren­nen in If­fez­heim. Die Zim­mer­preise mit kos­ten­lo­ser Mi­ni­bar und Früh­stück für zwei Per­so­nen be­gin­nen bis Mai bei 500 bis 625 Euro pro Nacht und von Juni bis Sep­tem­ber bei 700 Euro.

