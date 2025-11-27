Brenners Park-Hotel: Comeback nach umfassender Renovierung

Schon seit mehr als 150 Jahren steht das Brenners Park-Hotel & Spa für zeitlose Eleganz und exzellenten Service. Im Herzen der Kurstadt Baden-Baden gelegen, fügt sich das deutsche Aushängeschild der Oetker Hotels wie selbstverständlich in eine prachtvolle Parklandschaft ein – ein Refugium der Ruhe und Schönheit.
Nach zwei Jahren sorgfältiger Neugestaltung hat Europas legendäres Grandhotel soeben seine Wiedereröffnung gefeiert und will nun vor allem durch das hochkarätige Spa-Angebot neue Maßstäbe in der Kurstadt und im ganzen Land setzen.
Tradition trifft auf zeitgemäßes Design
Die Neugestaltung des Hotels verantwortete Gräfin Bergit Douglas. Die Tochter von Rudolf-August Oetker und kreative Leiterin von MM-Design entwarf 27 Zimmer- und Suite-Konzepte mit jeweils eigenem Charakter, die englischen Charme mit dem glamourösen Beaux-Arts-Stil des 19. Jahrhunderts kombinieren – geprägt von reich gemusterten Textilien, antiken Möbeln und handgefertigten Truhen aus lokalen Handwerksbetrieben.
Edle Stoffe und Wandverkleidungen bringen Wärme und Textur in jeden Raum. Die Bäder erstrahlen in elegantem Marmor mit kunsthandwerklich gefertigten Armaturen. Neue Familienzimmer und Suiten im fünften Stock eignen sich perfekt für Großfamilien. Historische Details wie hölzerne Balken aus dem 19. Jahrhundert wurden erstmals zum Vorschein gebracht, sodass sich die Geschichte des Hauses in den Mauern wiederfindet.
Reisen mit einem neuen Blickwinkel
Wieder zurück ist auch das beliebte „Fritz & Felix Restaurant“, das wie gewohnt erstklassige Cuts, feinsten Fisch und ausgefallene vegetarische und vegane Kreationen aus aller Welt kredenzt – begleitet von einer preisgekrönten Weinkarte und extravaganten Drinks aus der urbanen „Fritz & Felix Bar“. Das lichtdurchflutete „Restaurant Wintergarten“ verbindet wiederum die Genussregion Baden mit französischen Einflüssen und komponiert aus regionalen Produkten eine Grande Cuisine mit modernen Akzenten.
Im Herzen des erneuerten Hotel-Erlebnisses liegt mit dem „Brenners Spa & Wellbeing“ ein Refugium, in dem High Tech auf ganzheitliche Therapien trifft – von Augustinus-Bader Gesichtsbehandlungen über Detox-Rituale bis zu Wald- und Kerzen-Sound-Bädern. Brenners Medical Care verbindet Weltklasse-Diagnostik mit individuell erstellten Gesundheitsprogrammen – eingebettet in die diskrete Atmosphäre eines Grandhotels. Die Gäste sollen hier keine Patienten sein, sondern Menschen, denen geholfen wird, sich langfristig rundum wohlzufühlen.
Zimmerpreise ab 500 Euro pro Nacht
Das Brenners Park-Hotel & Spa bildet außerdem einen idealen Ausgangspunkt, um die Kultur und Natur in und um Baden-Baden zu erkunden. Ein privater Zugang zum Festspielhaus und zum Frieder-Burda-Museum gehören ebenso zum Angebot wie Yoga unter offenem Himmel, Picknicks in den Weinbergen und Pferderennen in Iffezheim. Die Zimmerpreise mit kostenloser Minibar und Frühstück für zwei Personen beginnen bis Mai bei 500 bis 625 Euro pro Nacht und von Juni bis September bei 700 Euro.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.