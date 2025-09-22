Alaska: Fünf Gründe für eine Reise nach Anchorage im Herbst

Das Treffen von Trump und Putin im US-Bundesstaat Alaska war zwar in aller Munde, doch kaum jemand bei uns weiß, wie faszinierend die Natur rund um Anchorage im Herbst sein kann. Auf einer Tagestour geht es vorbei an riesigen Gletschern, Wildtiere tummeln sich entlang des Turnagain Arms und die Chugach Mountains erstrahlen in leuchtenden Farben.
1 | Herbstlicher Farbenrausch
Zwischen Ende August und Mitte Oktober verwandeln sich die Berge und Täler rund um Anchorage in leuchtende Mosaike aus goldenen Espen und Birken und intensiv roten Blaubeer- und Preiselbeerbüschen. Beliebte Orte für farbenfrohe Herbstspaziergänge im Stadtgebiet sind unter anderem der „Tony Knowles Coastal Trail”, der Kincaid Park und Potter Marsh. Besonders eindrucksvoll ist die Kulisse entlang des Seward Highways südlich von Anchorage. Die tief stehende Sonne sorgt mit dem Blick auf Gletscher und Vulkane für besondere Effekte.
2 | Tierbeobachtungen
Der Herbst ist eine großartige Zeit, um Wildtiere zu beobachten. Elche, Karibus und manchmal auch Bären bereiten sich dann aktiv auf den Winter vor. Auch Adler und andere Raubvögel lassen sich gut beobachten – vor allem im „Potter Marsh Wildlife Refuge”. Im Alaska Wildlife Conservation Center in Girdwood, wo verwaiste und verletzte Wildtiere eine Heimat finden, ist dank des reduzierten Besucheransturms eine intensive Begegnung mit Bär, Elch und anderen möglich.
3 | Weniger Touristen
Nach der Hochsaison im Sommer kehrt in Alaska spürbar Ruhe ein. Viele beliebte Orte sind nun deutlich weniger besucht. In dieser ruhigeren Zeit lässt sich die atemberaubende Natur ungestört erleben. Auch kulturelle Einrichtungen in Anchorage – wie etwa das renommierte Anchorage Museum, das Alaska Native Heritage Center oder das faszinierende Anchorage Aviation Museum – sind nun deutlich weniger frequentiert.
4 | Nordlichter
Ab Mitte September sind die Nächte lang genug, um die ersten Nordlichter zu sehen. Es ist ein mystischer Tanz farbig leuchtender Schleier, in denen man Figuren, Tiere oder Fabelwesen zu erkennen glaubt. Nicht selten zieht sich das Spektakel über Stunden hin. Rund um Anchorage gibt es Orte mit wenig Lichtverschmutzung – zum Beispiel in den Chugach Mountains, in Richtung Eklutna Lake oder Girdwood am Fuße des Mount Alyeska. Viele Hotels in und um Anchorage bieten einen Weckruf an, sobald die Aurora borealis am Himmel auftaucht.
5 | Günstige Reisen
Zwischen September und November sinken die Preise für Flüge und Unterkünfte deutlich, da der Touristenandrang nachlässt. Viele Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Wildlife-Beobachtungen sind weiterhin möglich, aber weniger überlaufen. Wind- und wetterfeste Outdoor-Kleidung gehört für eine Alaska-Reise ohnedies das ganze Jahr über ins Gepäck. Auch Mietwagen und Touranbieter gewähren in dieser Zeit oft Rabatte.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.