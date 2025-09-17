Der Europäische Hof Baden-Baden feiert sein großes Comeback

Nach einer Zwangspause von fast elf Jahren und einer umfangreichen Renovierung hat der Europäische Hof Baden-Baden sein lang ersehntes Comeback gefeiert und reiht sich nun in die exklusive Kollektion der „Steigenberger Icons“ ein, die herausragende Hotels mit einer besonderen Geschichte und einem einzigartigen Charakter vereint.
Die Wiedereröffnung des traditionsreichen Luxushotels fällt dabei in ein besonderes Jahr für Steigenberger, denn die Marke zelebriert ihr 95-jähriges Bestehen – und damit eine Geschichte, die einst mit dem Erwerb des Europäischen Hofs durch Albert Steigenberger im Jahr 1930 ihren Anfang genommen hat.
Historische Eleganz trifft moderne Raffinesse
Die illustre Historie des Hauses reicht allerdings viel weiter zurück: Seit der Eröffnung des „Hôtel de l’Europe“ im Jahr 1840 waren hier unter anderem Kaiserin Sisi, Kaiser Wilhelm I., König Edward VII. und Winston Churchill zu Gast, aber auch Richard Wagner, Johannes Brahms, Franz Liszt, Marlene Dietrich, Aristoteles Onassis und Maria Callas.
Das in Teilen denkmalgeschützte Gebäudeensemble wurde in den letzten Jahren grundlegend saniert und durch einen Neubau ergänzt. Das Innendesign setzt dabei auf eine unaufdringliche Eleganz, die klassische Elemente harmonisch mit modernen Akzenten verbindet und die historische Atmosphäre des Hauses mit seinen 126 individuell gestalteten Zimmern, Suiten und Longstay-Apartments zeitgemäß bewahrt.
Spa im Gewölbekeller und ein Porsche Studio
Kulinarisch wartet der Europäische Hof Baden-Baden mit drei Locations unter der Leitung von Executive Chef Marcel S. Traber auf: Das Restaurant „Café de l’Europe“ mit Terrasse serviert klassische Gerichte der urbanen Genusskultur, die „Auerhuhn Lounge Bar“ vereint ein stilvolles Interieur mit einem schicken Speakeasy-Ambiente und die „Luiza Rooftop Terrace & Bar“ punktet mit mediterranem Flair und einem Panoramablick über Baden-Baden.
Der 1.300 Quadratmeter große Spa-Bereich „The Vault Spa & Suites“ befindet sich zum Teil im alten Gewölbekeller des Hauses, der einst die Tresorräume einer Bank beherbergte, und ist von der römischen Badekultur Baden-Badens inspiriert. Verschiedene Saunen, ein Dampfbad, ein Indoor-Becken, ein Fitnessbereich, private Spa-Suiten und individuelle Wellness-Behandlungen sollen für exklusive Wohlfühlmomente auf zwei Ebenen sorgen.
Zimmerpreise schon ab 318 Euro pro Nacht
Das Gebäudeensemble umfasst zudem 700 Quadratmeter Retail-Fläche, auf der sich mit dem neuen Porsche Studio ein besonderes Highlight angesiedelt hat. Hier können Aficionados die Markenwelt von Porsche erleben und ihr Wunschfahrzeug individuell konfigurieren. Die Zimmerpreise inklusive Frühstück für zwei Personen beginnen bis zum Jahresende meist bei 394 Euro pro Nacht und von Jänner bis März bei 318 Euro.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.