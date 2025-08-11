Umbau beendet: Neues Design im 25hours Hotel Bikini Berlin

Das 25hours Ho­tel Bi­kini Ber­lin fei­erte so­eben mit mehr als 1.000 Gäs­ten den elf­ten Ge­burts­tag des Hau­ses in der City West in Ber­lin. Pünkt­lich zum Ju­bi­läum konn­ten auch die seit No­vem­ber 2024 an­dau­ern­den Um­bau­ar­bei­ten ab­ge­schlos­sen wer­den.

Wie schon vor elf Jah­ren zeich­nete das Stu­dio Aiss­lin­ger für die Wei­ter­ent­wick­lung des De­signs ver­ant­wort­lich. Alle 22 Large Ur­ban und Large Jungle Zim­mer er­hiel­ten ei­nen kom­plett neuen Look. Als Folge des ge­än­der­ten Raum­kon­zepts rückt das Bett in die Mitte des Zim­mers und er­mög­licht mit­tels der fron­ta­len Aus­rich­tung nun ein­zig­ar­tige Aus­bli­cke über den Tier­gar­ten oder die City West.

25hours Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25h Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Ste­phan Lemke 25hours Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Jens Bö­sen­berg /​ Aiss­lin­ger 25hours Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Jens Bö­sen­berg /​ Aiss­lin­ger

Die Ba­de­wan­nen fun­gie­ren nach wie vor als Blue­tooth-Spea­ker. Alle Large Zim­mer ver­fü­gen au­ßer­dem über eine ei­gene Bi­blio­thek. Diese Kap­sel aus Holz bie­tet nicht nur ei­nen ge­müt­li­chen Rück­zugs­ort und lädt zum Le­sen, Ent­span­nen und Träu­men ein, son­dern un­ter­streicht auch den Be­zug von 25hours Ho­tels zu al­lem Ana­lo­gen.

Ne­ben den Ver­än­de­run­gen der Large Zim­mer wur­den auch alle Me­dium Zim­mer re­no­viert und mit ei­nem mo­der­nen Licht­kon­zept ver­se­hen. Da­bei wur­den Leucht­mit­tel in die Spie­gel in­te­griert und neue schwenk­bare Lam­pen in­stal­liert.

25hours Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Jens Bö­sen­berg /​ Aiss­lin­ger

Be­son­dere Auf­merk­sam­keit wurde der Re­no­vie­rung der Bä­der zu­teil. Ne­ben neuen Flie­sen und ei­nem hel­le­ren, aber ge­müt­li­che­ren Licht er­folgte in Zu­sam­men­ar­beit mit Kal­de­wei eine ein­zig­ar­tige Up­cy­cling-Ak­tion: Zum ers­ten Mal in der Fir­men­ge­schichte des Pre­mium-Her­stel­lers hoch­wer­ti­ger Bad-Lö­sun­gen wur­den die aus­ge­dien­ten Dusch­tas­sen und Ba­de­wan­nen des Ho­tels re­cy­celt, tech­nisch und op­tisch wei­ter­ent­wi­ckelt und an­schlie­ßend wie­der in die re­no­vier­ten Bä­der ein­ge­baut.

Auch in den öf­fent­li­chen Be­rei­chen gab es grund­le­gende Ver­än­de­run­gen. So wurde im drit­ten Stock die „No­mad Day Bar” er­öff­net. Tags­über wer­den hier ge­sunde Snacks wie Früh­stücks-Bowls, Sa­late, Smoothies, Säfte und Ba­na­nen­brot ge­bo­ten. Abends ver­wan­delt sich der ge­müt­li­che Be­reich um die Ecke von der Re­zep­tion in eine Wein­bar. Dann gibt es Pa­st­rami-Sand­wi­ches und an­dere Snacks wie Oli­ven und ge­ba­cke­nen Zie­gen­käse.

25hours Ho­tel Bi­kini Ber­lin (c) Jens Bö­sen­berg /​ Aiss­lin­ger

Der auch bei Ein­hei­mi­schen be­liebte Be­reich eig­net sich tags­über her­vor­ra­gend als Co-Working-Space. Dazu tra­gen der neue Com­mu­nity Ta­ble und ver­schie­dene Ar­beits­be­rei­che bei. Abends herrscht hier eine ge­müt­li­che Bar-At­mo­sphäre mit Ka­min und Hän­ge­mat­ten, die eine gute Al­ter­na­tive zur aus­ge­las­se­nen Stim­mung in der „Mon­key Bar” im zehn­ten Stock bie­tet.

Ge­plant sind au­ßer­dem mo­nat­li­che Events, wie zum Bei­spiel Work­shops, Co­medy-Abende, Quiz Nights, Le­sun­gen und Kon­zerte in klei­ner Runde. Der Be­reich kann aber auch für ver­schie­dene Ar­ten von Ver­an­stal­tun­gen ge­mie­tet wer­den.

25hours-hotels.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.