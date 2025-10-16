Baden-Baden: Sechs gute Gründe für einen Besuch der Kurstadt

Ba­den-Ba­den zählt zu den be­deu­tends­ten Kur­städ­ten Eu­ro­pas – eine Aus­zeich­nung, die die UNESCO 2021 mit der Auf­nahme in die Liste der Welt­erbe­stät­ten of­fi­zi­ell be­stä­tigte. Die Stadt ver­eint eine rei­che Bä­der­tra­di­tion, ele­gante Ar­chi­tek­tur und eine lange Ge­schichte als Ort der Er­ho­lung.

Doch Ba­den-Ba­den hat weit mehr zu bie­ten. Lu­xu­riöse Bou­ti­quen, erst­klas­sige Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen und Aus­flugs­mög­lich­kei­ten in den na­hen Schwarz­wald ma­chen die Stadt zu ei­nem viel­sei­ti­gen Rei­se­ziel – und wer nach ei­nem er­leb­nis­rei­chen Tag ent­span­nen möchte, fin­det im Leo­nardo Royal Ba­den-Ba­den die ideale Un­ter­kunft.

1 | Spaziergang, Shopping, Speisen

Ba­den-Ba­den /​ So­phien­straße (c) Ba­den-Ba­den Kur und Tou­ris­mus GmbH /​ C. Düp­per

Be­kannt ist Ba­den-Ba­den vor al­lem für seine lu­xu­riö­sen Shop­ping­mög­lich­kei­ten. Von Her­mès über Cho­pard bis Max Mara: Die So­phien­straße lädt mit Bou­ti­quen in­ter­na­tio­na­ler Lu­xus­mar­ken zum Ein­kaufs­bum­mel ein. Gleich­zei­tig ver­zau­bert die Alt­stadt mit ih­ren klei­nen Ge­schäf­ten, Ca­fés und Re­stau­rants. Ob man nun auf der Su­che nach ei­nem neuen Lieb­lings­stück ist oder ein­fach fla­nie­ren möchte: Ein Spa­zier­gang durch die Stadt mit ih­ren idyl­li­schen Parks und der char­man­ten Bä­der­ar­chi­tek­tur lohnt sich im­mer.

2 | Casino Baden-Baden

Ca­sino Ba­den-Ba­den (c) Ba­den-Ba­den Kur und Tou­ris­mus GmbH

Das Ca­sino Ba­den-Ba­den gilt als eine der schöns­ten Spiel­ban­ken in Eu­ropa und ver­bin­det his­to­ri­sche Ele­ganz mit erst­klas­si­ger Un­ter­hal­tung. In­spi­riert von den prunk­vol­len Pa­läs­ten Frank­reichs, be­sticht es mit kunst­vol­len De­cken­ge­mäl­den, fun­keln­den Kron­leuch­tern und ei­ner ein­zig­ar­ti­gen At­mo­sphäre. Selbst wer kein Freund des Glücks­spiels ist, wird von den Füh­run­gen be­geis­tert sein, die span­nende Ein­bli­cke in die Ge­schichte und Ar­chi­tek­tur die­ser tra­di­ti­ons­rei­chen In­sti­tu­tion bie­ten.

3 | Kunst und Kultur

Mu­seum Frie­der Burda (c) Ba­den-Ba­den Kur und Tou­ris­mus GmbH

Mit kul­tu­rel­len High­lights kann Ba­den-Ba­den eben­falls glän­zen. Das Mu­seum Frie­der Burda – ein ar­chi­tek­to­ni­sches Meis­ter­werk von Ri­chard Meier – be­her­bergt eine be­ein­dru­ckende Samm­lung mo­der­ner und zeit­ge­nös­si­scher Kunst mit Wer­ken von Ger­hard Rich­ter, Pa­blo Pi­casso und Jack­son Pol­lock. Ein wei­te­res kul­tu­rel­les High­light ist das Fest­spiel­haus Ba­den-Ba­den, das als ei­nes der re­nom­mier­tes­ten Opern- und Kon­zert­häu­ser Eu­ro­pas gilt. Hier tre­ten re­gel­mä­ßig Welt­stars der klas­si­schen Mu­sik auf – von hoch­ka­rä­ti­gen Or­ches­tern bis hin zu ge­fei­er­ten Bal­lett­ensem­bles.

4 | Ausflug in den Schwarzwald

Hor­nis­g­rinde (c) Chris Kel­ler /​ Schwarz­wald Tou­ris­mus

Di­rekt vor den To­ren der Stadt be­ginnt der sa­gen­um­wo­bene Schwarz­wald. Die Schwarz­wald­hoch­straße schlän­gelt sich durch dichte Wäl­der und bie­tet atem­be­rau­bende Pan­ora­men – ideal für eine Fahrt mit dem Auto oder Mo­tor­rad. Ein be­lieb­tes Ziel ist der Mum­mel­see, der mit sei­nen Sa­gen, Le­gen­den und ge­müt­li­chen Ein­kehr­mög­lich­kei­ten zum Ver­wei­len ein­lädt. Der See ist au­ßer­dem ein idea­ler Aus­gangs­punkt für eine Wan­de­rung hin­auf zur Hor­nis­g­rinde, wo eine wei­tere loh­nens­werte Ein­kehr war­tet.

5 | Merkurberg und Seilbahn

Ba­den-Ba­den /​ Mer­kur (c) Ba­den-Ba­den Kur und Tou­ris­mus GmbH

Ein be­son­de­res High­light in Ba­den-Ba­den ist die Fahrt mit der Mer­kur­berg­bahn – der längs­ten Stand­seil­bahn Deutsch­lands – auf den 668 Me­ter ho­hen Mer­kur­berg. Oben an­ge­kom­men, er­war­tet die Be­su­cher eine be­ein­dru­ckende Aus­sicht auf die Stadt und den Schwarz­wald. Wer den Gip­fel sport­lich er­klim­men möchte, fin­det gut aus­ge­schil­derte Wan­der­wege. Der Aus­sichts­turm er­öff­net ei­nen im­po­san­ten Blick über die ma­le­ri­sche Land­schaft.

6 | Erholung und Stärkung

Leo­nardo Royal Ho­tel Ba­den-Ba­den (c) Leo­nardo Ho­tels Cen­tral Eu­rope

Ne­ben vie­len an­de­ren erst­klas­si­gen Un­ter­künf­ten und Ho­tels bie­tet auch das frisch re­no­vierte Leo­nardo Royal Ba­den-Ba­den den idea­len Rück­zugs­ort nach ei­nem er­leb­nis­rei­chen Tag. Der neu ge­stal­tete Well­ness­be­reich auf zwei Eta­gen mit In­door-Pool, meh­re­ren Sau­nen und ele­gan­ten Ru­he­zo­nen lädt zum Ent­span­nen ein. Die 121 in hel­len Farb­tö­nen stil­voll ge­stal­tete Zim­mer und Sui­ten über­zeu­gen mit ei­ner be­hag­li­chen At­mo­sphäre, wäh­rend das ho­tel­ei­gene À‑la-Carte-Re­stau­rant mit ge­sun­der, vi­ta­ler und re­gio­na­ler Kü­che ver­wöhnt.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.