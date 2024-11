Condor fliegt erstmals direkt von Frankfurt nach Los Cabos

In zwölf Stun­den um den hal­ben Glo­bus: Mit ei­ner neuen Di­rekt­ver­bin­dung bringt Con­dor die Rei­sen­den seit dem 3. No­vem­ber 2024 erst­mals non­stop von Deutsch­land an die Süd­spitze der Halb­in­sel Baja Ca­li­for­nia. Die Flüge nach Los Ca­bos he­ben im­mer am Sonn­tag und am Mitt­woch vom Frank­fur­ter Flug­ha­fen ab.

Con­dor setzt auf die­ser Stre­cke den mo­der­nen Air­bus A330-900­neo mit ins­ge­samt 310 Sitz­plät­zen ein, die sich auf Eco­nomy Class, Pre­mium Eco­nomy und Busi­ness Class ver­tei­len. Letz­tere ver­fügt da­bei über vier ex­klu­sive „Prime“-Sitze für zu­sätz­li­chen Kom­fort. Ge­plant sind 51 Flüge bis Ende April 2025

Los Ca­bos (c) Los Ca­bos Tou­rism Board

Los Ca­bos zählt zu den viel­fäl­tigs­ten Rei­se­zie­len der Welt. Dank ih­rer Lage zwi­schen den Ufern des Pa­zi­fi­schen Oze­ans und dem Golf von Ka­li­for­nien of­fen­bart die De­sti­na­tion eine span­nende Mi­schung aus Wüs­ten­land­schaf­ten, Strän­den und Ber­gen. Zu­dem be­her­bergt Los Ca­bos lu­xu­riöse Re­sorts, be­rühmte Golf­plätze, eine ar­ten­rei­che Un­ter­was­ser­welt und ein ku­li­na­ri­sches An­ge­bot, das zu den bes­ten der Welt zählt.

Die far­ben­fro­hen Städt­chen wie Todo San­tos zeu­gen von der lan­gen Ge­schichte der Re­gion. Hier pul­siert die me­xi­ka­ni­sche Le­bens­freude. Die De­sti­na­tion gilt zu­dem als Vor­rei­ter in Sa­chen Nach­hal­tig­keit und en­ga­giert sich mit ak­ti­ven Pro­gram­men zur Er­hal­tung der na­tür­li­chen Res­sour­cen und des öko­lo­gi­schen Gleich­ge­wichts für ei­nen ver­ant­wor­tungs­vol­len Tou­ris­mus.

www.visitloscabos.travel

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er ins­ge­samt 2.700 Tage auf Rei­sen im Aus­land ver­bracht und da­bei 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.