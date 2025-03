Asien mit Emirates: Drei neue Ziele erweitern das Streckennetz

Emi­ra­tes baut ihre Prä­senz in Asien wei­ter aus und nimmt ab dem 1. Juli 2025 eine täg­li­che Non­stop-Ver­bin­dung von Du­bai nach Shen­zhen in China auf. Eben­falls neu: Ab dem 2. Juni geht es vier­mal pro Wo­che via Bang­kok nach Da Nang in Viet­nam und ab dem 3. Juni drei­mal pro Wo­che via Bang­kok nach Siem Reap in Kam­bo­dscha.

Mit der Auf­nahme der drei neuen Flug­ver­bin­dun­gen bie­tet Emi­ra­tes künf­tig das größte und viel­fäl­tigste Stre­cken­netz al­ler nicht-asia­ti­schen Air­lines in Ost­asien mit wö­chent­lich 269 Flü­gen von Du­bai zu 24 Zie­len. Shen­zhen ist die vierte De­sti­na­tion auf dem chi­ne­si­schen Fest­land, Da Nang das dritte Ziel in Viet­nam und Siem Reap das zweite Ziel von Emi­ra­tes in Kam­bo­dscha.

Emirates fliegt erstmals nach Shenzhen

Mit der Auf­nahme von Shen­zhen ist Emi­ra­tes die erste Flug­ge­sell­schaft aus dem Na­hen Os­ten, die ei­nen täg­li­chen Flug in das chi­ne­si­sche Tech­no­lo­gie- und In­no­va­ti­ons­zen­trum nahe Hong­kong an­bie­tet. Shen­zhen wird zu­dem das erste Ziel in China sein, das mit der neuen Vier-Klas­sen-Boe­ing 777–300ER von Emi­ra­tes an­ge­flo­gen wird und da­mit den Rei­sen­den die Mög­lich­keit bie­tet, die neu­es­ten Busi­ness-Class-Sitze und die be­liebte Pre­mium-Eco­nomy-Class zu er­le­ben.

Die mo­der­ni­sierte Boe­ing 777 ver­fügt über acht Pri­vat­sui­ten in der First Class, 40 Lie­ge­sitze in der Busi­ness Class, 24 Pre­mium-Eco­nomy-Sitze und 260 Sitze in der Eco­nomy Class. Der Flug EK328 star­tet um 10:05 Uhr in Du­bai und kommt um 22:00 Uhr in Shen­zhen an. Der Rück­flug EK329 hebt um 23:55 Uhr in Shen­zhen ab und lan­det am nächs­ten Tag um 03:40 Uhr in Du­bai.

Neue Flüge nach Vietnam und Kambodscha

Da Nang /​ Viet­nam (c) pix­a­bay

Mit vier wö­chent­li­chen Flü­gen via Bang­kok ist Da Nang nach Ha­noi und Ho-Chi-Minh-Stadt die dritte De­sti­na­tion in Viet­nam, die von Emi­ra­tes be­dient wird. Die neuen Flüge wer­den mon­tags, mitt­wochs, frei­tags und sonn­tags mit ei­ner Boe­ing 777 durch­ge­führt. Die neuen Flüge via Bang­kok nach Siem Reap wer­den im Som­mer­flug­plan im­mer am Diens­tag, Don­ners­tag und Sams­tag an­ge­bo­ten.

Auf den Ver­bin­dun­gen nach Da Nang und Siem Reap kommt eine zwei­klas­sige Boe­ing 777–300ER zum Ein­satz, die über 35 Lie­ge­sitze in der Busi­ness Class und 386 Sitze in der Eco­nomy Class ver­fügt. Wäh­rend die Rei­sen­den auf ih­ren An­schluss­flug in Bang­kok war­ten, kön­nen sie in der neu er­wei­ter­ten Lounge der Flug­ge­sell­schaft ent­span­nen, wenn sie in der Busi­ness Class flie­gen.

www.emirates.com

Flug­plan:

EK328 /​ Du­bai – Shen­zhen /​ 10:05 – 22:00 Uhr /​ täg­lich

EK329 /​ Shen­zhen – Du­bai /​ 23:55 – 03:40 Uhr /​ täg­lich

EK370 /​ Du­bai – Bang­kok /​ 09:00 – 18:25 Uhr /​ Mo, Mi, Fr, So

EK370 /​ Bang­kok – Da Nang /​ 20:10 – 21:50 Uhr /​ Mo, Mi, Fr, So

EK371 /​ Da Nang – Bang­kok /​ 23:30 – 01:10 Uhr /​ Mo, Mi, Fr, So

EK371 /​ Bang­kok – Du­bai /​ 03:40 – 06:50 Uhr /​ Di, Do, Sa, Mo

EK370 /​ Du­bai – Bang­kok /​ 09:00 – 18:25 Uhr /​ Di, Do, Sa

EK370 /​ Bang­kok – Siem Reap /​ 20:10 – 21:30 Uhr /​ Di, Do, Sa

EK371 /​ Siem Reap – Bang­kok /​ 23:50 – 01:10 Uhr /​ Di, Do, Sa

EK371 /​ Bang­kok – Du­bai /​ 03:40 – 06:50 Uhr /​ Mi, Fr, So

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er ins­ge­samt 2.700 Tage auf Rei­sen im Aus­land ver­bracht und da­bei 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.