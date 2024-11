NH Maldives Kuda Rah Resort: 51 Luxusvillen im South Ari Atoll

NH Ho­tels & Re­sorts ist seit Sep­tem­ber 2024 auch auf den Ma­le­di­ven ver­tre­ten: Das NH Mal­di­ves Kuda Rah Re­sort ist ein ex­klu­si­ves Hidea­way im South Ari Atoll, das be­rühmt ist für seine ar­ten­rei­che Un­ter­was­ser­welt, und will sich als ideale De­sti­na­tion für Fa­mi­lien und Paare eta­blie­ren.

Tau­cher fin­den di­rekt vor der Haus­tür mehr als 50 spek­ta­ku­läre Spots – wie zum Bei­spiel Kuda Rah Thila. Das Riff, dem das Ho­tel sei­nen Na­men ver­dankt, ge­hört zu den bes­ten Tauch­re­vie­ren der Welt. Weich­ko­ral­len, Blau­strei­fen-Schnap­per, Schild­krö­ten, Na­po­leon-Lipp­fi­sche und ge­le­gent­lich auch Weiß­spit­zen- und Graue Riff­haie tum­meln sich hier. Selbst Wal­haie und Man­ta­ro­chen kön­nen aus nächs­ter Nähe be­staunt wer­den.

Drei Restaurants, ein Infinity-Pool und ein Spa

Die Gäste re­si­die­ren in 51 licht­durch­flu­te­ten, teil­weise zwei­stö­cki­gen Sui­ten, Strand­vil­len und Over-Wa­ter-Bun­ga­lows mit ei­ner Wohn­flä­che zwi­schen 90 und 231 Qua­drat­me­tern, die fast alle über ei­nen ei­ge­nen Pool ver­fü­gen. Tra­di­tio­nelle Gie­bel­dä­cher, Mas­siv­holz­bö­den und eine har­mo­ni­sche Farb­pa­lette mit wei­ßen, creme­far­be­nen und oze­an­blauen Ak­zen­ten schaf­fen ein stil­vol­les, lan­des­ty­pi­sches In­te­ri­eur.

Ku­li­na­risch ver­wöh­nen drei Re­stau­rants und Bars mit in­ter­na­tio­na­len Ge­rich­ten, lo­ka­len Spe­zia­li­tä­ten und fri­schen Mee­res­früch­ten. Für ex­klu­sive Fine-Di­ning-Er­leb­nisse wer­den die Spei­sen auch in der ei­ge­nen Suite oder am Strand ser­viert. Ein In­fi­nity-Pool mit Meer­blick, ein Spa mit Fo­kus auf tra­di­tio­nelle ba­li­ne­si­sche und thai­län­di­sche Mas­sa­gen, drei Be­hand­lungs­räume mit Dampf­bad und Ja­cuzzi so­wie ein hoch­mo­der­nes Fit­ness­stu­dio sor­gen für Wohl­fühl­mo­mente.

Beach Pool Villa mit Halbpension ab 408 Euro

NH Mal­di­ves Kuda Rah Re­sort (c) Mi­nor Ho­tels

Das NH Mal­di­ves Kuda Rah Re­sort ist vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen in Malé mit dem Was­ser­flug­zeug in rund 25 Mi­nu­ten er­reich­bar. Mit dem ak­tu­el­len Er­öff­nungs­an­ge­bot ist eine Nacht in ei­ner Beach Pool Villa je nach Sai­son um 408 bis 577 Euro buch­bar – mit Früh­stück und Din­ner für zwei Per­so­nen, 50 Pro­zent Ra­batt auf die Trans­fers so­wie al­len Steu­ern und Ge­büh­ren. Die ent­spre­chende Stan­dard­rate be­ginnt bei 781 bis 1.064 Euro.

