RAAYA by Atmosphere: Neues All-Inclusive-Resort auf den Malediven

Das Ho­tel­un­ter­neh­men At­mo­sphere Core hat mit dem RAAYA by At­mo­sphere sein neun­tes Re­sort auf den Ma­le­di­ven er­öff­net. Der Neu­zu­gang ist zu­gleich das dritte In­sel­re­fu­gium der Marke „At­mo­sphere Ho­tels & Re­sorts” und soll zu ei­nem der be­lieb­tes­ten neuen Ziele für ei­nen All-In­clu­sive-Ur­laub im In­di­schen Ozean wer­den.

Beim RAAYA by At­mo­sphere han­delt es sich um das ehe­ma­lige Amari Raaya Mal­di­ves der ONYX Hos­pi­ta­lity Group. Ob­wohl das Fünf-Sterne-Re­sort auf der In­sel Ku­da­ku­ra­thu erst im Au­gust 2023 an den Start ge­gan­gen war, wurde es be­reits in die­sem Früh­jahr von At­mo­sphere Core über­nom­men und er­gänzt nun die bei­den Schwes­ter­re­sorts At­mo­sphere Ka­ni­fu­shi und VARU by At­mo­sphere.

Strand- und Wasservillen mit privatem Pool

Das Ei­land im Raa Atoll be­steht fast voll­stän­dig aus üp­pi­gem Grün, un­be­rühr­ten wei­ßen Strän­den und ei­nem tro­pi­schen Wald. Nur ein Bruch­teil ist be­baut. Zur Wahl ste­hen 167 Vil­len am Strand und über dem Was­ser, von de­nen viele über ei­nen pri­va­ten Pool ver­fü­gen. Sechs Re­stau­rants sor­gen für ku­li­na­ri­sche Ab­wechs­lung mit feins­ter lo­ka­ler und in­ter­na­tio­na­ler Kü­che.

Ne­ben dem atem­be­rau­ben­den Strand ist die In­sel ein Aben­teu­er­spiel­platz mit Was­ser­sport, Tau­chen, Pa­del-Ten­nis, Fut­sal, ei­nem Kin­der­club, ei­ner Skate­bahn, ei­nem Mi­ni­golf­platz, ei­nem Kunst- und Hand­werk­s­ate­lier und ei­nem idyl­li­schen Pfad durch ei­nen Man­gro­ven­wald. Ab­ge­run­det wird die Aus­stat­tung durch ein ELE|NA Spa und ei­nen Aus­sichts­turm zur Be­ob­ach­tung des Ster­nen­him­mels.

„RAAYA Plan“ beinhaltet auch die Transfers

RAAYA by At­mo­sphere (c) At­mo­sphere Ho­tels & Re­sorts

Wie alle Re­sorts von At­mo­sphere Core setzt auch das RAAYA by At­mo­sphere auf ein um­fang­rei­ches All-In­clu­sive-Kon­zept, das weit über die ty­pi­schen An­ge­bote hin­aus geht: Der ex­klu­sive „RAAYA Plan” be­inhal­tet nicht nur die feine in­ter­na­tio­nale Kü­che und die erst­klas­si­gen Ge­tränke, son­dern auch Spa- und Well­ness-The­ra­pien, Ak­ti­vi­tä­ten auf dem Meer und im Kunst­ate­lier so­wie die 45-mi­nü­ti­gen Trans­fers mit dem Was­ser­flug­zeug vom und zum Flug­ha­fen in Male.

Die Preise für eine Beach Villa im RAAYA by At­mo­sphere be­gin­nen bis Ende Ok­to­ber bei 792 Euro pro Nacht, ab No­vem­ber bei 1.052 Euro, ab Jän­ner bei 1.246 Euro und ab Mai bei 1.033 Euro. Der Auf­preis für eine Wa­ter Villa mit Pool liegt meist bei rund 250 bis 350 Euro pro Nacht. Alle Preise ver­ste­hen sich da­bei in­klu­sive „RAAYA Plan“ für zwei Per­so­nen so­wie al­len Steu­ern und Ge­büh­ren.

www.raaya-atmosphere.com