Capital Region USA: Neue Restaurants und Hotels im Guide Michelin

Bei au­then­ti­scher glo­ba­ler Kü­che spielt Wa­shing­ton, DC ganz vorne mit. Für Fein­schme­cker ist die ame­ri­ka­ni­sche Haupt­stadt, die mit den bei­den an­gren­zen­den Bun­des­staa­ten Vir­gi­nia und Ma­ry­land zur „Ca­pi­tal Re­gion” ge­hört, des­halb eine be­liebte An­lauf­stelle in den USA.

Der re­nom­mierte Guide Mi­che­lin be­stä­tigt diese Ein­schät­zung in sei­ner jüngs­ten Aus­gabe, in­dem er drei wei­tere Re­stau­rants mit ei­ner „Emp­feh­lung” aus­zeich­net. Gleich­zei­tig hat der Guide zum zwei­ten Mal die bes­ten Ho­tels in den USA mit so­ge­nann­ten „Keys” – dem Äqui­va­lent für die Sterne – be­dacht. In der Haupt­stadt­re­gion er­fül­len zehn Häu­ser die ho­hen An­for­de­run­gen. Drei da­von zum ers­ten Mal.

Mexikanische und süditalienische Küche

Pascual (c) Deb Lind­sey

Auf der Liste der ku­li­na­ri­schen Neu­zu­gänge im Guide Mi­che­lin fin­den sich gleich zwei Lo­kale mit me­xi­ka­ni­scher Kü­che. Die Spit­zen­kö­che Isa­bel Coss und Matt Con­roy be­trei­ben da­bei das „Pascual”, das sich im pul­sie­ren­den Stadt­vier­tel rund um die H Street be­fin­det, erst seit Fe­bruar 2024, konn­ten die Tes­ter aber mit ei­ner ge­sun­den Aus­wahl aus ver­schie­de­nen la­tein­ame­ri­ka­ni­schen Län­dern über­zeu­gen.

Auch das „Am­paro Fon­dita” von Chris­tian Ira­bién lockt die Gäste seit sei­ner Er­öff­nung im No­vem­ber 2023 mit ei­ner mo­der­nen me­xi­ka­ni­schen Kü­che. Auf der Spei­se­karte des Re­stau­rants im Vier­tel Du­pont Cir­cle ste­hen Mee­res­früchte aus den Küs­ten­re­gio­nen im Mit­tel­punkt – dar­un­ter Aus­tern nach Baja-Art und Mole-Heil­butt.

Cu­cina Mo­rini (c) Nina Pa­laz­zolo

Das „Cu­cina Mo­rini” im Mount Ver­non Tri­angle von Wa­shing­ton, DC wurde von sei­nem Schwes­ter­re­stau­rant „Os­te­ria Mo­rini” in­spi­riert. Chef­koch Matthew Ad­ler bie­tet sei­nen Gäs­ten hier eine ge­ho­bene ita­lie­ni­sche Kü­che mit be­son­de­rem Schwer­punkt auf Ge­rich­ten aus dem Sü­den des Lan­des. Dazu ge­hö­ren eine täg­li­che Aus­wahl von Mee­res­früch­ten und hand­ge­machte Pasta.

Keine Ver­än­de­run­gen gab es in die­sem Jahr bei den Sterne-Re­stau­rants: Wa­shing­ton, DC hält nach wie vor bei drei Lo­ka­len mit je­weils zwei Ster­nen und 21 mit je­weils ei­nem Stern. Dazu kom­men 29 Re­stau­rants, die sich mit ei­nem „Bib Gour­mand” für ihr be­son­ders gu­tes Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis schmü­cken dür­fen.

Zehn Hotels mit einem „Schlüssel”

Wa­shing­ton, DC (c) Vlad Tchom­pa­lov via Un­s­plash

Be­vor ein Ho­tel eine Be­wer­tung mit ei­nem, zwei oder so­gar drei „Keys” er­hält, wird es vom Guide Mi­che­lin in fünf Ka­te­go­rien über­prüft. Ne­ben ei­nem be­son­de­ren Er­leb­nis für den Gast ge­hö­ren dazu auch Ar­chi­tek­tur und In­nen­ein­rich­tung, Qua­li­tät und Kon­sis­tenz des Ser­vice, Per­sön­lich­keit und Cha­rak­ter so­wie das Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis.

Aus der US-Haupt­stadt­re­gion schaff­ten es bis­her zehn Ho­tels, die an­ge­se­he­nen „Keys” zu er­gat­tern. Neu da­bei in die­sem Jahr sind gleich zwei Häu­ser aus der US-Küs­ten­stadt Bal­ti­more in Ma­ry­land – das Ivy Ho­tel mit zwei „Keys” und das Sa­ga­more Pen­dry Bal­ti­more mit ei­nem „Key”. In der Klein­stadt Midd­le­burg im US-Bun­des­staat Vir­gi­nia er­hielt zu­dem das Sa­la­man­der Re­sort & Spa ei­nen „Schlüs­sel”.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Ho­tels mit zwei „Keys” in der Ca­pi­tal Re­gion:

Ro­se­wood /​ Wa­shing­ton DC

The Ivy Ho­tel /​ Bal­ti­more

The Jef­fer­son /​ Wa­shing­ton DC

Ho­tels mit ei­nem „Key” in der Ca­pi­tal Re­gion:

Ea­ton DC /​ Wa­shing­ton DC

Pen­dry – The Wharf /​ Wa­shing­ton DC

Riggs /​ Wa­shing­ton DC

Sa­ga­more Pen­dry /​ Bal­ti­more

Sa­la­man­der Re­sort & Spa /​ Vir­gi­nia

The Du­pont Cir­cle Ho­tel /​ Wa­shing­ton DC

The Hay-Adams Ho­tel /​ Wa­shing­ton DC

www.capitalregionusa.de