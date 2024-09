Verno House Budapest: Neues Boutiquehotel am Freiheitsplatz

Mit der Er­öff­nung des neuen Verno House Bu­da­pest ver­fügt die un­ga­ri­sche Haupt­stadt seit kur­zem über eine wei­tere Lu­xus-Adresse di­rekt im Zen­trum. Das Bou­ti­que­ho­tel ist Teil der „Vi­gnette Coll­ec­tion” der IHG Ho­tels & Re­sorts, die sich durch Häu­ser mit ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Iden­ti­tät aus­zeich­net und das Ziel ver­folgt, eine au­then­ti­schere Art des Rei­sens zu er­mög­li­chen.

Das um­fas­send re­no­vierte Ge­bäude, in dem das Verno House Bu­da­pest be­hei­ma­tet ist, liegt zwi­schen der Do­nau und dem Frei­heits­platz und war im spä­ten 19. Jahr­hun­dert ein be­lieb­ter Treff­punkt für Künst­ler, Po­li­ti­ker, Wis­sen­schaft­ler und Phil­an­thro­pen. Diese Rolle soll es nun wie­der ein­neh­men. Gleich­zei­tig ist das Ho­tel ein gu­ter Aus­gangs­punkt für die Er­kun­dung der Stadt, denn die wich­tigs­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten sind nur we­nige Mi­nu­ten ent­fernt.

48 Zimmer mit dem Duft von Zedernholz

Die 48 stil­voll ein­ge­rich­te­ten Gäs­te­zim­mer ver­tei­len sich auf Deluxe‑, Pre­mium- und Suite-Op­tio­nen mit Stadt- oder Park­blick und sind mit An­nehm­lich­kei­ten der vor Ort ent­wi­ckel­ten BOTANIQ Coll­ec­tion aus­ge­stat­tet. Be­son­ders emp­feh­lens­wert sind die „Cor­ner Sui­tes”, die durch ihre raum­ho­hen Fens­ter ei­nen wei­ten Blick auf die cha­rak­te­ris­ti­sche Ju­gend­stil-Ar­chi­tek­tur Bu­da­pests bie­ten.

Das De­sign der Zim­mer ist von na­tür­li­chem, hel­lem Licht, grü­nen Pflan­zen und kräf­ti­gen Farb­ak­zente ge­prägt, wäh­rend der cha­rak­te­ris­ti­sche Ze­dern­holz­duft ein Ge­fühl le­ben­di­ger Ge­las­sen­heit ver­mit­telt. Die öf­fent­li­chen Räume sind hin­ge­gen in war­men und neu­tra­len Farb­tö­nen ge­hal­ten, die durch abs­trakte Mö­bel und skulp­tu­rale Licht­in­stal­la­tio­nen be­tont wer­den. Bü­cher und Brett­spiele la­den Gäste und Ein­hei­mi­sche dazu ein, sich zu tref­fen.

Ungarische und internationale Küche

Verno House Bu­da­pest, Vi­gnette Coll­ec­tion (c) IHG Ho­tels & Re­sorts

Im Re­stau­rant „Flava Kit­chen & More” mit 106 Sitz­plät­zen wer­den ori­gi­nelle nord­afri­ka­ni­sche, la­tein­ame­ri­ka­ni­sche und vom Na­hen Os­ten in­spi­rierte Spe­zia­li­tä­ten so­wie be­liebte tra­di­tio­nelle Ge­richte ser­viert. So fin­den sich auf der Spei­se­karte bei­spiels­weise ein „Hähn­chen Lah­ma­cun” und ein mit per­fekt ge­würz­tem Fleisch be­leg­tes Fla­den­brot, aber auch un­ga­ri­sche Lieb­lings­ge­richte wie der Rin­der­ba­cken­ein­topf mit Spätzle, Pil­zen und Gu­lasch.

Zur Er­gän­zung der gas­tro­no­mi­schen Reise steht eine um­fang­rei­che Aus­wahl an un­ga­ri­schen und in­ter­na­tio­na­len Wei­nen, Cham­pa­gner und Cock­tails zur Ver­fü­gung. In ei­nem leb­haf­ten Am­bi­ente kön­nen die Gäste so­wohl drin­nen als auch auf der Ter­rasse in der Sei­ten­straße im Freien spei­sen. An den Wo­chen­en­den un­ter­streicht ein Live-DJ das ku­li­na­ri­sche Er­leb­nis. In der „Verno’s Treat Bar” in der Lobby war­tet wie­derum eine Reihe von Sü­ßig­kei­ten und Pra­li­nen, die die tra­di­tio­nel­len Aro­men Un­garns wi­der­spie­geln.

Zimmerpreise ab 252 Euro pro Nacht

Verno House Bu­da­pest, Vi­gnette Coll­ec­tion (c) IHG Ho­tels & Re­sorts

Die Well­ness-Ab­tei­lung der BOTANIQ Coll­ec­tion im Verno House Bu­da­pest ist mit ei­nem tür­ki­schen Dampf­bad, ei­ner fin­ni­schen Sauna, ei­nem Whirl­pool und ei­nem Fit­ness­cen­ter aus­ge­stat­tet. Die Gäste kön­nen hier aber auch aus ei­nem brei­ten An­ge­bot an ver­wöh­nen­den Mas­sa­gen und Ge­sichts­be­hand­lun­gen mit na­tür­li­chen Pro­duk­ten und In­halts­stof­fen wäh­len.

Die „Vi­gnette Coll­ec­tion” der IHG Ho­tels & Re­sorts um­fasst der­zeit 18 Ho­tels welt­weit – un­ter an­de­rem in Li­ver­pool, Porto, Lis­sa­bon, Bang­kok, Du­bai und Bris­bane. Wei­tere 20 sind in Pla­nung. Die Zim­mer­preise im Verno House Bu­da­pest be­gin­nen je nach Sai­son bei 252 bis 322 Euro pro Nacht für Mit­glie­der von IHG One Re­wards – in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen, Steu­ern und Ge­büh­ren. Die Ta­rife ohne Früh­stück fal­len um rund 60 Euro nied­ri­ger aus.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

www.ihg.com