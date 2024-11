Kimpton BEM Budapest: Neues Boutiquehotel mit Rooftop-Bar

Schon we­nige Wo­chen nach der Er­öff­nung wird das Kimp­ton BEM Bu­da­pest als „neu­es­ter Hot­spot in Buda“ ge­fei­ert. Für das Bou­ti­que­ho­tel wurde ein his­to­ri­sches Her­ren­haus aus dem 19. Jahr­hun­dert in eine stil­volle 127-Zim­mer-En­klave ver­wan­delt, die ei­nen di­rek­ten Blick auf die Stadt­land­schaft von Bu­da­pest bie­tet.

Das Kimp­ton BEM Bu­da­pest ist Teil des Lu­xus- und Life­style-Port­fo­lios von IHG Ho­tels & Re­sorts und liegt auf der Buda-Seite der Stadt – nur we­nige Schritte von der Do­nau und dem Burg­vier­tel ent­fernt. Die Gäste dür­fen sich so­mit der un­mit­tel­ba­ren Nähe zu den wich­tigs­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten – dar­un­ter die Fi­scher­bas­tei, die Mat­thi­as­kir­che und die Ket­ten­brü­cke – so­wie ei­ner le­ben­di­gen ku­li­na­ri­schen Szene er­freuen.

Fantasievolles Design von Marcel Wanders

Ge­stal­tet wurde das Ho­tel vom re­nom­mier­ten nie­der­län­di­schen De­si­gner Mar­cel Wan­ders, der in­ter­na­tio­nal für seine un­kon­ven­tio­nelle und fan­ta­sie­volle De­sign-Phi­lo­so­phie be­kannt ist. Er hat ge­konnt ver­spielte Ak­zente mit his­to­ri­schen Ele­men­ten ver­bun­den. So sind die Emp­fangs­tre­sen in Form um­ge­dreh­ter Eier ge­stal­tet, was Wan­ders’ Vor­liebe für diese Form wi­der­spie­gelt.

Die fas­zi­nie­ren­den Mus­ter im ge­sam­ten Ho­tel eh­ren die ein­zig­ar­ti­gen un­ga­ri­schen Fa­bel­we­sen und die hei­mi­sche Flora – wie etwa Mohn­blu­men und Tul­pen. Die Räume sind in ei­ner ru­hi­gen Pa­lette von küh­len Far­ben ge­hal­ten, die ei­nen reiz­vol­len Kon­trast zu den mar­kan­ten ar­chi­tek­to­ni­schen Ele­men­ten bil­den. Ein Herz­stück bil­det da­bei das zen­trale Glas-Atrium mit ei­nem gol­de­nen Hirsch, ge­wölb­ten De­cken und üp­pi­gem Grün.

120-Quadratmeter-Suite mit Dachterrasse

Kimp­ton BEM Bu­da­pest (c) IHG Ho­tels & Re­sorts

Die 116 Zim­mer sind mit lu­xu­riö­sen Bet­ten und be­geh­ba­ren Du­schen aus­ge­stat­tet, wäh­rend die elf Sui­ten zu­sätz­lich mit frei ste­hen­den Ba­de­wan­nen und groß­zü­gi­gen Bal­ko­nen auf­war­ten. Für ei­nen wirk­lich au­ßer­ge­wöhn­li­chen Auf­ent­halt ste­hen die Cos­mos- und Ob­ser­va­tory-Sui­ten be­reit, die auf 120 Qua­drat­me­tern zwei Schlaf­zim­mer, zwei Ba­de­zim­mer, ein Wohn­zim­mer, ein Ess­zim­mer und eine Kü­chen­zeile um­fas­sen. Die Ob­ser­va­tory Suite ver­fügt zu­dem über eine 82 Qua­drat­me­ter große, mö­blierte Dach­ter­rasse.

Das Si­gna­ture-Re­stau­rant „Agos” un­ter der Lei­tung von Exe­cu­tive Chef At­tila Feher lädt zu ei­ner gas­tro­no­mi­schen Reise durch das Mit­tel­meer mit un­ga­ri­schem Flair. Zu den High­lights der Spei­se­karte ge­hö­ren ein ge­räu­cher­tes Thun­fisch-Car­pac­cio mit ge­grill­ter Erd­beere, Se­sam und Avo­cado so­wie ein Wild­schwein-Wel­ling­ton aus Wild­schwein­lende, Pilz­du­xel­les, Bre­saola-Blät­ter­teig und Wa­chol­der­gla­sur. Als Des­sert wird die Schwarz­wäl­der Kirsch­torte emp­foh­len.

Zigarren, Rum und Whiskey in der Rooftop-Bar

Kimp­ton BEM Bu­da­pest (c) IHG Ho­tels & Re­sorts

In der Ro­of­top-Bar „Fen­nen“ kön­nen die Gäste in­mit­ten ei­nes üp­pi­gen Gar­tens ku­ba­ni­sche Zi­gar­ren, ge­reif­ten Rum und ja­pa­ni­schen Whis­key ge­nie­ßen. Auf der un­te­ren Ebene ist die Bar „Huso” von der Le­gende des Huso Huso – des mys­ti­scher Be­lugastörs aus der Do­nau – in­spi­riert. Hier war­ten köst­li­che Spei­sen, un­ga­ri­sche und in­ter­na­tio­nale Wei­nen so­wie eine viel­fäl­tige Cock­tail­karte, die zeit­lose Klas­si­ker mit mo­der­nen Krea­tio­nen mischt. An den Wo­chen­en­den gibt es Live-DJ-Sets.

Nicht zu­letzt ver­fügt das Kimp­ton BEM Bu­da­pest auch über ei­nen Well­ness­be­reich mit ei­nem rund um die Uhr ge­öff­ne­ten Fit­ness­cen­ter, ei­nem Whirl­pool und ei­nem Dampf­bad. Wie in al­len Kimp­ton Ho­tels ge­nie­ßen die Gäste eine abend­li­che „Kimp­ton So­cial Hour” so­wie ei­nen „Kimp­ton Mor­ning Kick­start” so­wie kos­ten­lose Yo­ga­mat­ten und Leih­fahr­rä­der. Haus­tiere sind will­kom­men, wenn sie be­quem in die Auf­züge pas­sen. Sie er­hal­ten Leih­bet­ten, Fut­ter- und Wass­er­schüs­seln so­wie Mat­ten und eine Con­cierge-Liste mit haus­tier­freund­li­chen Zie­len in der Nähe.

