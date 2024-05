BOTANIQ Collection: Die Fünf-Sterne-Hotels von Ráhel Orbán

Die neue Ho­tel­marke BOTANIQ Coll­ec­tion aus Un­garn lässt keine Wün­sche of­fen. In Ös­ter­reich kennt man sie bis­her aber kaum. Da­bei knüp­fen die acht Ho­tels und Re­stau­rants mit ih­ren ex­klu­si­ven Kon­zep­ten an eine lange Tra­di­tion un­ga­ri­scher Gast­freund­schaft an.

Wer Un­garn bis­her nur für seine Bä­der und Spas kannte, dem er­öff­nen sich je­den­falls ganz neue Wel­ten, wenn er bei­spiels­weise in ei­nem der le­dig­lich 19 Zim­mer des BOTANIQ Schloss von Tura lan­det. Der BOTANIQ Bu­dai Club - der erste pri­vate Club in Un­garn nach an­gel­säch­si­schem Vor­bild – ist hin­ge­gen nur den Mit­glie­dern vor­be­hal­ten.

An­drássy Kúria & Spa (c) BOTANIQ Coll­ec­tion

Die BDPST Group, zu der die BOTANIQ Coll­ec­tion ge­hört, steht im Ei­gen­tum von Rá­hel Or­bán, der Toch­ter des un­ga­ri­schen Mi­nis­ter­prä­si­den­ten Vik­tor Or­bán, und ih­res Ehe­manns Ist­ván Ti­borcz. Sie kennt man in Ös­ter­reich gut, seit sie ein höchst um­strit­te­nes tou­ris­ti­sches Groß­pro­jekt im Na­tio­nal­park Fer­törá­kos am un­ga­ri­schen Ufer des Neu­sied­ler Sees pla­nen.

Ne­ben dem BOTANIQ Schloss von Tura ge­hö­ren zu der Kol­lek­tion noch drei wei­tere Ho­tels – das ge­schichts­träch­tige Verno House in Bu­da­pest, das ma­le­risch ge­le­gene An­drássy Kúria & Spa in der Wein­re­gion To­kaj und das neue Fünf-Sterne-Ho­tel Me­lea – The He­alth Con­cept, das un­weit der ös­ter­rei­chi­schen Grenze in Sár­vár er­öff­net hat. Drei Re­stau­rants und der Club run­den das Port­fo­lio ab.

BOTANIQ Schloss von Tura (c) BOTANIQ Coll­ec­tion

Das „Me­lea – The He­alth Con­cept” ist die neu­este Er­gän­zung der Pre­mium-Ho­tel­marke – ein­ge­bet­tet in die ge­schichts­träch­tige Stadt Sár­vár und idyl­lisch am See ge­le­gen. Die­ses lu­xu­riöse Ge­sund­heits­ho­tel, das bald nicht mehr als Ge­heim­tipp gel­ten dürfte, bie­tet per­sön­li­che Kon­sul­ta­tio­nen durch ein Team von Ärz­ten, Er­näh­rungs­exper­ten, Phy­sio­the­ra­peu­ten und Psy­cho­lo­gen.

Ziel ist es, die in­di­vi­du­el­len Be­dürf­nisse je­des Gas­tes zu ver­ste­hen und ei­nen per­so­na­li­sier­ten Be­hand­lungs- und Er­näh­rungs­plan für eine le­bens­lange op­ti­male Ak­ti­vi­tät (LLOA – Long Life Op­ti­mal Ac­ti­vity) zu er­stel­len. Ve­gane, lak­to­se­into­le­rante und glu­ten­freie Er­näh­rung mit ge­sun­den, fri­schen und lo­ka­len Pro­duk­ten hat da­bei oberste Prio­ri­tät.

Re­stau­rant Cla­risse im BOTANIQ Schloss von Tura (c) BOTANIQ Coll­ec­tion

Das BOTANIQ Schloss von Tura liegt rund 50 Ki­lo­me­ter nord­öst­lich von Bu­da­pest in ei­nem zehn Hektar gro­ßen, mär­chen­haf­ten Park und wurde 1869 im Stil der Loire-Schlös­ser er­baut. Das Flagg­schiff der Kol­lek­tion emp­fängt seine Klién­tel mit mon­dä­ner Ele­ganz und dem vom Guide Mi­che­lin emp­foh­le­nen Re­stau­rant „Cla­risse“, das mit ei­ner krea­ti­ven Mi­schung aus re­gio­na­len Tra­di­tio­nen, in­ter­na­tio­na­len Ele­men­teb und me­di­ter­ra­nen Ein­flüs­sen auf­war­tet.

„In der BOTANIQ Coll­ec­tion geht es darum, Werte zu schaf­fen und Ge­schich­ten zu er­zäh­len, die auf un­se­ren Tra­di­tio­nen ba­sie­ren."

Rá­hel Or­bán, Crea­tive Di­rec­tor der BDPST Group und Ge­schäfts­füh­re­rin von BDPST Kon­cept

Aber auch die an­de­ren Fünf-Sterne-Ho­tels ver­fü­gen über ei­gene Re­stau­rant­kon­zepte. Das „Flava Kit­chen & More“ im Verno House er­hielt 2023 eine Emp­feh­lung durch den Mi­che­lin Guide Un­garn. Im Kon­trast zum ur­ba­nen Flava steht das „Bo­ba­jka Re­stau­rant & Café“. Als Teil des An­drássy Kúria & Spa be­geis­tert es mit aus­ge­wähl­ten lo­ka­len Wei­nen der To­kaj-Re­gion, sai­so­na­len Zu­ta­ten lo­ka­ler Pro­du­zen­ten und ei­ner er­fri­schen­den In­ter­pre­ta­tion tra­di­tio­nel­ler re­gio­na­ler Ge­richte.

Für Stamm­kun­den hat die Kol­lek­tion mit „BOTANIQ Be­ne­fit” üb­ri­gens seit kur­zem auch eine ex­klu­sive Com­mu­nity ge­schaf­fen. Wer re­gel­mä­ßig Gast der BOTANIQ Ho­tels und Spas ist, kommt in den Ge­nuss ver­schie­de­ner Pri­vi­le­gien und Vor­teile.

botaniqcollection.hu