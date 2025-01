Für jeden Geschmack: Außergewöhnliche Unterkünfte in Ungarn

Un­garn ist be­kannt für seine groß­ar­ti­gen Ho­tels, die sich häu­fig in his­to­ri­schen Ge­bäu­den be­fin­den – vor al­lem in der Haupt­stadt Bu­da­pest. Aber das Land hat auch viel für aben­teu­er­lus­tige Tou­ris­ten zu bie­ten, die an ei­nem auf­re­gen­den Ort au­ßer­halb der üb­li­chen Stan­dards schla­fen möch­ten. Wir stel­len acht au­ßer­ge­wöhn­li­che Un­ter­künfte in Un­garn vor.

Hello Wood Hütten /​ Kapolcs

Rock Ca­b­ins (c) Hello Wood Re­sorts

Die Hello Wood Re­sorts ha­ben sich eine der schöns­ten Ge­gen­den des Plat­ten­see-Hoch­lands aus­ge­sucht, um mit dem Ka­polcsi Szi­klák („Fel­sen von Ka­polcs”) ihre erste selbst be­trie­bene Un­ter­kunft zu er­öff­nen. Erst vor Kur­zem wurde die An­lage um zwei neue, ge­räu­mi­gere Cha­lets er­wei­tert, die sich naht­los in die Na­tur ein­fü­gen und dem Auf­ent­halt eine auf­re­gende neue Seite ver­lei­hen.

Die Hello Wood-Cha­lets sind von der Form der um­lie­gen­den Fel­sen in­spi­riert, so­dass die Gäste wäh­rend ih­res Auf­ent­halts noch mehr in Ein­klang mit der Na­tur kom­men. Die Rock Ca­b­ins bie­ten auch ein ein­zig­ar­ti­ges ku­li­na­ri­sches Er­leb­nis, denn das Früh­stück wird mor­gens in ei­nem Korb auf die Ter­rasse ge­stellt und be­inhal­tet größ­ten­teils Zu­ta­ten von lo­ka­len Er­zeu­gern, was es nicht nur be­son­ders köst­lich, son­dern auch äu­ßerst nach­hal­tig macht.

Kormorán Yachthafen /​ Tiszafüred

Der Yacht­ha­fen von Kor­morán liegt nur ei­nen Kat­zen­sprung vom le­ben­di­gen Theiß und dem Theiß-See ent­fernt und er­mög­licht we­gen der ru­hi­gen Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten die per­fekte Er­ho­lung. Im Ha­fen gibt es eine große Aus­wahl an Un­ter­künf­ten. Man kann nach Wunsch ein Zim­mer in ei­nem tra­di­tio­nel­len Gäs­te­haus bu­chen, ein frei ste­hen­des Fe­ri­en­haus mie­ten oder die Nacht in ei­nem von drei ver­schie­de­nen Ar­ten schwim­men­der Häu­ser ver­brin­gen.

Für alle, die ein paar Tage in völ­li­ger Ab­ge­schie­den­heit ver­brin­gen möch­ten, emp­feh­len sich die Cot­ta­ges di­rekt am See. Au­ßer­dem gibt es ein neues Pfahl­haus, von dem man von fast je­der Ecke den herr­li­chen Blick auf den wun­der­schö­nen Theiß-See ge­nießt. Nichts ist ent­span­nen­der als ein köst­li­ches Früh­stück auf der Ter­rasse über dem Was­ser an ei­nem lauen Mor­gen.

Baumhäuser /​ Noszvaj

Baum­häu­ser (c) Tree­hou­ses Noszvaj

Im Sü­den des Bükk-Ge­bir­ges – rund zehn Ki­lo­me­ter von der Stadt Eger ent­fernt – liegt mit Noszvaj eine Klein­stadt, die in den letz­ten Jah­ren be­son­ders für ihr An­ge­bot an Glam­ping-Un­ter­künf­ten grö­ßere Be­kannt­heit er­langte. Ein­zig­ar­tig sind da­bei die Baum­häu­ser, die in drei Va­ri­an­ten zur Ver­fü­gung ste­hen – ge­krönt von den lu­xu­riö­sen „Lomb­häu­ser” mit ei­ner Vier-Sterne-Ho­tel­aus­stat­tung in Sui­ten-Größe.

Sie sind der per­fekte Ort für eine er­hol­same Pause ab­seits des Tru­bels und der Hek­tik der Stadt. Fünf iden­ti­sche Lomb­häu­ser ste­hen ganz­jäh­rig be­reit. Seit kur­zem gibt es zu­dem eine neue Hütte, die sich durch Form und Aus­stat­tung von den an­de­ren Be­hau­sun­gen ab­hebt. Sie punk­tet un­ter an­de­rem mit ei­nem pri­va­ten Ja­cuzzi mit Blick über den Wald so­wie eine Pan­orama-In­fra­rot-Sauna.

Pipo-Palast /​ Ozora

Pipo-Pa­last in Oz­ora (c) Pipo-Pa­last Oz­ora

Eine wei­tere be­son­dere Un­ter­kunft stellt der Pipo-Pa­last in Oz­ora dar. Ein mit Wein­re­ben be­wach­se­ner In­nen­hof, eine le­bens­große Rei­ter­sta­tue, ein prunk­vol­ler Thron­saal, eine Re­nais­sance­kü­che und eine Waf­fen­kam­mer ver­set­zen den Be­su­cher zu­rück in die Zeit der Rit­ter und des Mit­tel­al­ters.

Das Schloss ver­fügt über fünf Gäs­te­zim­mer für Be­su­cher, die ein paar Tage in der fried­li­chen und ru­hi­gen Um­ge­bung ver­brin­gen möch­ten. Es ist auch ein wun­der­ba­rer Ort für Ver­an­stal­tun­gen wie Fa­mi­li­en­tref­fen, Ge­burts­tage oder Hoch­zei­ten. Das ganze Schloss kann ge­mie­tet wer­den, um ei­nen un­ver­gess­li­chen Tag mit Freun­den in au­then­ti­scher At­mo­sphäre zu ver­brin­gen.

Safari-Lodge /​ Zalacsány

Auf ei­nem zehn Hektar gro­ßen Grund­stück im Fa­mi­li­en­be­sitz in Zalacsány liegt das Pá­los Re­sort zwi­schen grü­nen Hü­geln am Rande ei­nes Wal­des – weit weg vom Lärm der Städte. Im Jahr 2018 wurde es un­ter den 28 bes­ten Un­ter­künf­ten in Eu­ropa ge­reiht und mit dem „Hos­pi­ta­lity Award” in der Ka­te­go­rie „Best Etno Ho­tel” aus­ge­zeich­net.

Die Un­ter­künfte sind in ei­nem tra­di­tio­nell un­ga­ri­schen, rus­ti­ka­len, aber kom­for­ta­blen Stil ge­hal­ten. Die von Afrika in­spi­rierte „Sa­fari Lodge” ver­fügt über drei Schlaf­zim­mer, eine gut aus­ge­stat­tete Kü­che, ein Ba­de­zim­mer und eine Kli­ma­an­lage. Die Be­son­der­heit des Pá­los Re­sorts ist eine Herde Dam­hir­sche, die man von ei­nem schön an­ge­leg­ten Ufer­weg be­ob­ach­ten kann. Im Gar­ten war­ten ein gro­ßer Spiel­platz und ein Rie­sen­tram­po­lin auf die Kin­der, wäh­rend die Er­wach­se­nen ein Glas Wein auf der Ter­rasse ge­nie­ßen kön­nen.

Bivak /​ Galyatető

Bivak (c) Ga­ly­atető Tou­rist Centre

Der 2015 als Teil des Tou­ris­ten­zen­trums Ga­ly­atető im Má­tra-Ge­birge er­rich­tete Aus­sichts­punkt Ga­lya wurde von zwei der bes­ten zeit­ge­nös­si­schen Ar­chi­tek­ten aus Un­garn ent­wor­fen und un­ter an­de­rem mit dem Pu­bli­kums­preis der in­ter­na­tio­na­len „Ar­chi­ti­zer A+ Awards” und dem „Gold Award” des „Ame­ri­can Ar­chi­tec­ture Prize” aus­ge­zeich­net.

Über eine Treppe vom Tou­ris­mus­zen­trum zu er­rei­chen, be­fin­den sich in den obe­ren drei Eta­gen der 30 Me­ter ho­hen Aus­sichts­platt­form drei Ge­mein­schafts­un­ter­künfte, die als Ein­zel­zim­mer oder kom­plett mit fünf Schlaf­plät­zen ge­bucht wer­den kön­nen. Das Bivak Ga­ly­atető ist so­wohl für Lieb­ha­ber ein­zig­ar­ti­ger Er­leb­nisse und Um­ge­bun­gen, als auch für Out­door-Fans de­fi­ni­tiv zu emp­feh­len.

Nomad Hotel /​ Noszvaj

Pre­mium Bubble (c) Glam­ping Noszvaj

Wenn man sich nach Lu­xus in der Na­tur sehnt, ist Noszvaj ge­nau der rich­tige Ort. Hier fin­det man im No­mad Ho­tel die bei­den größ­ten Glam­ping-Bubbles in Eu­ropa. Die „Giga Bubbles” wur­den nur we­nige Me­ter vom Haupt­ge­bäude ent­fernt am be­wal­de­ten Hang mit Blick auf den un­ter­halb lie­gen­den See in Sík­főkút in­stal­liert – schon fast auf Höhe der Baum­kro­nen.

Mit Platz für zwei Per­so­nen, ver­fü­gen die se­mi­trans­pa­ren­ten, sechs Me­ter brei­ten Bubbles über ein ei­ge­nes Bad, eine Kli­ma­an­lage und eine große Ter­rasse. Auf­grund der un­ga­ri­schen Wet­ter­be­din­gun­gen sind sie al­ler­dings nur von Mai bis Sep­tem­ber ver­füg­bar.

Jurte Pataklak Mátra

Jurte (c) Pa­ta­klak Má­tra

Die Jurte Pa­ta­klak Má­tra be­fin­det sich in Mát­ra­ke­resz­tes im Ko­mi­tat Nó­grád – nur eine Stunde und 20 Mi­nu­ten von Bu­da­pest und 67 Ki­lo­me­ter von Eger ent­fernt. Eine Jurte ist das ur­sprüng­li­che, runde Filz­zelt, das von wan­dern­den No­ma­den – ty­pi­scher­weise den Türk- und Mon­go­len­völ­kern Zen­tral­asi­ens – auf ei­nem höl­zer­nen So­ckel er­rich­tet wurde.

In der Zeit der un­ga­ri­schen Be­sat­zung war die Jurte auch eine Be­hau­sung der un­ga­ri­schen Be­völ­ke­rung. Die ge­müt­li­che Be­hau­sung ver­fügt über zwei Schlaf­zim­mer mit ei­ner klei­nen Ter­rasse und ei­nem se­pa­ra­ten Bad. Sie emp­fiehlt sich für Paare, die ein au­then­ti­sches Wo­chen­ende im Land­schafts­schutz­ge­biet Má­tra ver­brin­gen möch­ten.

visithungary.com