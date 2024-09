Lissabon: Die schönsten Strände der portugiesischen Hauptstadt

Städ­te­trip oder Strand­ur­laub? Wer sich nicht ent­schei­den kann, ver­eint am bes­ten beide Er­leb­nisse in ei­ner Reise. Lis­sa­bon bie­tet ge­nau diese Viel­sei­tig­keit, denn die por­tu­gie­si­sche Haupt­stadt kom­bi­niert ur­ba­nen Charme mit schö­nen Ba­de­mög­lich­kei­ten.

Costa da Ca­pa­rica (c) Tu­rismo de Lis­boa

Die Strände rund um Lis­sa­bon prä­sen­tie­ren sich da­bei so viel­fäl­tig, dass für je­den Ge­schmack das Pas­sende zu fin­den ist. Be­son­ders be­liebt ist die mit dem Auto oder dem öf­fent­li­chen Bus er­reich­bare „Costa da Ca­pa­rica”. Der 15 Ki­lo­me­ter lange Küs­ten­ab­schnitt wird vor al­lem von Ein­hei­mi­schen be­sucht – sei es zum Schwim­men, Sur­fen, Ki­tesur­fen oder Son­nen­ba­den.

Eri­ce­ira (c) Tu­rismo de Lis­boa

Auch rund um die Stadt Eri­ce­ira - nur rund eine Stunde von Lis­sa­bon ent­fernt – wer­den so­wohl Wel­len­jä­ger als auch ent­spann­tere Ba­de­gäste fün­dig. Ne­ben sie­ben Surfspots im Welt­sur­f­re­ser­vat bie­tet die Re­gion näm­lich auch ru­hi­gere Strände wie die „Praia dos Pe­s­ca­do­res”, die zu­dem als ei­ner der si­chers­ten Strände der Re­gion gilt, weil hier ein Pier vor dem Nord­wind schützt.

Praia de Car­ca­ve­los (c) Alex­andr Li­pov via un­s­plash

Die „Praia de Car­ca­ve­los” und die „Praia de Santo Amaro de Oei­ras” sind vom Stadt­zen­trum so­gar in nur 30 Mi­nu­ten zu er­rei­chen. An bei­den Strän­den ist das Meer ver­gleichs­weise ru­hig, wes­halb vor al­lem Fa­mi­lien und Ba­de­gäste auf ihre Kos­ten kom­men. Die „Praia de Car­ca­ve­los” ist aber auch bei Surf-An­fän­gern ein be­lieb­tes Ziel, da sie mit ih­ren sanf­ten Wel­len bes­tens für erste Surf­ver­su­che ge­eig­net ist.

Cas­cais (c) Alice Kot­ly­arenko via un­s­plash

In Cas­cais ver­brach­ten einst die Rei­chen und die Kö­nigs­fa­mi­lie von Por­tu­gal ih­ren Som­mer. Bis heute kann man die prunk­vol­len his­to­ri­schen Ge­bäude be­wun­dern. Min­des­tens ge­nauso ma­le­risch sind die zwei Strände – die „Praia da Ri­beira” und die „Praia da Con­ce­i­ção”. Beide wur­den auf­grund ih­rer her­aus­ra­gen­den Sau­ber­keit und Was­ser­qua­li­tät auch in die­sem Jahr wie­der mit der blauen Flagge aus­ge­zeich­net.

Praia do Guincho (c) Tu­rismo de Lis­boa

Die „Praia do Guincho” – et­was au­ßer­halb von Cas­cais ge­le­gen – lockt mit ho­hen Wel­len und be­ein­dru­cken­der Na­tur­schön­heit nicht nur er­fah­rene Surf-En­thu­si­as­ten, son­dern auch Fo­to­gra­fen aus al­les Welt an. Au­ßer­dem kön­nen die Be­su­cher von Cas­cais die drei Ki­lo­me­ter lange Strand­pro­me­nade bis nach Es­to­ril ent­lang spa­zie­ren. Dort war­tet die char­mante und ru­hig ge­le­gene „Praia do Ta­ma­riz” auf die Gäste, die be­son­ders bei Fa­mi­lien be­liebt ist.

Praia do Port­inho da Ar­rá­bida (c) Dmy­tro Ya­re­mys­hyn via un­s­plash

Wer nicht auf öf­fent­li­che Ver­kehrs­mit­tel an­ge­wie­sen ist, kann im Ar­rá­bida-Ge­birge, in Ses­im­bra und in der Re­gion rund um Sin­tra wei­tere traum­hafte Strände ent­de­cken, die als be­son­ders ru­hig gel­ten. Der An­blick der „Praia da Ursa” und der „Praia do Port­inho da Ar­rá­bida” macht die et­was län­gere An­fahrt aus der Stadt zwei­fel­los wie­der gut. Sie zäh­len zu den schöns­ten in ganz Por­tu­gal und sind nur zwei der ver­bor­ge­nen Schätze, die dar­auf war­ten, ent­deckt zu wer­den.

www.visitlisboa.com

