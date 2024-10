Geheimtipp: Die unbekannten Spencer Hot Springs in Nevada

Ne­vada gilt weit­ge­hend als un­ent­deck­tes Ju­wel, denn au­ßer­halb von Las Ve­gas ist der US-Bun­des­staat noch nicht von Tou­ris­ten über­lau­fen. So kann man die Land­schaft un­ge­stört ge­nie­ßen und viel­leicht auch ei­nige ver­steckte Ju­we­len auf­spü­ren, die nicht auf je­der Rei­se­route durch Ne­vada zu fin­den sind – wie etwa die Spen­cer Hot Springs.

Wer ent­lang des „Lo­ne­liest High­way“ von Ame­rika reist, sollte die Spen­cer Hot Springs auf je­den Fall zu sei­ner Route hin­zu­fü­gen. Denn diese na­tür­li­chen hei­ßen Quel­len im Her­zen von Ne­vada – nahe dem Ort Aus­tin – ver­bin­den Ent­span­nung mit ei­nem atem­be­rau­ben­den Aus­blick.

Spen­cer Hot Springs (c) Tra­vel Ne­vada

Schon seit tau­sen­den Jah­ren nut­zen die Ein­hei­mi­schen die spru­deln­den hei­ßen Quel­len, die heute vom Ne­vada Bu­reau of Land Ma­nage­ment ver­wal­tet wer­den. Das Land ist öf­fent­lich und für je­der­mann zu­gäng­lich – und so­mit auch der per­fekte Ort für eine Pause zu je­der Jah­res­zeit.

In den Spen­cer Hot Springs ste­hen drei bis vier Wan­nen zur Ver­fü­gung, die mit na­tür­li­chem, von den Quel­len ge­speis­ten Heiß­was­ser ge­füllt sind. Zwei der Spots sind künst­li­che Pools, ein wei­te­rer hat ei­nen na­tür­li­chen wei­chen Bo­den und der letzte ist ein Cow­boy-Be­cken, das deut­lich küh­ler ist als die an­de­ren.

An der Quelle lie­gen die Was­ser­tem­pe­ra­tu­ren kon­stant bei etwa 54 Grad Cel­sius und in den Ab­fluss­be­cken um die 40 Grad. Wer es nicht so heiß mag, kann die Was­ser­tem­pe­ra­tur aber auch be­lie­big ver­stel­len, in­dem er die heiße Quelle ein- oder aus­schal­tet. Dar­über hin­aus bie­ten die Spen­cer Hot Springs ei­nen der bes­ten Ster­nen­him­mel in den Lower 48 Sta­tes. Glück­li­cher­weise be­fin­det sich di­rekt ne­benan ein Cam­ping­platz, bei dem „first come, first serve“ gilt.

travelnevada.com

