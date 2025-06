100 Tage: So feiert Memphis den 100. Geburtstag von B.B. King

B.B. King würde am 16. Sep­tem­ber sei­nen 100. Ge­burts­tag fei­ern. Mem­phis in Ten­nes­see hat in den 100 Ta­gen bis da­hin ab dem 8. Juni ebenso viele Ver­an­stal­tungs­tage im Pro­gramm. Das Mu­seum des „King of the Blues” in In­dia­nola in Mis­sis­sippi holt B.B.King so­gar zu­rück auf die Bühne – und zwar als Ho­lo­gramm in sei­nem Club „Eb­ony”.

„The Thrill is Gone“ sang Ri­ley B. King über den Ner­ven­kit­zel ei­ner ver­flos­se­nen Liebe. Der Kö­nig des Blues aber ist auch zehn Jahre nach sei­nem Tod am 14. Mai 2015 un­ver­ges­sen. In In­dia­nola, wo er seine Ju­gend ver­brachte und auch sein Grab zu fin­den ist, und in Mem­phis, wo er in den 1940er-Jah­ren zu sei­ner Welt­kar­riere an­setzte.

B.B.King Mu­seum in In­dia­nola (c) Ra­phael Ten­schert /​ Vi­sit Mis­sis­sippi

Mem­phis fei­ert des­halb „100 Days of Blues” – je­den Tag bis zum Bir­th­day. Zum of­fi­zi­el­len Auf­takt am 8. Juni gab es ei­nen Gos­pel-Brunch im „B.B. King’s Blues Club” mit dem Ten­nes­see Mass Choir. Schon am Vor­abend er­öff­nete The Wi­thers Coll­ec­tion Mu­seum & Gal­lery die Aus­stel­lung „100 Ye­ars of Blues” mit bis­her nicht ge­zeig­ten Auf­nah­men aus dem Fun­dus des le­gen­dä­ren Fo­to­gra­fen Dr. Er­nest C. Wi­thers von B.B. King und wei­te­ren Blues­le­gen­den wie How­lin’ Wolf.

In den nächs­ten Wo­chen fol­gen Blues­kon­zerte in Clubs wie auch im Freien und spe­zi­elle Stadt­füh­run­gen in den Bus­sen von Back­beat Tours mit Mu­si­kern an Bord. Am 14. Sep­tem­ber fin­det ein kos­ten­lo­ses Frei­luft­fes­ti­val auf der Beale Street statt, bei dem die le­bende Soul­le­gende Carla Tho­mas, der ak­tu­elle Blues-Star King­fish, die BB King All­star Le­gends, Kings Toch­ter Shir­ley King, Ro­bert Cray und die Stax Alumni Band auf­tre­ten.

Zum Ge­burts­tag am 16. Sep­tem­ber steigt eine Din­ner-Party im „B.B. King‘s Blues Club”, bei der die­sel­ben Künst­ler ver­tre­ten sind. Das ört­li­che Ver­kehrs­büro hat auf sei­ner Web­site ei­nen Vor­schlag für eine drei­tä­gige, selbst­ge­führte Tour ge­stellt, die ganz­jäh­rig auch wei­tere B.B.-King-Orte in Mem­phis er­schließt.

Dazu ge­hö­ren un­ter an­de­rem das Sun Stu­dio, wo er seine ers­ten Plat­ten ein­spielte, die Mem­phis Mu­sic Hall of Fame und die Blues Hall of Fame, das Or­pheum Theatre mit ei­nem gol­de­nen Stern für B.B. auf dem Geh­weg, Stadt­tou­ren im 1950er-Ca­dil­lac von Ame­ri­can Dream Sa­fari und ein gro­ßes Wand­ge­mälde von Ste­ven Tel­ler in der La­mar Ave­nue.

Das B.B. King Mu­seum & Delta In­ter­pre­tive Cen­ter in In­dia­nola be­leuch­tet ganz­jäh­rig das Le­ben und die Kar­riere von B.B. King und die Kul­tur des Mis­sis­sippi Delta – dem weit­läu­fi­gen Baum­woll­land süd­lich von Mem­phis. Ein Schild des „Mis­sis­sippi Blues Trail” im na­hen Ber­clair mar­kiert, wo Ri­ley B. King un­weit da­von am Rand ei­nes Ackers ge­bo­ren wurde.

Den Kern des 2008 im Bei­sein von B.B. King ein­ge­weih­ten Mu­se­ums bil­det ein Back­stein­bau für die Rei­ni­gung von Baum­wolle, wo King als Ju­gend­li­cher ar­bei­tete. Gleich ne­benan fin­det sich sein Grab. Am 16. Sep­tem­ber fei­ert das Haus eine öf­fent­li­che Ge­burts­tags­party und am 13. und 18. Sep­tem­ber sieht man B.B. King erst­mals wie­der auf der Bühne. In der klei­nen Kon­zert­halle „Club Eb­ony” aus den 1940er-Jah­ren, die King vor sei­nem Tod kaufte und heute zum Mu­seum ge­hört, wird er als Ho­lo­gramm auf­tre­ten.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.