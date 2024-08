Tirol: Die längste Zirbenbank der Welt mit Blick in zwei Täler

Stolze 55 Me­ter misst die längste Zir­ben­bank der Welt. Ver­spielt und im­po­sant zu­gleich, thront die neue Sitz­ge­le­gen­heit am Gip­fel des Schar­ten­ko­gel in der Fe­ri­en­re­gion Hall-Wat­tens in Ti­rol und bie­tet Platz für bis zu 100 Per­so­nen.

Die au­ßer­ge­wöhn­li­che Zir­ben­bank ge­währt auf­grund der ge­schick­ten Plat­zie­rung herr­li­che Aus­bli­cke in beide Rich­tun­gen – also ins Inn­tal, auf das Kar­wen­del­ge­birge, ins Vol­der­tal und auf die Tu­xer Al­pen. Dazu lässt sich auf der Bank auf 2.311 Me­tern See­höhe ein fei­nes Pick­nick ge­nie­ßen.

Die 55 Me­ter lange Zir­ben­bank (c) Fe­ri­en­re­gion Hall-Wat­tens

Er­rich­tet wurde die längste Zir­ben­bank der Welt von der Speck­ba­cher Schüt­zen­kom­pa­nie Tul­fes. Ein ab­wechs­lungs­rei­cher Rund­wan­der­weg von der Berg­sta­tion der Gl­un­ge­zer­bahn führt nach 2,2 Ki­lo­me­tern zur Bank am Schar­ten­ko­gel-Gip­fel und nach wei­te­ren 2,4 Ki­lo­me­tern über den idyl­li­schen Zir­ben­see wie­der zu­rück. 300 Hö­hen­me­ter müs­sen da­für über­wun­den wer­den.

Pause auf der Zir­ben­bank (c) Fe­ri­en­re­gion Hall-Wat­tens

Dass für die Bank das be­liebte Zir­ben­holz ge­wählt wurde, hat na­tür­lich gut Gründe. Der Gl­un­ge­zer be­sitzt ei­nen der größ­ten Zir­ben­be­stände in ganz Eu­ropa. Auch der äl­teste Baum Ti­rols steht hier – eben­falls eine Zirbe mit mehr als 750 Jah­ren. Zu­dem wer­den den äthe­ri­schen Ölen der Zirbe eine hei­lende Wir­kung und die Be­ru­hi­gung des Herz­schla­ges nach­ge­sagt. So­mit ist die neue Zir­ben­bank der per­fekte Ort für eine er­hol­same Pause.

www.hall-wattens.at /​ www.glungezerbahn.at

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.