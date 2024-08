Rosewood Schloss Fuschl: Einzigartiger Luxus am Fuschlsee

Ava Gard­ner, Au­drey Hepb­urn, Mar­lene Diet­rich und Clark Gable ha­ben schon im Schloss Fuschl über­nach­tet – ebenso wie Leo­nard Bern­stein, Bill Gates, Mar­ga­ret That­cher, Ni­kita Chruscht­schow und der chi­ne­si­sche Staats­chef Jiang Ze­min. Nun ist diese ös­ter­rei­chi­sche Ho­tel-Le­gende nach ei­ner sorg­fäl­ti­gen Re­stau­rie­rung als „Ro­se­wood Schloss Fuschl“ in eine neue Ära ge­star­tet.

Im Jahr 1461 als Jagd­schloss für die Salz­bur­ger Fürst­erz­bi­schöfe er­baut, diente das An­we­sen über Jahr­hun­derte hin­weg als Schau­platz le­gen­dä­rer Jag­den für eine er­le­sene Ge­sell­schaft. 1947 wurde es in ein Lu­xus­ho­tel ver­wan­delt und war schon we­nig spä­ter Schau­platz für ei­nige Sze­nen der be­rühm­ten „Sisi-Filme“ mit Romy Schnei­der, die wäh­rend der Dreh­ar­bei­ten auch im Schloss wohnte.

Einzigartige Lage am Ufer des Fuschlsees

Schon die Lage an den Ufern des ma­le­ri­schen, tür­kis­blauen Fuschl­sees – nur we­nige Mi­nu­ten von der Stadt Salz­burg ent­fernt – ist ein­zig­ar­tig. Das gilt aber auch für die 50 Zim­mer, 42 Sui­ten und sechs Cha­lets, in de­nen sich tra­di­tio­nelle Ele­ganz und zeit­lo­ser Lu­xus zu ei­nem ganz be­son­dern Rück­zugs­ort ver­ei­nen. Au­ßer­ge­wöhn­lich sind da­bei vor al­lem die „He­ri­tage Zim­mer“ und „He­ri­tage Sui­ten“ im his­to­ri­schen Turm, die fan­tas­ti­sche Aus­bli­cke auf den See er­öff­nen.

Im „Schloss Re­stau­rant“ wer­den Klas­si­ker und in­no­va­tive Ge­richte aus der ös­ter­rei­chi­schen Kü­che ser­viert – bei­spiels­weise eine stei­ri­sche Ge­birgs­gar­nele mit Blunzn-Ta­scherln und Sau­er­kraut Be­urre blanc. Die Pro­dukte stam­men da­bei al­le­samt von nahe ge­le­ge­nen Seen und Bau­ern­hö­fen so­wie von re­gio­na­len Lie­fe­ran­ten. Dazu steht eine Aus­wahl aus mehr als 1.400 Wei­nen und Ra­ri­tä­ten be­reit, die seit Jahr­zehn­ten im Wein­kel­ler des Schlos­ses ge­sam­melt wer­den.

Sonnige Seeterrasse und ein Beach Club

Ro­se­wood Schloss Fuschl (c) Jo­na­than Mal­o­ney

Klas­si­sche und in­no­va­tive Cock­tails war­ten in der ent­spann­ten At­mo­sphäre der „Schloss Bar“, die von der Künst­le­rin Ma­rie Har­tig be­malt wurde und über ei­nen his­to­ri­schen Holz­ka­min aus dem 15. Jahr­hun­dert ver­fügt. Im in­ti­men „Whisky Room“ mit sei­nem herr­schaft­li­chen De­sign ge­nie­ßen die Gäste eine um­fang­rei­che Aus­wahl an Spi­ri­tuo­sen, Schnäp­sen und Wei­nen so­wie Bar-Snacks. Köst­li­che Ku­chen und der Af­ter­noon Tea wer­den im „Sisi Tee­sa­lon“ ser­viert.

Für ein ge­müt­li­ches Mit­tag­essen oder ein Din­ner zum Son­nen­un­ter­gang emp­fiehlt sich die „See­ter­rasse“. Der „See Club“ di­rekt am Was­ser bringt wie­derum ei­nen lu­xu­riö­sen Beach Club in die Al­pen. Die Ca­ba­nas ste­hen Ho­tel­gäs­ten und ex­ter­nen Be­su­chern of­fen. Die Spei­se­karte um­fasst leichte Ge­richte im me­di­ter­ra­nen Stil. Für Wein­lieb­ha­ber, Spa­zier­gän­ger und Wan­de­rer bie­ten die rus­ti­kale „Vi­no­thek“ und de­ren Ter­rasse ei­nen ge­müt­li­chen Treff­punkt, um eine tra­di­tio­nelle ös­ter­rei­chi­sche Jause zu ge­nie­ßen.

Eine Oase am See für Wellness und Erholung

Ro­se­wood Schloss Fuschl (c) Jo­na­than Mal­o­ney

Ein Ge­fühl von Ruhe und Lu­xus emp­fängt je­den Gast, der das 1.500 Qua­drat­me­ter große „Asaya Spa” be­tritt. Der Well­ness-Tem­pel ver­fügt über In­door- und Out­door-Pools, drei Sau­nen und ein Dampf­bad so­wie acht Be­hand­lungs­räume. Ein Fit­ness-Cen­ter mit Tech­no­gym-Ge­rä­ten und ein Fri­seur­sa­lon rund die Aus­stat­tung ab. Zu­dem bie­tet das Ho­tel zwei- bis drei­tä­gige Retre­ats mit den Schwer­punk­ten Bio­hack­ing, He­althy Aging, Kör­per­be­hand­lun­gen, Ent­gif­tung und Schla­f­op­ti­mie­rung.

Der Fuschl­see ist der zweite Stand­ort von Ro­se­wood Ho­tels & Re­sorts in Ös­ter­reich nach dem 2022 er­öff­ne­ten Ro­se­wood Vi­enna. Be­trei­ber des Ro­se­wood Schloss Fuschl ist die Ara­bella Hos­pi­ta­lity der Schörg­hu­ber Gruppe aus Mün­chen, die auch Ei­gen­tü­me­rin des Schlos­ses und des be­nach­bar­ten Ara­bella Jagd­hof Re­sorts ist. Die Zim­mer­preise be­gin­nen im Au­gust bei 1.500 Euro pro Nacht, im Sep­tem­ber bei 700 Euro und ab Ok­to­ber bei 450 bis 600 Euro – je­weils mit Früh­stück für zwei Per­so­nen.

