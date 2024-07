Biolumineszenz: Das kaum bekannte Naturspektakel im Oman

Das Sul­ta­nat Oman hat ei­nige Na­tur­phä­no­mene zu bie­ten. Ein be­kann­tes Bei­spiel ist die Mon­sun-Sai­son „Khareef”, die den Sü­den des Wüs­ten­staats in den Som­mer­mo­na­ten in üp­pi­ges Grün taucht. Kaum be­kannt ist hin­ge­gen das Na­tur­spek­ta­kel der Bio­lu­mi­nes­zenz, das durch Plank­ton an den Küs­ten des Oman her­vor­ge­ru­fen wird.

Bio­lu­mi­nes­zenz ist der wis­sen­schaft­li­che Be­griff für die Lich­ter­zeu­gung durch le­bende Or­ga­nis­men und wird durch eine che­mi­sche Re­ak­tion im Plank­ton ver­ur­sacht. Wer­den die klei­nen Le­be­we­sen ge­stört – bei­spiels­weise durch Be­we­gung – er­zeu­gen sie ein blaues Leuch­ten, das die Wel­len, die sich in der Dun­kel­heit am Strand bre­chen, in ein be­zau­bern­des Licht­spiel ver­wan­delt. Das Phä­no­men ist al­ler­dings nur an be­stimm­ten Or­ten und un­ter spe­zi­el­len Be­din­gun­gen sicht­bar.

Day­mani­yat Is­lands (c) Mi­nis­try of He­ri­tage & Tou­rism Sul­tanate of Oman

Die bes­ten Chan­cen, das Mee­res­leuch­ten im Oman selbst zu er­le­ben, be­stehen zwi­schen Ok­to­ber und April, wenn op­ti­male Tem­pe­ra­tu­ren für das Wachs­tum des Plank­tons herr­schen. Klare und ru­hige Nächte mit mi­ni­ma­ler Licht­ver­schmut­zung sind not­wen­dig, um die Bio­lu­mi­nes­zenz in ih­rer vol­len Schön­heit be­wun­dern zu kön­nen.

Bio­lu­mi­nes­zie­ren­des Plank­ton ist an ver­schie­de­nen Or­ten an den Küs­ten des Oman zu be­ob­ach­ten. Sich­tun­gen sind rund um die Haupt­stadt Mus­cat – bei­spiels­weise auf den Day­mani­yat-In­seln, in Qan­tab und in Bandar Al Khay­ran – so­wie wei­ter süd­lich bei Ras al Hadd, Ras al Jinz, den Su­gar Dunes nahe Al Kha­luf so­wie auf Ma­si­rah Is­land mög­lich.

Glo­wing Wa­ves at Su­gar Dunes, Oman (c) Max Muench /​ Fol­low­the­tracks

Ört­li­che Rei­se­ver­an­stal­ter und Gui­des bie­ten spe­zi­elle Aus­flüge zu ent­spre­chen­den Or­ten ent­lang der Küste an. Diese Tou­ren las­sen sich auch gut mit an­de­ren was­ser­ba­sier­ten Ak­ti­vi­tä­ten wie Tau­chen oder Schnor­cheln kom­bi­nie­ren. Kay­ak­be­geis­terte Rei­sende glei­ten bei ei­ner nächt­li­chen Aus­fahrt mit et­was Glück über ein Meer aus Tau­sen­den von blauen Ster­nen.

Das Na­tur­schau­spiel des bio­lu­mi­nes­zie­ren­den Plank­tons fas­zi­niert je­doch nicht nur Rei­sende. Auch die Wis­sen­schaft in­ter­es­siert sich da­für, denn die ein­zelli­gen Or­ga­nis­men spie­len eine ent­schei­dende Rolle in den Öko­sys­te­men der Meere.

Die Er­for­schung die­ses Plank­tons lie­fert wert­volle Ein­bli­cke in die Mee­res­öko­lo­gie und den Kli­ma­wan­del. Wis­sen­schaf­ter un­ter­su­chen der­zeit die ge­nauen Be­din­gun­gen, die das Phä­no­men ver­ur­sa­chen, und wie sich Um­welt­ver­än­de­run­gen – bei­spiels­weise in Was­ser­tem­pe­ra­tur und ‑qua­li­tät – auf das Ver­hal­ten des Plank­tons aus­wir­ken.

www.experienceoman.om

