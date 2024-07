Oman: St. Regis eröffnet Luxusresort am Strand von Muscat

Die St. Re­gis Ho­tels & Re­sorts ha­ben ihr De­büt im Oman ge­fei­ert: Das neue St. Re­gis Al Mouj Mus­cat liegt di­rekt an ei­nem fei­nen Sand­strand im Stadt­vier­tel Al Mouj und emp­fiehlt sich als idea­ler Aus­gangs­punkt, um die High­lights im Nor­den des Lan­des zu er­kun­den – vom Al-Ha­jar-Ge­birge über die na­tür­li­chen Pools von Wadi Shab bis zu den Day­mani­yat-In­seln.

Al Mouj ist ein mo­der­nes Life­style- und Frei­zeit­quar­tier mit ei­nem lu­xu­riö­sen Strand­le­ben, das in den letz­ten Jah­ren in der Nähe des Flug­ha­fens von Mus­cat ent­stan­den ist. Nur 15 Au­to­mi­nu­ten vom Zen­trum der Haupt­stadt ent­fernt, fin­den sich hier eine schöne Pro­me­nade, ein Yacht­ha­fen, ein preis­ge­krön­ter, von Greg Nor­man ent­wor­fe­ner Golf­platz, ein Ein­kaufs­zen­trum, Re­stau­rants, Ca­fés, lu­xu­riöse Pri­vat­vil­len und Ho­tels.

250 Zimmer und Suiten mit Butler-Service

Die avant­gar­dis­ti­sche Ar­chi­tek­tur des St. Re­gis Al Mouj Mus­cat mit ih­rem ge­schwun­ge­nen, wel­len­ar­ti­gen De­sign wurde von Su­per­yach­ten in­spi­riert. Die 250 Zim­mer und Sui­ten bli­cken auf das Meer, den Golf­platz oder die Stadt und sind alle mit raum­ho­hen Fens­tern, ei­nem Bal­kon, ei­nem be­geh­ba­ren Klei­der­schrank so­wie ei­nem ge­räu­mi­gen Bad aus­ge­stat­tet – und na­tür­lich bie­ten sie auch den le­gen­dä­ren St. Re­gis But­ler Ser­vice, der seit mehr als ei­nem Jahr­hun­dert das un­ver­kenn­bare Merk­mal der Marke bil­det.

Die neun gas­tro­no­mi­schen Ein­rich­tun­gen des Lu­xus­re­sorts um­fas­sen in­ter­na­tio­nal an­er­kannte und mit Mi­che­lin-Ster­nen aus­ge­zeich­nete Kon­zepte. Bei­spiele sind die kan­to­ne­si­schen Spe­zia­li­tä­ten im Re­stau­rant „Hak­ka­san”, die li­ba­ne­si­sche Kü­che im „Em She­rif”, die ita­lie­ni­schen Mee­res­früchte-Ge­richte im „Roberto’s” und die au­then­ti­schen pe­rua­ni­schen Aro­men zu in­no­va­ti­ven Pisco-Drinks im la­tein­ame­ri­ka­ni­schen „COYA”.

Afternoon Tea, Cocktails und Champagner

The St. Re­gis Al Mouj Mus­cat Re­sort (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Das „No­vi­kov Café” kom­bi­niert me­di­ter­rane Spei­sen mit fran­zö­si­schen, ita­lie­ni­schen und asia­ti­schen Ein­flüs­sen und setzt da­bei auf ein­hei­mi­sche Zu­ta­ten in ei­nem mo­der­nen Bras­se­rie-Am­bi­ente. Im „Ka­ribu” wird eine Fu­si­ons­kü­che aus San­si­bar und dem Oman ser­viert, auf der Spei­se­karte des „Zorba” fin­den sich grie­chi­sche Spe­zia­li­tä­ten und im „Suk­kar” kön­nen die Gäste in die Welt der Des­serts und der sü­ßen Köst­lich­kei­ten ein­tau­chen.

In der ru­hi­gen Ecke der „The Lounge” lässt sich eine lo­kal in­spi­rierte Va­ri­ante des be­rühm­ten „St. Re­gis Af­ter­noon Tea” ge­nie­ßen, wäh­rend die Bar „The Stage” mit klas­si­schen Cock­tails auf­war­tet – in­spi­riert von der „King Cole Bar” im The St. Re­gis New York. Zum Son­nen­un­ter­gang fin­det hier auch täg­lich das iko­ni­sche St. Re­gis Cham­pa­gner-Sa­b­rie­ren statt, um den Über­gang vom Tag zur Nacht zu ze­le­brie­ren.

Ein Spa, mehrere Pools und ein Privatstrand

The St. Re­gis Al Mouj Mus­cat Re­sort (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Das erste „Guer­lain Spa” des Lan­des ist ein Ort der Ruhe und Ver­jün­gung mit neun Be­hand­lungs­räu­men, zwei ex­klu­si­ven Paar-Sui­ten, Dampf­bä­dern und Sau­nen. Die per­fekt ab­ge­stimm­ten Well­ness-Be­hand­lun­gen sind von der oma­ni­schen Phi­lo­so­phie und Tra­di­tion in­spi­riert. Ein Fit­ness­stu­dio, Per­so­nal Trai­ning, Yoga-Ses­si­ons, meh­rere Pools und ein Pri­vat­strand mit Lie­ge­stüh­len und Ca­ba­nas run­den die Aus­stat­tung des Lu­xus­re­sorts ab.

Nicht feh­len darf na­tür­lich auch der „Ad­ven­ture Hub Children’s Club” als leb­haf­ter und far­ben­fro­her Ort für die jun­gen Gäste. Mit dem ak­tu­el­len Er­öff­nungs­an­ge­bot be­gin­nen die fle­xi­blen Ra­ten im St. Re­gis Al Mouj Mus­cat Re­sort das ganze Jahr über bei um­ge­rech­net rund 480 bis 505 Euro pro Zim­mer und Nacht – in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen, Zim­mer-Up­grade zum Zeit­punkt der Bu­chung und 23 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren.

