Oman: Neue Hotels und Camps wie in einem Märchen aus 1001 Nacht

Das breite An­ge­bot an Ho­tels im Oman bie­tet für je­den Ge­schmack und Geld­beu­tel den pas­sen­den Ort zum Näch­ti­gen und Ent­span­nen – und auch in die­sem Jahr er­öff­nen wie­der neue Un­ter­künfte der Lu­xus­klasse.

Im Lu­xus­seg­ment des Oman über­wie­gen in­ter­na­tio­nale Ho­tel­mar­ken. Von Shan­gri-La und Kem­pinski über An­ant­ara und Six Sen­ses bis zu The Chedi und Alila ha­ben die Rei­sen­den die Qual der Wahl – und in Kürze wer­den auch die Pre­mi­um­mar­ken St. Re­gis und Man­da­rin Ori­en­tal span­nende Neu­eröff­nun­gen in der Haupt­stadt Mus­cat fei­ern.

Ne­ben den gro­ßen Ho­tel­mar­ken bie­ten aber auch Un­ter­künfte klei­ne­rer An­bie­ter alle An­nehm­lich­kei­ten, die sich der Gast nur wün­schen kann. Ein Bei­spiel ist das neue, be­reits er­öff­nete Lu­xus­zelt­camp des Can­vas Club in der Rub al-Khali. Be­son­ders au­then­tisch woh­nen die Gäste in Un­ter­künf­ten von lo­ka­len Ho­tel­mar­ken wie SAMA Re­sorts oder in­di­vi­du­ell ge­führ­ten Gäs­te­häu­sern.

Canvas Club Rub al-Khali

(c) Can­vas Club

Ganz im Sü­den des Oman – gut drei Stun­den von Sa­l­a­lah ent­fernt – hat kürz­lich in­mit­ten der spek­ta­ku­lä­ren Dü­nen­land­schaft der größ­ten zu­sam­men­hän­gen­den Sand­wüste der Welt ein neues Camp er­öff­net. Das Team des Can­vas Club South Camp in der Rub al-Khali ver­folgt da­bei das glei­che Kon­zept wie im be­reits eta­blier­ten Can­vas Club North Camp in der Wa­hiba-Wüste nahe Bi­di­yah im Zen­tralo­man.

Ne­ben dem Wüs­ten­aben­teuer zwi­schen bis zu 300 Me­ter ho­hen, rot schim­mern­den Sand­dü­nen und La­ger­feu­er­ro­man­tik un­ter dem fun­keln­den Ster­nen­him­mel er­war­tet die Gäste hier ein lu­xu­riö­ses Zelt­camp, das nur auf An­frage und aus­schließ­lich ex­klu­siv buch­bar ist – weit weg von an­de­ren Ho­tels und um­lie­gen­den Dör­fern.

Die Be­dui­nen­zelte kom­bi­nie­ren ori­en­ta­li­sches Flair mit mo­der­nen An­nehm­lich­kei­ten wie ei­nem Ba­de­zelt und wer­den stets an die Zahl der Gäste an­ge­passt. Sie bie­ten so­mit ein sehr in­di­vi­du­el­les Wüs­ten­er­leb­nis fernab der Zi­vi­li­sa­tion. Für das leib­li­che Wohl sorgt ein fünf­köp­fi­ges Team. Au­ßer­dem sind mehr­tä­gige Ex­pe­di­tio­nen wie bei­spiels­weise eine Wüs­ten­über­que­rung buch­bar.

The St. Regis Al Mouj Resort /​ Muscat

The St. Re­gis Al Mouj (c) The St. Re­gis Ho­tels & Re­sorts

Im Juni 2024 er­öff­net in der oma­ni­schen Haupt­stadt Mus­cat im Stadt­vier­tel Al Mouj das neue The St. Re­gis Al Mouj Re­sort, Mus­cat mit 250 Zim­mern und 166 Re­si­den­zen. Die Fünf-Sterne-Un­ter­kunft liegt an ei­nem 360 Me­ter lan­gen Sand­strand un­weit des Al Mouj Golf­plat­zes und ver­fügt mit Wohn­flä­chen ab 60 Qua­drat­me­tern über die größ­ten Dop­pel­zim­mer im Sul­ta­nat.

Zu den neun Re­stau­rants ge­hö­ren das li­ba­ne­si­sche „Em She­rif”, das kan­to­ne­si­sche „Hak­ka­san” und das me­di­ter­rane „No­vi­kov Café”. Lo­kale Tra­di­tio­nen wer­den mit ei­nem ei­ge­nen Shuwa-Ofen be­rück­sich­tigt. Die­ser Erd­ofen im Gar­ten dient für die Zu­be­rei­tung der gleich­na­mi­gen Fleisch-Spe­zia­li­tät aus dem Oman.

Alle Gäste ge­nie­ßen ei­nen But­ler-Ser­vice so­wie ei­nen Buggy-Ser­vice zum Golf­platz Al Mouj und zur Al Mouj Ma­rina. Zum Ent­span­nen steht ein Guer­lain Spa mit elf Be­hand­lungs­räu­men und ei­nem Ham­mam be­reit. Der mit 1.350 Qua­drat­me­tern größte säu­len­lose Ball­saal der Haupt­stadt mit Platz für 940 Gäste und vier Ta­gungs­räume mit Ta­ges­licht ver­voll­stän­di­gen das Kon­fe­ren­z­an­ge­bot.

Mandarin Oriental /​ Muscat

Eben­falls noch vor dem Som­mer ist im Stadt­teil Shati Al-Qurum der oma­ni­schen Haupt­stadt die Er­öff­nung des Man­da­rin Ori­en­tal, Mus­cat mit 103 Zim­mern und 47 Sui­ten ge­plant – nur rund fünf Au­to­mi­nu­ten vom Royal Opera House Mus­cat ent­fernt. Die Sui­ten-Gäste ge­nie­ßen da­bei ei­nen ex­klu­si­ven Zu­gang zum pri­va­ten „TwoThree58 Club”.

Zu dem neuen Strand­re­sort, das vom fran­zö­si­schen In­nen­ar­chi­tek­ten Xa­vier Car­tron ge­stal­tet wurde, ge­hö­ren fünf ku­li­na­ri­sche Ein­rich­tun­gen, zwei Out­door-Pools, ein Kids Club mit Spiel­platz, ein Fit­ness­cen­ter, ein Spa mit acht Be­hand­lungs­räu­men, ein Ham­mam und ein Me­di­ta­ti­ons­gar­ten so­wie eine weit­läu­fige Strand­pro­me­nade.

Weitere neue Hotels

SAMA Ja­bal Sam­han Ho­tel (c) SAMA Re­sorts & Spa

Ne­ben die­sen Neu­eröff­nun­gen ha­ben für die kom­men­den Jahre noch wei­tere in­ter­na­tio­nale Top-Mar­ken neue Ho­tels im Oman an­ge­kün­digt – dar­un­ter Four Sea­sons und Nikki Beach. Das Un­ter­kunfts­an­ge­bot des Sul­ta­nats ist aber auch schon im ver­gan­ge­nen Jahr ste­tig ge­wach­sen – vor al­lem im Seg­ment der lo­ka­len Ho­tel­mar­ken.

So ha­ben bei­spiels­weise die SAMA Re­sorts im Juni 2023 auf dem höchs­ten Berg Dhof­ars im Sü­den des Oman das SAMA Ja­bal Sam­han Ho­tel in Be­trieb ge­nom­men. Auch das An­ge­bot an au­then­ti­schen Gäs­te­häu­sern wurde mit der Han­ging Ter­races Lodge ver­grö­ßert. Sie öff­nete im letz­ten Som­mer auf rund 2.000 Me­tern See­höhe in ei­nem Berg­dorf auf dem Ja­bal Akhdar mit nur zwölf Zim­mern ihre Pfor­ten.

www.experienceoman.om