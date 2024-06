Einziger Palmenstrand in Dänemark eröffnet die Saison

Der ein­zige Pal­men­strand in Dä­ne­mark hat die Sai­son er­öff­net. In Fre­de­riks­havn an der an Ost­see­küste von Nord­jüt­land lässt sich da­mit der Som­mer im ho­hen Nor­den auch in die­sem Jahr wie­der mit ei­nem Hauch von Ka­ri­bik-Fee­ling ge­nie­ßen.

All­jähr­lich ge­gen Mitte Mai zie­hen rund 100 exo­ti­sche Pal­men aus ih­rem Win­ter­quar­tier wie­der zu­rück an den Ost­see-Strand, um die neue Sai­son ein­zu­läu­ten. In die­sem Jahr fei­ert der „Pal­mestran­den“ von Fre­de­riks­havn auf diese Art be­reits sein 20-jäh­ri­ges Ju­bi­läum.

Dänemarks milde Ostseeküste

Pal­mestran­den (c) De­sti­na­tion NORD /​ Pe­ter Joer­gen­sen

Ge­ne­rell gel­ten die Strände an der Ost­see­küste von Nord­jüt­lands als be­son­ders fa­mi­li­en­freund­lich, da die Wel­len sanft und klein sind und das Was­ser nur lang­sam tie­fer wird. Das gilt na­tür­lich auch für Dä­ne­marks „Pal­mestran­den“, der zu­dem mit ei­nem Ret­tungs­dienst, Beach­vol­ley­ball­plät­zen, ei­nem Eis-Ki­osk und Toi­let­ten aus­ge­stat­tet ist.

Dar­über hin­aus ist das Klima an der Kat­te­gat­küste mil­der als in ih­rem Pen­dant an der dä­ni­schen Nord­see. Sie er­streckt sich von Ska­gen im Nor­den über Fre­de­riks­havn und Sæby bis nach Dok­ke­dal süd­lich des Lim­fjords und ne­ben herr­li­chen Strän­den und ge­müt­li­chen Ha­fen­städt­chen auch eine Viel­zahl an schö­nen Fe­ri­en­häu­sern und Cam­ping­plät­zen.

Die Künstler von Skagen

Pal­mestran­den (c) De­sti­na­tion NORD

In­ter­na­tio­nal be­son­ders be­kannt ist der Küs­ten­ort Ska­gen an der Spitze von Jüt­land. An­ge­zo­gen vom ein­zig­ar­ti­gen Licht der Ge­gend, ent­stand hier im 19. Jahr­hun­dert im ehe­ma­li­gen Fi­scher­dorf ein Künst­ler­kol­lek­tiv, das Ska­gen zu ei­nem be­son­de­ren Platz in der Kunst­ge­schichte ver­half.

Dar­über hin­aus ist die Re­gion für ihre Na­tur­schau­spiele be­kannt. An der Land­spitze Gre­nen tref­fen die zwei Meere Ska­ger­rak und Kat­te­gat mit ein­drucks­vol­lem Wel­len­schlag auf­ein­an­der. Eben­falls nur ei­nen Stein­wurf ent­fernt liegt Råb­jerg Mile – Dä­ne­marks größte Wan­der­düne.

Pal­mestran­den (c) De­sti­na­tion NORD

Mit der Fähre er­reicht man ab Fre­de­riks­havn in nur 90 Mi­nu­ten das kleine In­sel­ju­wel Læsø. Das Ei­land zählt die meis­ten Son­nen­stun­den in Dä­ne­mark und ist vor al­lem dank sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Tang­häu­ser, dem wohl­schme­cken­den Kai­ser­gra­nat – auf Dä­nisch „Jom­f­ruhum­mer“ – und dem Gour­met­salz der in­sel­ei­ge­nen Sie­de­rei un­ver­wech­sel­bar.

