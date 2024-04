Die Ringburgen der Wikinger: Dänemarks neues Weltkulturerbe

Dä­ne­mark hat mit den fünf Ring­bur­gen Ag­gers­borg, Fyr­kat, Non­ne­bak­ken, Borg­ring und Trel­le­borg aus der Zeit der Wi­kin­ger ein neues UNESCO-Welt­kul­tur­erbe. Hier er­fah­ren Sie al­les, was Sie über diese mehr als 1.000 Jahre al­ten his­to­ri­schen Über­reste wis­sen soll­ten.

Die Ring­bur­gen wur­den zur Zeit der Herr­schaft des Wi­kin­ger­kö­nigs Ha­rald Blau­zahn, der un­ge­fähr von 958 bis 987 lebte, er­rich­tet und ge­hö­ren zu den wich­tigs­ten ar­chäo­lo­gi­schen Zeug­nis­sen der Wi­kin­ger­zeit in Dä­ne­mark. Be­son­ders cha­rak­te­ris­tisch für die Ring­bur­gen, die über das halbe Land ver­streut sind, ist der kreis­för­mige, sym­me­tri­sche Bau.

Die fünf Ring­bur­gen aus der Wi­kin­ger­zeit in Dä­ne­mark (c) Vi­sit Den­mark

Dä­ne­mark zählt ak­tu­ell acht UNESCO-Welt­erbe­stät­ten. Ne­ben den fünf wi­kin­ger­zeit­li­chen Ring­bur­gen ge­hö­ren dazu noch die Dom­kir­che von Ros­kilde, das Schloss Kron­borg, die Steil­küste von Stevns Klint, der Na­tio­nal­park Wat­ten­meer, die Brü­der­ge­meinde Chris­ti­ans­feld, die Wi­kin­ger-Mo­nu­mente von Jel­ling und die Par­force­jagd­land­schaft von Nord­see­land.

Aggersborg

(c) Ribe Vi­king Cen­ter /​ Vi­sit Den­mark

Ag­gers­borg am Lim­fjord bei Løgs­tør in Nord­jüt­land ist die größte der fünf Ring­bur­gen und wurde in den spä­ten 970er-Jah­ren er­rich­tet. Der in­nere Durch­mes­ser der Burg be­trägt 240 Me­ter. Ag­gers­borg war von ei­nem neun Me­ter brei­ten und etwa vier Me­ter ho­hen kreis­för­mi­gen Wall um­ge­ben. Die Ring­burg hatte vier Tore, die in jede Him­mels­rich­tung zeig­ten und durch Wege aus Holz mit­ein­an­der ver­bun­den wa­ren. In der Mitte der Burg stand ein Turm – um­ge­ben von 48 Lang­häu­sern.

Fyrkat

Ring­burg Fyr­kat (c) Da­niel Brandt An­der­sen

Die Ring­burg Fyr­kat bei Ho­bro in Nord­jüt­land stammt aus den 980er-Jah­ren. Sie bie­tet auch heute noch eine be­ein­dru­ckende Aus­sicht. Nörd­lich der Ring­burg zeugt eine Grab­stätte da­von, dass Fyr­kat von Frauen, Män­nern und Kin­dern be­wohnt wurde und er­baut wurde, um die Macht des Kö­nigs zu fes­ti­gen. Vor der Burg kann man heute eine Re­kon­struk­tion ei­nes der größ­ten Lang­häu­ser be­sich­ti­gen. Der Bau ist 28,5 Me­ter lang und aus Ei­chen­holz.

Nonnebakken

(c) Ros­kilde Vi­king Ship Mu­seum /​ Vi­sit Den­mark

Non­ne­bak­ken wurde rund um das Jahr 980 er­baut und liegt heute un­ter der mo­der­nen Stadt Odense auf der In­sel Fyn ver­bor­gen. Es ist ei­nes der größ­ten und wich­tigs­ten his­to­ri­schen Bau­werke der Re­gion. Non­ne­bak­ken – deutsch „Non­nen­hü­gel” – ist nach ei­nem Non­nen­klos­ter be­nannt, das einst im 12. Jahr­hun­dert auf die­sem Hü­gel lag.

Borgring

Borg­ring (c) Rune Han­sen

Borg­ring – deutsch „Burg­ring” – lag stra­te­gisch güns­tig an der Bucht von Køge auf See­land. Von hier konnte der Ver­kehr durch Ost­jüt­land kon­trol­liert und be­ob­ach­tet wer­den. Mit ei­nem in­ne­ren Durch­mes­ser von 121,5 Me­tern und ei­nem 10,5 Me­ter brei­ten Wall äh­neln die Maße de­nen der Ring­burg Fyr­kat. Aber Borg­ring birgt noch zahl­rei­che Ge­heim­nisse: Je­des Jahr im Som­mer fin­den sich hier Ar­chäo­lo­gen ein, um ih­nen auf die Spur zu kom­men.

Trelleborg

Die Ring­burg Trel­le­borg in der Nähe von Sla­gelse in West­see­land liegt im land­schaft­lich reiz­vol­len Tal Tude Ådal. Ihre Ent­ste­hung konnte durch Holz­al­ter­be­stim­mung auf die Zeit rund um 980 da­tiert wer­den. Die Über­reste der Burg sind auch heute noch gut sicht­bar. Bei ei­nem Be­such des re­kon­stru­ier­ten Dorfs Slagløse kann man in die Zeit der Wi­kin­ger ein­tau­chen.

