Dänemark: Schlösser und royale Orte von König Frederik

Nach 52 Jah­ren Re­gent­schaft ist Kö­ni­gin Mar­gre­the II. von Dä­ne­mark in den wohl­ver­dien­ten Ru­he­stand ge­tre­ten. Am 14. Jän­ner 2024 wurde der bis­he­rige Kron­prinz Fre­de­rik zum neuen Kö­nig aus­ge­ru­fen.

Wer es nicht zu den of­fi­zi­el­len Fei­er­lich­kei­ten nach Ko­pen­ha­gen ge­schafft hat, hat den Rest des Jah­res noch reich­lich Ge­le­gen­heit, auf den Spu­ren der Royals zu wan­dern. Von Schlös­sern und Fes­tun­gen bis zu den kö­nig­li­chen Kunst­samm­lun­gen und den Kron­ju­we­len gibt es in Dä­ne­mark viel zu be­stau­nen.

Die Win­ter­re­si­denz der dä­ni­schen Kö­nigs­fa­mi­lie in Ko­pen­ha­gen liegt nur we­nige Geh­mi­nu­ten vom „Platz des Kö­nigs”, Kon­gens Ny­torv, ent­fernt. So nah er­lebt man die dä­ni­sche Mon­ar­chie sonst kaum wo. Wenn die Na­tio­nal­flagge über Ama­li­en­borg weht, sind die Kö­nig­li­chen zu Hause. Das Ama­li­en­borg Mu­seum zeigt au­ßer­dem ei­nen Teil der Ge­mä­cher und Säle frü­he­rer Kö­nige. Nicht ver­pas­sen sollte man auch den täg­li­chen Wach­wech­sel auf dem Schloss­platz um 12:00 Uhr.

Das 800 Jahre alte Schloss in Ko­pen­ha­gen ist heute das po­li­ti­sche Zen­trum des Lan­des. Hier hat das dä­ni­sche Par­la­ment sei­nen Sitz, aber ei­nige Be­rei­che des Schlos­ses wer­den im­mer noch von der kö­nig­li­chen Fa­mi­lie ge­nutzt. Be­su­cher kön­nen die kö­nig­li­chen Re­prä­sen­ta­ti­ons­säle, die Kir­che und die Rui­nen un­ter dem Schloss Chris­ti­ans­borg auf ei­gene Faust oder im Rah­men von Füh­run­gen ent­de­cken.

Ro­sen­borg liegt im Zen­trum von Ko­pen­ha­gen. Mit­ten im Park Kon­gens Have be­wacht die Leib­garde die Schatz­kam­mer Dä­ne­marks, die seit 400 Jah­ren die Kron­ju­we­len der dä­ni­schen Kö­nige be­her­bergt. Das Re­nais­sance­schloss wurde einst von Chris­tian IV. er­baut, der mit sei­ner schil­lern­den Per­sön­lich­keit die dä­ni­sche Ge­schichte stark ge­prägt hat.

Vor Frue Kirke ist die Dom­kir­che von Ko­pen­ha­gen. Sie hat ei­nen ganz spe­zi­el­len Platz im Her­zen von Kö­nig Fre­de­rik X. und Kö­ni­gin Mary, denn hier ha­ben sie am 14. Mai 2004 ge­hei­ra­tet.

Schloss Fre­dens­borg im Nor­den See­lands ist der am meis­ten ge­nutzte Wohn­sitz der kö­nig­li­chen Fa­mi­lie und wird häu­fig als Ver­saille Dä­ne­marks be­zeich­net. Kö­nig Fre­de­rik IV. gab dem ele­gan­ten Ba­rock­schloss sei­nen Na­men. Fre­dens­borg be­deu­tet „Ort des Frie­dens“ und soll an das Ende des Gro­ßen Nor­di­schen Krie­ges, der von 1700 bis 1721 dau­erte, er­in­nern.

Schloss Fre­de­riks­borg liegt in wun­der­schö­ner Lage auf drei klei­nen Hol­men im See bei Hil­lerød gut 40 Au­to­mi­nu­ten von Ko­pen­ha­gen ent­fernt. Es wurde in den ers­ten Jahr­zehn­ten des 17. Jahr­hun­derts er­baut und ist heute das größte Re­nais­sance­schloss Skan­di­na­vi­ens. Seit dem Jahr 1878 be­her­bergt es auch das Na­tio­nal­his­to­ri­sche Mu­seum. Am 13. Jän­ner er­öff­net hier eine neue Aus­stel­lung zu Eh­ren von Mar­gre­the II. mit ei­ner Viel­zahl an Por­traits der Kö­ni­gin, zu den be­kann­tes­ten ge­hört si­cher­lich das Werk Andy War­hols.

Die eins­tige Jagd­land­schaft der Kö­nige zählt heute zum UNESCO Welt­kul­tur­erbe. Ent­wor­fen und Jahr­hun­derte lang von dä­ni­schen Kö­ni­gen ge­nutzt, zei­gen sich hier ex­em­pla­risch die Werte des Ba­rock in der Ge­stal­tung der Na­tur. Die Par­force­jagd­land­schaft ge­hört zum Na­tio­nal­park Kon­ger­nes Nordsjæl­land, das Nord­see­land der Kö­nige. Mit ei­ner Größe von 263 Qua­drat­ki­lo­me­tern ist er der zweit­größte Na­tio­nal­park Dä­ne­marks.

Der Dom zu Ros­kilde ist UNESCO Welt­kul­tur­erbe, kö­nig­li­che Grab­stätte, Ar­chi­tek­tur der Welt­klasse und le­ben­dige Pfarr­kir­che. 1.000 Jahre dä­ni­scher Ge­schichte sind un­ter den herr­lich aus­ge­schmück­ten Ge­wöl­ben und in dunk­len Kryp­ten ver­sam­melt. Ins­ge­samt 40 dä­ni­sche Kö­nige und Kö­ni­gin­nen lie­gen hier be­gra­ben.

Be­reits seit den 1930er Jah­ren ver­bringt die kö­nig­li­che Fa­mi­lie ihre Som­mer auf die­sem Schloss. Auch der zu­künf­tige Kö­nig Fre­de­rik X. ver­bin­det viele Kind­heits­er­in­ne­run­gen mit Graas­ten. Die Schloss­kir­che und der Kü­chen­gar­ten sind für die Öf­fent­lich­keit zu­gäng­lich, wenn die kö­nig­li­che Fa­mi­lie ge­rade nicht in ih­rer Som­mer­re­si­denz weilt.

Schloss Mar­se­lis­borg bei Aar­hus in Jüt­land ist die Som­mer- und Weih­nachts­re­si­denz der kö­nig­li­chen Fa­mi­lie. Wenn sich die kö­nig­li­che Fa­mi­lie im Pa­last auf­hält, fin­det je­den Tag um die Mit­tags­zeit ein Wach­wech­sel statt. Wenn die Royals ge­rade nicht in der Re­si­denz sind, ist das Schloss­ge­lände ein­schließ­lich dem Ro­sen­gar­ten für die Öf­fent­lich­keit zu­gäng­lich.

Die Ru­nen­steine von Jel­ling, ei­nem klei­nen Ort in der Nähe von Ve­jle in Ost­jüt­land, ge­hö­ren zum UNESCO-Welt­kul­tur­erbe. Sie be­rich­ten vom le­gen­dä­ren Ha­rald Blau­zahn, dem ers­ten Kö­nig ei­nes ver­ei­nig­ten Dä­ne­marks vor mehr als 1.000 Jah­ren. Auch Kö­ni­gin Mar­gre­the II. stammt von Ha­rald Blau­zahn ab, was viel­leicht ihre Aben­teu­er­lust er­klärt.

Das 750 Jahre alte Schloss war über Jahr­hun­derte ei­nes der wich­tigs­ten Kö­nigs­schlös­ser des Lan­des. Heute ist das auf­wen­dig re­stau­rierte Kol­ding­hus ein mo­der­nes Mu­seum mit in­ter­na­tio­na­len Son­der­aus­stel­lun­gen. Der­zeit be­her­ber­gen die al­ten Mau­ern un­ter an­de­rem die Aus­stel­lung „Flora Da­nica – das wil­deste Ta­fel­ser­vice der Welt“ rund um das be­rühmte Por­zel­lan-Ser­vice von Royal Co­pen­ha­gen. Eine Spe­zial-Edi­tion mit Mo­no­gramm war das of­fi­zi­elle Hoch­zeits­ge­schenk des dä­ni­schen Vol­kes an den jet­zi­gen Kö­nig Fre­de­rik X. und seine Frau Mary.

