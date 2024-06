Luxus pur: Die schönsten Pools in den Aman-Resorts weltweit

In den re­nom­mier­ten Aman-Re­sorts er­war­tet die Gäste eine un­ver­gleich­li­che Mi­schung aus ma­kel­lo­sem Ser­vice, Ele­ganz und Schön­heit. Ein High­light in die­sen ex­qui­si­ten Un­ter­künf­ten sind zwei­fel­los die Pools, die nicht nur ar­chi­tek­to­ni­sche Meis­ter­werke dar­stel­len, son­dern auch atem­be­rau­bende Aus­bli­cke und eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Aus­zeit bie­ten.

Amanzoe /​ Griechenland

Auf der Halb­in­sel Pe­lo­pon­nes in Grie­chen­land liegt das im­po­sante Aman­zoe in ei­ner Land­schaft, die Ruhe und Ent­span­nung aus­strahlt. Ein gro­ßer Pool und ein Kin­der­pool bie­ten Er­fri­schung für alle Al­ters­grup­pen. Am Beach Club di­rekt am Strand be­fin­den sich zu­dem gleich vier Pools mit Blick auf das Meer. Auch die lu­xu­riö­sen Un­ter­künfte sind mit pri­va­ten Pools aus­ge­stat­tet. Um­ge­ben von ma­le­ri­schen Gär­ten, bie­ten die Pa­vil­lons, Beach Ca­ba­nas und Vil­len des Aman­zoe so­mit eine ex­klu­sive Rück­zugs­mög­lich­keit.

Amanyara /​ Turks- und Caicosinseln

Am Rande ei­nes 18.000 Hektar gro­ßen Na­tur­re­ser­vats ge­le­gen, zeich­net sich das Aman­yara auf den Turks- und Cai­cos-In­seln in der Ka­ri­bik vor al­lem durch seine tro­pi­schen Pa­vil­lons aus. Der Haupt­pool des Re­sorts über­zeugt mit sei­nem atem­be­rau­ben­den De­sign, das sich har­mo­nisch in die Um­ge­bung ein­fügt und eine ent­spannte At­mo­sphäre zum Er­ho­len und Ge­nie­ßen bie­tet. Mit Blick auf den wei­ßen Sand­strand und das tür­kis­far­bene Meer des North West Point Ma­rine Na­tio­nal Park wird der Pool­be­reich so­mit zu ei­nem idyl­li­schen Ort der Er­ho­lung.

Amanjena /​ Marrakesch

Das ma­jes­tä­ti­sche Aman­jena ist ganz von den ro­sa­far­be­nen Ge­bäu­den des al­ten Mar­ra­kesch im Her­zen von Ma­rokko in­spi­riert. Um­ge­ben von Oli­ven­hai­nen und Pal­men, sind viele der Gäste-Pa­vil­lons und Mai­sons mit pri­va­ten Gär­ten und Pools aus­ge­stat­tet. Der Blick schweift von hier über die Land­schaft bis zu den Gip­feln des Ho­hen At­las am Ho­ri­zont. Auch der Pool des Aman­jena ist ein ein­zig­ar­ti­ger Ort, an dem man sich in ei­ner kö­nig­li­chen At­mo­sphäre ent­span­nen und die Schön­heit der um­lie­gen­den Gär­ten be­wun­dern kann.

Amangiri /​ Utah

Aman­giri (c) Cour­tesy of Aman

In Reich­weite der atem­be­rau­ben­den Wüs­ten­land­schaft des Bryce Can­yon und des Zion Na­tio­nal­parks im US-Bun­des­staat Utah bie­ten die mo­der­nen Sui­ten des Aman­giri wohl­tu­ende Er­ho­lung in ei­ner ab­ge­schie­de­nen Um­ge­bung. Be­ein­dru­ckend ist der Pool, der ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Blick auf die Can­yons und Fel­sen bie­tet. Die klare Li­ni­en­füh­rung und die Ein­bet­tung in die na­tür­li­che Um­ge­bung ver­lei­hen ihm da­bei eine un­ver­wech­sel­bare Äs­the­tik.

Amandari /​ Bali

Aman­dari (c) Cour­tesy of Aman

Am Rande der hei­li­gen Ayung Ri­ver-Schlucht in Ubud auf Bali thront das Aman­dari, das nach dem Vor­bild ei­nes tra­di­tio­nel­len ba­li­ne­si­schen Dor­fes ge­stal­tet wurde. Die frei ste­hen­den Sui­ten sind über ver­win­kelte Pfade er­reich­bar, wäh­rend der ge­schwun­gene, von üp­pi­gem Grün um­ge­ben e Pool die Reis­terras­sen des Re­sorts wi­der­spie­gelt und ei­nen herr­li­chen Aus­blick auf die Um­ge­bung er­mög­licht.

Amanpuri /​ Thailand

Das Aman­puri in Phu­ket gilt als Amans Vor­zei­ge­ob­jekt. Auf ei­ner ei­ge­nen Halb­in­sel ge­le­gen, ver­spricht das Lu­xus­re­sort sei­nen Gäs­ten viel Raum, Ruhe, ei­nen idyl­li­schen wei­ßen Sand­strand, au­ßer­ge­wöhn­li­che Re­stau­rants und ein ganz­heit­li­ches Well­ness-Cen­ter. Der Pool im Aman­puri bie­tet eine un­ver­gleich­li­che Oase der Ent­span­nung mit Blick auf das schim­mernde Meer. Um­ge­ben von tro­pi­scher Pracht und dem sanf­ten Rau­schen der Wel­len, lädt er die Gäste ein, ei­nen Mo­ment der Ruhe und Er­ho­lung zu ge­nie­ßen.

Amankila /​ Bali

Das Amankila liegt an ei­nem atem­be­rau­ben­den Küs­ten­ab­schnitt auf ei­nem üp­pi­gen Hü­gel un­ter­halb des hei­li­gen Mount Agung auf Bali. Ne­ben den spek­ta­ku­lä­ren Aus­bli­cken, die sich von je­dem Punkt der An­lage prä­sen­tie­ren, ist der drei­stu­fige In­fi­nity-Pool im Her­zen des An­we­sens ein ab­so­lu­tes High­light. Auch die pri­va­ten In­fi­nity-Pools des Amankila bie­ten eine ein­zig­ar­tige Mög­lich­keit, die Schön­heit der Um­ge­bung zu er­le­ben.

