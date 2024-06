Sanasaryan Han: Ein neues Luxushotel im Herzen von Istanbul

Die Mar­riott-Marke „The Lu­xury Coll­ec­tion” hat mit dem Sa­nasa­ryan Han ein neues Fünf-Sterne-Ho­tel auf der his­to­ri­schen Halb­in­sel von Is­tan­bul er­öff­net – nur we­nige Schritte ent­fernt von so be­rühm­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten wie dem Ge­würz­ba­sar, dem Gro­ßen Ba­sar, der Blauen Mo­schee und der Ha­gia So­phia.

Das neo­klas­si­zis­ti­sche Ge­bäude wurde 1895 im Auf­trag des ar­me­ni­schen Kauf­manns und Phil­an­thro­pen Mi­gir­diç Sa­nasa­ryan er­rich­tet, dem das Ho­tel auch sei­nen Na­men ver­dankt. Das his­to­ri­sches Erbe blieb bei der sorg­fäl­ti­gen Re­stau­rie­rung er­hal­ten und zeigt sich nun in ei­ner viel­fäl­ti­gen Samm­lung an Ar­te­fak­ten und An­ti­qui­tä­ten.

Kunst und Geschichte im ganzen Haus

Im licht­durch­flu­te­ten Atrium thront zum Bei­spiel ein präch­ti­ger Kron­leuch­ter über ele­gan­ten Mö­beln in war­men Far­ben und gro­ßen Bo­gen­spie­geln an den Wän­den. An­gren­zend an die Lobby, er­in­nert ein ru­hi­ger Raum vol­ler Bü­cher und Re­li­quien an die ge­schichts­träch­tige Ver­gan­gen­heit des Ge­bäu­des, in dem be­reits Bil­dungs­ein­rich­tun­gen un­ter­stützt wur­den.

Ar­ran­ge­ments aus sel­te­nen Blu­men, hand­ge­fer­tigte Ke­ra­mik in Per­ga­ment­form mit Zeich­nun­gen und Ge­mäl­den sind in mo­der­nen Glas­vi­tri­nen ne­ben zeit­ge­nös­si­schen Kunst­in­stal­la­tio­nen aus­ge­stellt. Zu­dem wird im Ho­tel eine be­ein­dru­ckende Samm­lung mo­no­chro­ma­ti­scher Fo­to­gra­fien von Ha­run Doğan – ei­nem Schwei­zer Künst­ler mit tür­ki­schen Wur­zeln – ge­zeigt, die den zeit­lo­sen Charme Is­tan­buls ein­fan­gen.

Türkisches Tee-Set in jedem Zimmer

Sa­nasa­ryan Han, a Lu­xury Coll­ec­tion Ho­tel, Is­tan­bul (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Die 63 Zim­mer – dar­un­ter sechs Sui­ten mit weit­läu­fi­gem Blick über die Stadt und gro­ßen os­ma­ni­schen Bo­gen­fens­tern – sind in ei­ner Farb­pa­lette aus Schwarz und Creme­tö­nen ge­hal­ten – kom­bi­niert mit kunst­vol­len Ak­zen­ten aus Mar­mor und tür­kis­far­be­nen Mö­beln. Ab­ge­run­det wird das De­sign durch hand­ge­fer­tigte Kup­fer­ac­ces­soires als Hom­mage an alte tür­ki­sche Bräu­che und Post­kar­ten der Stadt.

Die groß­zü­gi­gen Ba­de­zim­mer wur­den von al­ten tür­ki­schen Ham­mams in­spi­riert. Dazu passt auch eine wei­tere Tra­di­tion der Stadt, die im Sa­nasa­ryan Han ze­le­briert wird – das Tee­trin­ken. In je­dem Zim­mer fin­den die Gäste ein tür­ki­sches Tee-Set vor, das vom Tee­meis­ter des Ho­tels zu­sam­men­ge­stellt wurde. Dar­über hin­aus stellt der per­sön­li­che Con­cierge-Ser­vice si­cher, dass die Wün­sche je­des Gas­tes zu je­der Zeit be­rück­sich­tigt wer­den.

Traditionelle Küche im Restaurant

Sa­nasa­ryan Han, a Lu­xury Coll­ec­tion Ho­tel, Is­tan­bul (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Im Re­stau­rant und der Bar kön­nen die Rei­sen­den ei­nen au­then­ti­schen tür­ki­schen Kü­chen­stil ent­de­cken, bei dem das tra­di­tio­nelle An­rich­ten der Spei­sen im Fo­kus steht. So wer­den im Fine-Di­ning-Re­stau­rant „Sini” ty­pi­sche Ge­richte wie Si­mit-Ba­gel und La­kerda oder auch ein cha­rak­te­ris­ti­sches Fisch­ge­richt mit me­di­ter­ra­nen Kräu­tern ser­viert.

In der „The Li­brary Bar by Sa­nasa­ryan” fin­den wö­chent­lich Büh­nen­ver­an­stal­tun­gen in Form von Thea­ter, Mu­sik und Le­sun­gen statt. Be­glei­tet wer­den sie von ex­qui­si­ten Cock­tails und Tee-De­gus­ta­tio­nen, bei de­nen der Tee­meis­ter den Gäs­ten die Ge­schichte, den Ge­schmack und die Hin­ter­gründe von Tees aus al­ler Welt nä­her­bringt. Die Zim­mer­preise im Sa­nasa­ryan Han be­gin­nen je nach Sai­son bei 461 bis 593 Euro pro Nacht mit Früh­stück für zwei Per­so­nen.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

www.marriott.com