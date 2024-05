Zehn Luxushotels, in denen Prominente ihre Hochzeit feierten

triv­ago hat zehn au­ßer­ge­wöhn­li­che Ho­tels re­cher­chiert, in de­nen pro­mi­nente Paare wie Jus­tin Tim­ber­lake und Jes­sica Biel oder Ca­the­rine Zeta-Jo­nes & Mi­chael Dou­glas ein ro­man­ti­sches Hoch­zeits­fest fei­er­ten – von St. Mo­ritz bis Ha­waii und von New York bis Ham­burg.

Los Angeles: Sharon & Ozzy Osbourne

Am be­rühm­ten Sun­set Bou­le­vard in Be­verly Hills – um­ge­ben von ei­nem tro­pi­schen Gar­ten – liegt das le­gen­däre Be­verly Hills Ho­tel. In der Sil­ves­ter­nacht 2002/​03 ga­ben ein­an­der der Skan­dal-Ro­cker Ozzy Os­bourne und seine Frau Sharon hier er­neut das Ja­wort. Mu­sik-Act des Abends war „Vil­lage Peo­ple”, wäh­rend Toch­ter Kelly Os­bourne das Paar als Blu­men­mäd­chen be­glei­tete.

Das Hoch­zeits­an­ge­bot des Ho­tels um­fasst ver­schie­dene Ball­säle wie den „Crys­tal Ball­room“, in dem im­po­sante De­cken­leuch­ten, Rund­bö­gen und gol­dene Ac­ces­soires eine lu­xu­riöse At­mo­sphäre schaf­fen. Dazu wer­den die Gäste mit Cham­pa­gner und klei­nen Häpp­chen ver­wöhnt. Die Zim­mer des Hau­ses sind mit ro­man­ti­schen Him­mel­bet­ten aus­ge­stat­tet – und in der Prä­si­den­ten-Suite ge­nie­ßen Braut und Bräu­ti­gam ei­nen pri­va­ten Pool.

Hamburg: Robert Redford & Sibylle Szaggars

In ei­nem stil­vol­len Ham­bur­ger Kauf­manns­haus auf der Elb­chaus­see ist das Ho­tel Louis C. Ja­cob un­ter­ge­bracht. In dem lu­xu­riö­sen Haus, das einst schon Erich Käst­ner und Za­rah Le­an­der be­her­bergt hatte, ga­ben ein­an­der der Schau­spie­ler Ro­bert Red­ford und seine deut­sche Freun­din Si­bylle Szag­gars das Ja­wort.

Bei ei­nem Cham­pa­gner-Emp­fang auf der Lin­den­ter­rasse fei­erte das Braut­paar sei­nen gro­ßen Tag. An­schlie­ßend ge­nos­sen die Hoch­zeits­gäste in den gro­ßen, gol­de­nen Sä­len des Ho­tels ein mehr­gän­gi­ges Menü. Die Zim­mer sind mit ed­len Höl­zern, hand­ge­wirk­ten Tep­pi­chen und be­geh­ba­ren Klei­der­schrän­ken aus­ge­stat­tet.

Los Angeles: Kate Beckinsale & Len Wiseman

In­mit­ten des no­blen Stadt­teils Bel-Air in Los An­ge­les liegt das gleich­na­mige Ho­tel Bel-Air. Hier hei­ra­te­ten 2004 die Schau­spie­le­rin Kate Beck­in­sale und der Re­gis­seur Len Wi­se­man. Die bei­den hat­ten ein­an­der zu­vor bei Dreh­ar­bei­ten zum Film „Un­der­world” ken­nen­ge­lernt, in dem Kate die Haupt­rolle spielte und er Re­gie führte.

Das Ho­tel bie­tet Hoch­zei­ten in ei­nem gro­ßen Blu­men­gar­ten oder an ei­nem ro­man­ti­schen Schwa­nen­see an. Als Hoch­zeits­din­ner wird mo­derne ka­li­for­ni­sche Kü­che mit spa­ni­schen und ita­lie­ni­schen Ein­flüs­sen ser­viert. Das Hoch­zeits­paar über­nach­tete in ei­ner der Sui­ten mit ei­nem pri­va­ten Ja­cuzzi.

St. Moritz: Boris Becker & Lilly Kerssenberg

Im Her­zen der Schwei­zer Al­pen liegt das Badrutt’s Pa­lace Ho­tel in St. Mo­ritz. Mit Blick auf den See fei­er­ten hier der Ex-Ten­nis-Profi Bo­ris Be­cker und Lilly Kers­sen­berg ihre Hoch­zeit. High­lights der gla­mou­rö­sen Party wa­ren ein Auf­tritt der Sän­ge­rin Ali­cia Keys und eine be­geh­bare Hoch­zeits­torte.

Für Hoch­zei­ten ste­hen im Badrutt’s Pa­lace ver­schie­dene Säle zur Ver­fü­gung – wie etwa der „Em­bassy Ball­room” im Stil ei­nes Thea­ters oder der „Ma­donna Saal” mit ei­ner Ko­pie von Raf­fa­els Six­ti­ni­scher Ma­donna. Die Zim­mer sind ele­gant in hel­len Far­ben und mit ge­blüm­ten Ac­ces­soires ein­ge­rich­tet und ge­ben den Blick auf die En­ga­di­ner Berge frei.

Bergisch Gladbach: Alessandra & Oliver Pocher

In Ber­gisch Glad­bach bei Köln ist das alt­ehr­wür­dige Alt­hoff Grand­ho­tel Schloss Bens­berg zu fin­den. 2010 fei­er­ten der Co­me­dian Oli­ver Po­cher und seine Frau Ales­san­dra hier un­ter Aus­schluss der Öf­fent­lich­keit ih­ren gro­ßen Tag. Un­ter den Gäs­ten des pro­mi­nen­ten Paa­res wa­ren an­geb­lich die Klit­schko-Brü­der, Rap­per Bu­shido und Det­lef D! So­ost.

Die Hoch­zeits­an­ge­bote des Ho­tels mit Na­men wie „Just the Best“ um­fas­sen bei­spiels­weise ei­nen Cham­pa­gner-Emp­fang in ei­nem ele­gan­ten Sa­lon und eine be­son­dere Hoch­zeits­torte. Für die Hoch­zeits­nacht steht die Prä­si­den­ten-Suite zur Ver­fü­gung, die mit Sauna und Whirl­pool aus­ge­stat­tet ist und ei­nen schö­nen Blick über die Sky­line von Köln bie­tet.

New York: Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas

In un­mit­tel­ba­rer Nähe zum Cen­tral Park und der 5th Ave­nue be­fin­det sich das Plaza Ho­tel New York. Im Jahr 2000 hei­ra­te­ten hier die Schau­spie­ler Ca­the­rine Zeta-Jo­nes und Mi­chael Dou­glas vor rund 350 Gäs­ten. Dar­un­ter wa­ren auch Stars wie Tom Cruise, Brad Pitt und Ste­ven Spiel­berg.

Hoch­zei­ten wer­den im gro­ßen Ball­saal des Ho­tels ge­fei­ert, in dem opu­lente Vor­hänge, Kron­leuch­ter und die re­stau­rierte und be­malte De­cke ein vor­neh­mes Am­bi­ente er­zeu­gen. In den Sui­ten wer­den die Gäste von ge­schwun­ge­nen Bet­ten emp­fan­gen und ge­nie­ßen ei­nen Blick auf das Trei­ben der 5th Ave­nue.

Hawaii: Megan Fox & Brian Austin Green

Das Four Sea­sons Re­sort Hu­al­alai auf Big Is­land zählt zwei­fel­los zu den schöns­ten Ho­tels von Ha­waii. Hier fei­er­ten die Schau­spie­le­rin Me­gan Fox und Brian Aus­tin Green im Kreis ih­rer Fa­mi­lien und Freunde ihre Hoch­zeit und blie­ben da­nach auch für ihre Flit­ter­wo­chen. Die Trau­ung der Stars fand am wei­ßen Sand­strand vor dem Ho­tel statt.

Die Hoch­zeits­ar­ran­ge­ments des Hau­ses bie­ten als be­son­dere Lo­ca­tion für die Trau­ung ein nach­ge­bau­tes Am­phi­thea­ter an, das mit Pal­men ge­schmückt ist. Die Zim­mer des Ho­tels ge­ben al­le­samt ei­nen Pan­ora­ma­blick auf den Pa­zi­fik frei.

Como: Emily Blunt & John Krasinki

Di­rekt am Co­mer See in Ita­lien liegt das Ho­tel Villa D’Este. Un­weit von Ge­orge Cloo­neys Re­si­denz in Como hei­ra­te­ten hier die Schau­spie­le­rin Emily Blunt und John Kra­sinki im Jahr 2010. Am Tag vor­her lud das Paar seine Fa­mi­lien und pro­mi­nente Gäste wie Matt Da­mon und Me­ryl Streep zu ei­ner ge­mein­sa­men Boots­tour auf dem See ein.

Die Hoch­zei­ten im Ho­tel fin­den in ei­ner mär­chen­haf­ten Um­ge­bung mit De­ko­ra­tio­nen in klas­si­schem Weiß und Grün statt. In den Zim­mern des Hau­ses ge­nießt das Braut­paar eine zeit­ge­nös­si­sche Ein­rich­tung mit kost­ba­ren Öl­ge­mäl­den und ei­nem wei­ten Aus­blick vom Bal­kon.

Turks & Caicos: Ben Affleck & Jennifer Garner

Das COMO Par­rot Cay ist auf den Turks & Cai­cos in der Ka­ri­bik zu fin­den. Am wei­ßen, fei­nen Sand­strand di­rekt vor dem Ho­tel fei­er­ten die Schau­spie­ler Jen­ni­fer Gar­ner und Ben Af­fleck ihre Hoch­zeit. Ge­traut wurde das Paar von Jen­ni­fer Gar­ners „Alias“-Co-Star Vic­tor Gar­ber.

Die Gäste des Lu­xus­re­sorts ha­ben die Mög­lich­keit, am Strand oder vor ei­ner der Pri­vat­vil­len zu hei­ra­ten. Bei der Mu­sik kann das Braut­paar zwi­schen klas­si­schen Klän­gen und ka­ri­bi­scher Rips­haw-Mu­sik wäh­len. Die Zim­mer prä­sen­tie­ren sich ro­man­tisch mit Baum­woll­vor­hän­gen und gro­ßen Him­mel­bet­ten – und in der Como-Villa ge­nießt das Braut­paar lu­xu­riöse Stun­den am pri­va­ten Pool auf der Son­nen­ter­rasse.

Apulien: Jessica Biel & Justin Timberlake

Im Ho­tel Borgo Egna­zia in der ita­lie­ni­schen Re­gion Apu­lien ga­ben ein­an­der der Sän­ger Jus­tin Tim­ber­lake und die Schau­spie­le­rin Jes­sica Biel im Kreis ih­rer Fa­mi­lien und Freunde das Ja­wort. Un­ter den Gäs­ten wa­ren Per­sön­lich­kei­ten wie der Ko­mi­ker Jimmy Fallon, die Zeuge wur­den, wie Jus­tin ei­nen selbst ge­schrie­be­nen Song für seine Braut sang.

Das Hoch­zeits­ar­ran­ge­ment des Ho­tels bie­tet den Gäs­ten eine ru­hige, ab­ge­schie­dene Lage in­mit­ten der Na­tur, Trau­un­gen un­ter freiem Him­mel – um­rahmt von blü­hen­den Bäu­men – und ein ro­man­ti­sches Feu­er­werk. Die Zim­mer sind im Haupt­ge­bäude wie auch in ei­ni­gen Vil­len zu fin­den. Die Gäste wer­den von ei­ner klas­si­schen Ein­rich­tung in Weiß und Beige samt pri­va­tem Pool emp­fan­gen.