Almanac X Alcron Prague: Wiedergeburt einer Hotel-Legende in Prag

Das Al­cron Ho­tel in Prag hat so­eben un­ter dem neuen Na­men „Al­ma­nac X Al­cron Pra­gue” wie­der er­öff­net. Die­ser Schritt mar­kiert aber nicht nur ir­gend­eine Wie­der­eröff­nung, son­dern die Neu­ge­burt ei­nes le­gen­dä­ren Ho­tels, das tief in der Ge­schichte und Kul­tur der tsche­chi­schen Haupt­stadt ver­wur­zelt ist.

Als fri­sche In­ter­pre­ta­tion des iko­ni­schen Al­cron Ho­tels bie­tet das Al­ma­nac X Al­cron Pra­gue mit sei­nen 182 Zim­mern und 22 ex­klu­si­ven Sui­ten eine fas­zi­nie­rende Sym­biose aus Tra­di­tion und Mo­der­ni­tät. Gleich­zei­tig macht es die Lage in der Štěpánská-Straße – nur ei­nen Stein­wurf vom be­rühm­ten Wen­zels­platz und dem Na­tio­nal­mu­seum ent­fernt – zu ei­nem idea­len Aus­gangs­punkt, um die Stadt zu er­kun­den.

Moderne Küche mit pflanzlichen Gerichten

Un­ter der Lei­tung von Ri­chard Bie­liks hat sich das „ALCRON Re­stau­rant” ei­nem Plant-for­ward-Kon­zept ver­schrie­ben, das eine mo­derne Kü­che mit ge­schmack­vol­len pflanz­li­chen Ge­rich­ten aus lo­ka­len und sai­so­na­len Zu­ta­ten bie­tet, aber auch Platz für Fleisch- und Fisch­lieb­ha­ber lässt. Die Ba­sis bil­det da­bei eine Viel­zahl von Le­bens­mit­teln wie Ge­müse, Obst, Voll­korn­ge­treide, Hül­sen­früchte und Sa­men.

Die­ser An­satz legt ei­nen be­son­de­ren Schwer­punkt auf die Ver­wen­dung von pflanz­li­chen Roh­stof­fen, ohne sich je­doch strikt an ve­gane oder ve­ge­ta­ri­sche Grund­sätze zu hal­ten. Viel­mehr sol­len die po­si­ti­ven Aus­wir­kun­gen die­ser Ge­richte auf die Ge­sund­heit und Nach­hal­tig­keit be­tont wer­den. Die „Al­cron Bar” und der „Elias Cof­fee Shop” run­den das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot ab. Im nächs­ten Jahr soll dann noch ein neues Bar- und Re­stau­rant­kon­zept auf der Dach­ter­rasse fol­gen, die so­wohl den Gäs­ten als auch den Ein­hei­mi­schen zur Ver­fü­gung ste­hen wird.

Ein wichtiger Teil der Prager Geschichte

Al­ma­nac X Al­cron Pra­gue (c) Al­ma­nac Ho­tels /​ Sivan As­kayo

Um Prag in all sei­nen Fa­cet­ten zu ent­de­cken, er­mög­licht das Al­ma­nac X Al­cron Pra­gue maß­ge­schnei­derte Er­leb­nisse, bei de­nen die Gäste in die Welt der Kunst, Mu­sik, Mode und ku­li­na­ri­schen Ge­nüsse ein­tau­chen kön­nen. Be­su­che in den Ate­liers auf­stre­ben­der tsche­chi­scher Künst­ler ge­hö­ren ebenso dazu wie spe­zi­ell ku­ra­tierte Tou­ren zu den bes­ten Kunst- und De­sign-Hot­spots oder zu den bes­ten Märk­ten, Ca­fés und Bars der Stadt.

Die Ge­schichte des Al­cron reicht fast 100 Jahre zu­rück. Als das Ho­tel in den 1930er-Jah­ren er­öff­net wurde, war es ein Treff­punkt für Pro­mi­nente und Per­sön­lich­kei­ten aus al­ler Welt und galt da­mals als strah­len­des Sym­bol des Lu­xus und der Ele­ganz in Prag. Diese kurze Glanz­zeit wurde durch den Zwei­ten Welt­krieg be­en­det, seine Be­deu­tung für die Stadt be­wahrte sich das Ho­tel aber auch in der an­schlie­ßen­den kom­mu­nis­ti­schen Ära der Tsche­cho­slo­wa­kei.

Zimmerpreise ab 200 Euro pro Nacht

Al­ma­nac X Al­cron Pra­gue (c) Al­ma­nac Ho­tels /​ Sivan As­kayo

Im Jahr 1995 wurde das Al­cron schließ­lich von der ös­ter­rei­chi­schen Fa­mi­lie Ha­sel­ba­cher ge­kauft und Teil des Port­fo­lios der Al­ma­nac Ho­tels, ehe es nun – frisch re­no­viert – als ers­tes Haus der neuen Lu­xus-Kol­lek­tion „Al­ma­nac X” in ein neues Zeit­al­ter star­ten darf. Die Zim­mer­preise be­gin­nen bei 260 bis 300 Euro pro Nacht mit Früh­stück für zwei Per­so­nen, im Ok­to­ber und No­vem­ber dann aber teil­weise auch schon bei 200 Euro. Dazu kom­men noch 14 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren.

