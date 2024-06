Hotel Oberschwarzach: Traum-Pool und Bauernhof-Feeling in Salzburg

Es ist ein Ort zum Ent­de­cken, Er­le­ben und Wohl­füh­len in Saal­bach-Hin­ter­glemm im Land Salz­burg: Im Ho­tel Ober­schwarz­ach – ei­nem Mit­glied der Ko­ope­ra­tion „fa­mily aus­tria Ho­tel & Ap­par­te­ments” – wird mit au­then­ti­schem Bau­ern­hof-Fee­ling je­der Ur­laub zum Aben­teuer für die ganze Fa­mi­lie.

Das ganze Jahr über war­tet an al­len Ecken und En­den ein ge­halt­vol­les Pro­gramm für die ganze Fa­mi­lie. Die Gast­ge­ber­fa­mi­lien Kröll und Feicht­ner – gleich drei Schwes­tern pa­cken hier mit an – ha­ben für den idea­len Fa­mi­li­en­ur­laub an ei­nem viel­fäl­ti­gen An­ge­bot ge­feilt und hei­ßen ihre Gäste nach dem Motto „bei uns da­hoam bist du da­hoam“ will­kom­men.

Urlaub-Allrounder

Der Som­mer riecht nach fri­schem Heu, bun­ten Blu­men und Son­nen­schein. Das Salz­bur­ger Land ist ein Out­door-Pa­ra­dies für die ganze Fa­mi­lie – von leich­ten Wan­de­run­gen über span­nende The­men­wege bis zu an­spruchs­vol­len Tou­ren auf die höchs­ten Gip­fel der Re­gion. Da­bei sor­gen mehr als 40 Berg­hüt­ten für die Stär­kung zwi­schen­durch.

Phy­sio­the­ra­peu­tin San­dra be­glei­tet die Gäste mit ih­rem Ak­tiv­pro­gramm auf eine span­nende Reise der sanf­ten Be­we­gung und tie­fen Ent­span­nung, um fit in den Tag zu star­ten oder am Abend bes­ser zur Ruhe zu kom­men. Au­ßer­dem hat sich die Re­gion zu ei­nem wah­ren Pa­ra­dies für Moun­tain­bi­ker und lei­den­schaft­li­che Downhil­ler ent­wi­ckelt. Rund um das Ho­tel steht ein Netz aus Trails und Rad­we­gen al­ler Schwie­rig­keits­stu­fen be­reit.

Aber auch der Win­ter kann im Ho­tel Ober­schwarz­ach be­geis­tern: Die Aus­gangs­lage di­rekt an der Piste und mit­ten im Ski­cir­cus Saal­bach-Hin­ter­glemm-Leo­gang-Fie­ber­brunn ist nicht zu top­pen. Ob Ski­fah­ren und Snow­boar­den oder lie­ber Lang­lau­fen, Schnee­schuh­wan­dern und eine Pfer­de­kut­schen­fahrt: Der Win­ter­zau­ber wird hier in vol­len Zü­gen ge­nos­sen.

Das Glück der Erde

(c) Ho­tel Ober­schwarz­ach

… liegt nun mal auf dem Rü­cken der Pferde. Zum Ho­tel ge­hört ein Bau­ern­hof, auf dem sich Kat­zen, Kühe, Ha­sen, Zie­gen und Mi­ni­schweine tum­meln. Die Au­gen der Kin­der leuch­ten, denn hier le­ben auch Pferde und Po­nys. Be­son­ders für Mäd­chen ha­ben diese gro­ßen, sen­si­blen und in­tel­li­gen­ten Le­be­we­sen eine ma­gi­sche An­zie­hungs­kraft. Mehr­mals pro Wo­che dür­fen sie Po­ny­rei­ten oder bei ei­ner Pony-Wan­de­rung die Land­schaft er­kun­den. Ge­übte Rei­ter kön­nen Stun­den auf dem Reit­platz oder Aus­ritte bu­chen.

Wellness für Klein und Groß

(c) Ho­tel Ober­schwarz­ach

Wie herr­lich ist es, nach ei­ner ak­ti­ven Zeit in der Na­tur den rest­li­chen Tag im war­men Was­ser zu ver­brin­gen. Seit Ende letz­ten Jah­res gibt es da­für im Ho­tel Ober­schwarz­ach ein an­spre­chend ge­stal­te­tes Schwimm­bad mit Ku­schel­ko­jen zum Ent­span­nen und der Mög­lich­keit, di­rekt in den ganz­jäh­rig be­heiz­ten Au­ßen­pool zu schwim­men.

Die jüngs­ten Gäste sind im Kin­der­be­cken mit klei­ner Was­ser­rut­sche bes­tens auf­ge­ho­ben. Für Er­wach­sene ist das ru­hige Um­feld der neuen Tre­at­ment-Räum­lich­kei­ten bei ei­ner Mas­sage oder ei­ner Kos­me­tik­be­hand­lung ideal. Au­ßer­dem ste­hen un­ter­schied­lich tem­pe­rierte Sau­nen, ein Dampf­bad und eine In­fra­rot­ka­bine zur Aus­wahl.

Wer wäh­rend­des­sen seine Kin­der in gu­ten Hän­den wis­sen möchte, nutzt die lie­be­volle Kin­der­be­treu­ung, die an fünf Ta­gen in der Wo­che für die Klei­nen ab vier Jah­ren an­ge­bo­ten wird. Da­bei ste­hen Wan­de­run­gen, ein Spiel­platz, der Be­such der Tiere am Bau­ern­hof oder ein La­ger­feuer auf dem Pro­gramm. Am Abend kön­nen auch die Kin­der aus ei­nem ab­wechs­lungs­rei­chen Menü wäh­len und da­bei den er­eig­nis­rei­chen Tag mit der Fa­mi­lie Re­vue pas­sie­ren las­sen.

www.oberschwarzach.at /​ www.familyaustria.at