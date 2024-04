Saudi-Arabien: Erster Flug von Dubai zum neuen Red Sea Airport

Red Sea Glo­bal – der Ent­wick­ler der neuen Tou­ris­mus­de­sti­na­tio­nen „The Red Sea” und „Am­a­ala” in Saudi-Ara­bien – hat die erste in­ter­na­tio­nale Di­rekt­ver­bin­dung zum eben­falls neuen Red Sea In­ter­na­tio­nal Air­port verkün­det.

Laut ei­ner Pres­se­mit­tei­lung wird fly­du­bai ab so­fort zwei­mal pro Wo­che von Du­bai zum Red Sea In­ter­na­tio­nal Air­port ab­he­ben. Da­mit ste­hen nun acht Ver­bin­dun­gen pro Wo­che zur De­sti­na­tion „The Red Sea” zur Ver­fü­gung, denn Sau­dia bie­tet be­reits seit Sep­tem­ber 2023 re­gel­mä­ßig In­lands­flüge ans Rote Meer an.

Der neue Flug­ha­fen wurde ge­baut, um eine un­kom­pli­zierte An­reise in die neue De­sti­na­tion „The Red Sea” zu ge­währ­leis­ten. Zwei Lu­xus­re­sorts emp­fan­gen hier be­reits Gäste – das Six Sen­ses Sou­thern Dunes, The Red Sea und das St. Re­gis Red Sea Re­sort, das kürz­lich den le­gen­dä­ren Fuß­ball­spie­ler Cris­tiano Ro­naldo und seine Fa­mi­lie be­grü­ßen durfte.

„Der Red Sea In­ter­na­tio­nal Air­port liegt nur drei Flug­stun­den von 250 Mil­lio­nen Men­schen ent­fernt und kann bei vol­ler Aus­las­tung eine Mil­lion Gäste pro Jahr be­die­nen. Un­ser Erst­flug vor sechs Mo­na­ten mar­kierte den Start­punkt. Der erste in­ter­na­tio­nale Flug ist nun ein wei­te­rer Schritt, Saudi-Ara­bien zu ei­nem der füh­ren­den Tou­ris­mus­ziele welt­weit zu ma­chen. Wir freuen uns dar­auf, uns der Welt zu öff­nen.“ John Pa­gano, Group CEO von Red Sea Glo­bal

In die­sem Jahr wer­den noch drei wei­tere Re­sorts er­öff­net. Be­reits in den kom­men­den Wo­chen emp­fängt das Nu­juma, a Ritz-Carl­ton Re­serve – ei­nes von nur sie­ben Re­sorts die­ser Marke welt­weit – seine ers­ten Gäste. Da­nach fol­gen das She­bara, des­sen Vil­len aus Edel­stahl wie eine Per­len­kette an­ge­ord­net sind, und das spek­ta­ku­läre De­sert Rock in­mit­ten der Berge.

Der Red Sea In­ter­na­tio­nal Air­port ist laut Red Sea Glo­bal auf dem bes­ten Weg, der erste kli­ma­neu­trale Flug­ha­fen im Na­hen Os­ten zu wer­den. In­no­va­tive Nach­hal­tig­keits­lö­sun­gen wer­den in al­len Be­rei­chen um­ge­setzt, um Koh­len­stoff­emis­sio­nen zu ver­mei­den und aus­zu­glei­chen, den En­er­gie­ver­brauch zu op­ti­mie­ren und die Ef­fi­zi­enz im Res­sour­cen- und Ab­fall­ma­nage­ment zu stei­gern.

Dazu ge­hö­ren un­ter an­de­rem die Ver­wen­dung lo­ka­ler Ma­te­ria­lien in der Ent­wurfs­phase, 100 Pro­zent er­neu­er­bare En­er­gie für das Ge­bäude, um den Min­dest­stan­dard für die LEED-Gold-Zer­ti­fi­zie­rung zu er­fül­len, so­wie die Mi­ni­mie­rung der Licht­ver­schmut­zung, um den „Dark Sky”-Richtlinien zu ent­spre­chen.

Ein wei­te­res Merk­mal des in­no­va­ti­ven Kon­zepts ist das Ter­mi­nal, das im nächs­ten Jahr voll­stän­dig er­öff­net wer­den soll und in fünf Mini-Ter­mi­nals un­ter­teilt ist, die je nach Be­darf un­ab­hän­gig oder gleich­zei­tig be­trie­ben wer­den kön­nen. Da­durch wird der En­er­gie­ver­brauch des Ge­bäu­des im Ver­gleich zu ei­nem stan­dard­mä­ßi­gen zen­tra­li­sier­ten Ter­mi­nal ge­senkt.

Nach der Fer­tig­stel­lung im Jahr 2030 wird The Red Sea aus 50 Re­sorts mit bis zu 8.000 Zim­mern und mehr als 1.000 Wohn­ein­hei­ten auf 22 In­seln und sechs Stand­or­ten im Lan­des­in­ne­ren be­stehen. Zu dem Pro­jekt ge­hö­ren auch Yacht­hä­fen, Golf­plätze, Unterhaltungs‑, Gas­tro­no­mie- und Frei­zeit­ein­rich­tun­gen. The Red Sea wird au­ßer­dem netz­un­ab­hän­gig durch fünf So­lar­parks mit 760.000 Pa­nee­len und ei­ner der welt­weit größ­ten Bat­te­rie­spei­cher­an­la­gen ver­sorgt, die be­reits ge­baut und in Be­trieb ist.

