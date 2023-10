Schweden: Wann, wo und wie man das Nordlicht am besten erlebt

Das Nord­licht, auch Au­rora Bo­rea­lis ge­nannt, taucht den Nacht­him­mel über Schwe­den zwi­schen Sep­tem­ber und März in fas­zi­nie­ren­des Licht. Be­son­ders in Nord­schwe­den, nörd­lich des Po­lar­krei­ses, bie­ten sich viele Ge­le­gen­hei­ten, diese ein­drucks­vol­len Licht­spiele zu er­le­ben.

Schwe­disch Lapp­land, etwa so groß wie Bay­ern und Ba­den-Würt­tem­berg zu­sam­men, ist im Win­ter ein wah­res Schnee­pa­ra­dies. Ak­tu­ell er­lebt Schwe­den ei­nen be­son­de­ren Son­nen­zy­klus, der die Nord­licht-Ak­ti­vi­tät ver­stärkt.

Der etwa elf­jäh­rige Son­nen­fle­cken­zy­klus, jetzt im Zy­klus 25, er­reicht bald sei­nen Hö­he­punkt zwi­schen 2020 und 2031. In die­ser Phase steigt die Wahr­schein­lich­keit von Nord­licht-Sich­tun­gen auf­grund ver­mehr­ter Son­nen­fle­cken und ko­ro­na­ler Mas­sen­aus­würfe, die für das Nord­licht ver­ant­wort­lich sind.

Die far­ben­fro­hen Nord­lich­ter ent­ste­hen durch die Wech­sel­wir­kung elek­trisch ge­la­de­ner Teil­chen der Sonne mit der Erd­at­mo­sphäre. Die Farb­pa­lette des Nord­lichts wird von den Gas­par­ti­keln be­ein­flusst, die an die­sem Na­tur­schau­spiel be­tei­ligt sind und von ih­rer Höhe in der At­mo­sphäre ab­hän­gen. Grüne Farb­töne, die am häu­figs­ten vor­kom­men, ent­ste­hen durch nied­rig lie­gen­den Sau­er­stoff. Rot wird haupt­säch­lich durch Sau­er­stoff er­zeugt und er­scheint in hö­he­ren At­mo­sphä­ren­schich­ten. Die sel­te­nen lila Nu­an­cen des Nord­lichts ent­ste­hen durch Stick­stoff.

Das Na­tur­phä­no­men lässt in Kom­bi­na­tion mit un­ter­schied­li­chen Ak­ti­vi­tä­ten er­le­ben, von de­nen hier ei­nige vor­ge­stellt wer­den.

Fototour im Nationalpark Abisko

Wer die Po­lar­lich­ter mit pro­fes­sio­nel­ler Aus­rüs­tung fest­hal­ten und da­bei wert­volle Tipps für ge­lun­gene Auf­nah­men er­hal­ten möchte, ist auf ei­ner ge­führ­ten Fo­to­tour im Na­tio­nal­park Abisko rich­tig auf­ge­ho­ben. Der Ver­an­stal­ter Lights Over La­p­land stellt die not­wen­dige Aus­rüs­tung zur Ver­fü­gung. Die knapp vier­stün­di­gen Tou­ren fin­den von Ok­to­ber bis März statt.

Erlebnisreicher Ausritt und mehr im Icehotel

Das be­rühmte Ice­ho­tel in Juk­kas­järvi bie­tet viel­fäl­tige Ak­ti­vi­tä­ten, dar­un­ter Aus­ritte auf Is­land­pfer­den und urige Abend­essen in Sa­men-Zel­ten. Diese ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nisse las­sen Rei­sende tief in die Kul­tur und Na­tur Schwe­dens ein­tau­chen.

Traditionelle Fahrten mit Rentier- und Hundeschlitten

In Kiruna, der nörd­lichs­ten Stadt Schwe­dens, kön­nen Rei­sende au­then­ti­sche Fahr­ten mit Ren­tier- und Hun­de­schlit­ten er­le­ben. Ver­an­stal­ter wie Camp Ri­pan und Kiruna Husky bie­ten un­ver­gess­li­che Tou­ren an, bei de­nen man das Nord­licht auf be­son­dere Art und Weise er­le­ben kann.

Schnelle Abenteuer mit dem Schneemobil

Für Ad­re­na­lin­lieb­ha­ber bie­ten ge­führte Schnee­mo­bil­tou­ren durch die win­ter­li­che Land­schaft Schwe­dens eine ra­sante Nord­licht­jagd. Kiruna Sled­dog Tours or­ga­ni­siert diese auf­re­gen­den Tou­ren in der Nähe von Kiruna.

Atemberaubendes Dinner in der Aurora Sky Station

Die Au­rora Sky Sta­tion im Na­tio­nal­park Abisko, auf 900 Me­tern Höhe ge­le­gen, gilt als ei­ner der bes­ten Orte welt­weit, um die Nord­lich­ter zu se­hen. Ne­ben op­ti­ma­len Sicht­be­din­gun­gen bie­tet die Sta­tion ex­klu­sive Abend­essen mit vier Gän­gen und Wein­be­glei­tung, um das Nord­licht-Er­leb­nis zu per­fek­tio­nie­ren.

Bezaubernde Beobachtungen in Porjus

Das kleine Dorf Por­jus, etwa 60 Ki­lo­me­ter nörd­lich des Po­lar­krei­ses, ist ein wei­te­rer be­lieb­ter Ort, um das Nord­licht in Schwe­den zu be­ob­ach­ten. In­mit­ten der un­be­rühr­ten Na­tur bie­tet Por­jus eine ru­hige Um­ge­bung ab­seits der Stadt­lich­ter, um die Nord­lich­ter zu be­wun­dern. Die Fe­ri­en­hüt­ten am Stora Lu­le­vat­ten-See er­mög­li­chen ent­spannte Be­ob­ach­tun­gen, wäh­rend das Sápmi Na­ture Camp eine Über­nach­tung in tra­di­tio­nel­len Lavvu-Zel­ten bie­tet.

Road Trip auf dem Norrskensvägen

Der Norrs­kens­vä­gen ist auch be­kannt als Po­lar­licht­straße, die ent­lang der Route 99 von Ha­pa­randa in Schwe­den bis Ka­re­su­ando in Schwe­den und Finn­land ver­läuft. Diese ein­zig­ar­tige Route be­glei­tet den Torne-Fluss und bie­tet fas­zi­nie­rende Ein­bli­cke in leb­hafte Strom­schnel­len so­wie das tra­di­tio­nelle Fel­chen­ke­schern in Kuk­ko­la­for­sen. Eine wei­tere be­mer­kens­werte Sta­tion ent­lang der Stre­cke ist der Lup­pi­o­berg mit sei­nen mar­kan­ten Fels­for­ma­tio­nen. Be­son­ders im Win­ter er­öff­net der Norrs­kens­vä­gen die beste Mög­lich­keit, das be­ein­dru­ckende Nord­licht zu er­le­ben.

Wenn es um die Nord­licht­be­ob­ach­tung geht, soll­ten ei­nige Tipps be­ach­tet wer­den, um die Chan­cen auf eine Sich­tung zu er­hö­hen.

Wahl des Stand­orts: Be­son­ders nörd­lich des Po­lar­krei­ses sind die Chan­cen auf Nord­licht-Sich­tun­gen deut­lich hö­her.

Op­ti­male Be­ob­ach­tungs­zei­ten: Klare, lange Win­ter­abende zwi­schen 18 und zwei Uhr bie­ten die bes­ten Chan­cen, das Nord­licht zu se­hen.

Ver­mei­dung von Licht­ver­schmut­zung: Um das Nord­licht op­ti­mal zu se­hen, sollte man sich an dunk­len Or­ten fernab von stö­ren­den Stadt­lich­tern auf­hal­ten.

An­ge­mes­sene Klei­dung: Da die Tem­pe­ra­tu­ren in Nord­schwe­den im Win­ter stark fal­len kön­nen, ist warme Klei­dung un­er­läss­lich.

Nut­zung von Vor­her­sage-Apps: Spe­zi­elle Nord­licht-Vor­her­sage-Apps, wie bei­spiels­weise Hello Au­roa, kön­nen da­bei hel­fen, die best­mög­li­che Zeit für die Be­ob­ach­tung zu er­mit­teln.

