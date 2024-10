Weine aus Schweden: Was Sie über die Newcomer wissen sollten

Schwe­den bie­tet mehr als nur Kött­bullar und Zimt­schne­cken – und das zeigt sich jetzt auch im Wein­glas. Zwar ist das skan­di­na­vi­sche Land ein New­co­mer auf der Wein­karte, doch das kühle Klima und in­no­va­tive An­bau­me­tho­den sor­gen für über­ra­schende Weine. Wie sie pro­du­ziert wer­den, kann auf zahl­rei­chen Wein­gü­tern live er­lebt wer­den.

Schwe­den ist ein jun­ges Wein­land, des­sen Weine erst seit rund zehn Jah­ren auf dem Markt sind. Die wach­sende Zahl an Wein­gü­tern ge­winnt je­doch zu­neh­mend An­er­ken­nung und stellt auch so man­che gän­gige Vor­stel­lun­gen über au­ßer­ge­wöhn­li­chen Wein in­frage.

Wein­gut in Schwe­den (c) Jer­ker An­ders­son /​ imagebank.sweden.se

Trotz des küh­len Kli­mas flo­riert der schwe­di­sche Wein­bau dank in­no­va­ti­ver Me­tho­den und käl­te­re­sis­ten­ter Reb­sor­ten wie „So­la­ris”, die her­vor­ra­gende Weiß­weine her­vor­bringt. „Rondo” und „Ca­ber­net Cor­tis” lie­fern hoch­wer­tige Rot- und Ro­sé­weine, wäh­rend „Sey­val Blanc” und „Mertzling” be­son­ders für Schaum­weine ge­eig­net sind.

Die viel­fäl­tige Geo­lo­gie Schwe­dens ver­leiht den Wei­nen da­bei ein­zig­ar­tige Nu­an­cen, die sich je nach Re­gion und Bo­den – vom Kalk­stein in Skåne bis zum Gra­nit in Ble­kinge – deut­lich un­ter­schei­den. Diese geo­lo­gi­schen Un­ter­schiede im Wein wer­den umso deut­li­cher, je äl­ter die Re­ben sind.

Wein­gut in Halland (c) Jer­ker An­ders­son /​ imagebank.sweden.se

Beim dies­jäh­ri­gen Hö­he­punkt für schwe­di­sche Wein­lieb­ha­ber – dem „Swe­dish Wine Tasting” – wur­den zwölf schwe­di­sche Weine ge­gen zwölf der bes­ten Weine Eu­ro­pas ge­tes­tet, die nach Stil und Preis aus­ge­wählt wur­den, um eine Ver­gleich­bar­keit zu ge­währ­leis­ten.

„Die Wein­ver­kos­tung war eine ein­zig­ar­tige Ge­le­gen­heit für schwe­di­sche Wein­pro­du­zen­ten, sich mit eta­blier­ten Win­zern aus Eu­ropa zu mes­sen. Aber sie war auch eine ein­zig­ar­tige Ge­le­gen­heit, die schwe­di­sche Wein­pro­duk­tion ei­nem in­ter­na­tio­na­len Pu­bli­kum vor­zu­stel­len. Sie hat gro­ßes Po­ten­zial, ein wich­ti­ger und eta­blier­ter Zweig der Land­wirt­schaft zu wer­den, und trägt so­wohl zu mehr Ar­beits­plät­zen als auch zur Auf­wer­tung der schwe­di­schen Gas­tro­no­mie bei.“ Pe­ter Kull­gren, Mi­nis­ter für länd­li­che An­ge­le­gen­hei­ten

Nach zwei Stun­den in­ten­si­ver Ver­kos­tung durch ei­nige der ein­fluss­reichs­ten Som­me­liers und Wein­kri­ti­ker der Welt stand fest: Schwe­di­sche Weine kön­nen im in­ter­na­tio­na­len Wett­be­werb be­stehen. Der „Im­melen“ aus Kul­la­bergs Vin­g­ård in Skåne be­legte so­gar den ers­ten Platz.

Ästad Vin­g­ard (c) Vi­sit Halland

Heute gibt es mehr als 100 schwe­di­sche Wein­gü­ter, von de­nen rund 40 auch Wein für den Ver­kauf pro­du­zie­ren. Hier sind ei­nige Bei­spiele, die ei­nen Be­such loh­nen:

Kul­la­bergs Vin­g­ård , des­sen „Im­melen” bei der Wein­ver­kos­tung mit der höchs­ten Punk­te­zahl aus­ge­zeich­net wurde, liegt in der Nähe von Ny­hamns­läge. Das Wein­gut kon­zen­triert sich auf die Reb­sor­ten „So­la­ris” und „Sou­vi­gnier Gris”. Es wer­den preis­ge­krönte Weiß‑, Rosé‑, Orange- und Schaum­weine so­wie edle Spi­ri­tuo­sen her­ge­stellt. Das Wein­gut bie­tet Wein­berg­füh­run­gen und Wein­pro­ben an.

Das Wein­gut Ästad in Halland bie­tet ne­ben Wein­ver­kos­tun­gen auch ein Spa-Er­leb­nis mit hei­ßen und kal­ten Bä­dern so­wie eine Un­ter­was­ser­sauna und zwei Re­stau­rants. Die Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten rei­chen von Sui­ten mit ei­ge­nem Spa bis zu ge­müt­li­chen Block­hüt­ten.

Häl­lå­kra Vin­g­ård in Skåne ist ei­nes der äl­tes­ten und größ­ten Wein­gü­ter Schwe­dens. Auf ei­ner Flä­che von sie­ben Hektar wer­den Rot‑, Weiß- und Schaum­weine pro­du­ziert. Im Som­mer kön­nen die Be­su­cher an Füh­run­gen und Ver­kos­tun­gen teil­neh­men und im Guts­re­stau­rant es­sen.

Das Wein­gut Ve­jby in Skåne bie­tet mit sei­nem al­ten Wein­kel­ler im geor­gia­ni­schen Stil ein ein­zig­ar­ti­ges Er­leb­nis. Der ehe­ma­lige Ar­chi­tekt Jeppe Ap­pe­lin wi­der­setzt sich der Norm, Weiß­weine zu be­vor­zu­gen, und pro­du­ziert kräf­tige Rot‑, Rosé- und Oran­ge­weine. Das Wein­gut bie­tet Füh­run­gen und Ver­kos­tun­gen an.

Särts­höga Vin­g­ård liegt in Ös­ter­göt­land am Vät­tern­see und hat sich auf die Her­stel­lung von Sekt nach tra­di­tio­nel­ler Me­thode – haupt­säch­lich aus der Reb­sorte „So­la­ris" – so­wie Ap­fel­wein und Ap­fel­saft spe­zia­li­siert. Das Wein­gut bie­tet Füh­run­gen und Ver­kos­tun­gen an und ver­fügt über ein Re­stau­rant und Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten.

Das Wein­gut Gute auf der Ost­see-In­sel Got­land pro­du­ziert Weine, die das be­son­dere Ter­roir wi­der­spie­geln. Mit Reb­sor­ten wie „So­la­ris" und „Rondo" fan­gen sie das We­sen des ma­ri­ti­men Kli­mas und der kalk­hal­ti­gen Bö­den ein. Seit 1999 ar­bei­tet Gute als ei­nes der ers­ten schwe­di­schen Wein­gü­ter bio­dy­na­misch. Auch das Hof­re­stau­rant und das Gäs­te­haus legt Wert auf Au­then­ti­zi­tät.

Wein­gut in Schwe­den (c) Jer­ker An­ders­son /​ imagebank.sweden.se

Ne­ben den tra­di­tio­nel­len Wein­gü­tern Schwe­dens ma­chen auch so­ge­nannte „Ur­ban Wi­ne­ries” in der Weinszene von sich re­den. Diese städ­ti­schen Wein­kel­le­reien pro­du­zie­ren Wein di­rekt in der Stadt – oft in ei­ner in­dus­tri­el­len Um­ge­bung. Die Trau­ben kom­men aus tra­di­tio­nel­len Wein­bau­ge­bie­ten, wäh­rend die Vi­ni­fi­ka­tion vor Ort er­folgt.

Wine Me­cha­nics im Stadt­teil Gam­lesta­den in Gö­te­borg ist die erste ur­bane Wein­kel­le­rei der Stadt und die erste in Schwe­den, die sich aus­schließ­lich auf die Wein­her­stel­lung spe­zia­li­siert hat. Die Trau­ben wer­den aus ver­schie­de­nen eu­ro­päi­schen Wein­an­bau­ge­bie­ten im­por­tiert und in Gö­te­borg zu Wein ver­ar­bei­tet.

The Wi­nery Ho­tel liegt et­was au­ßer­halb von Stock­holm und ist die erste ur­bane Wein­kel­le­rei Skan­di­na­vi­ens samt Ho­tel. Die Trau­ben wer­den haupt­säch­lich aus der Tos­kana im­por­tiert und in der haus­ei­ge­nen Kel­le­rei Schwe­den ver­ar­bei­tet.

