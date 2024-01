Sechs perfekte Hotels für Alleinreisende mit oder ohne Kind

Al­lein in die Fe­rien fah­ren, liegt im Trend. Vor al­lem Frauen sind Vor­rei­te­rin­nen die­ser Ent­wick­lung. Auch die Rei­se­bran­che – al­len voran die Ho­tel­le­rie – passt sich der ge­än­der­ten Nach­frage an. Wir zei­gen sechs Ho­tel-Bei­spiele im Al­pen­raum, in de­nen Kat­zen­tisch, schma­les Ein­zel­bett und Lan­ge­weile für Al­lein­rei­sende längst der Ver­gan­gen­heit an­ge­hö­ren.

Al­lein sein kann so schön sein. Vor al­lem im Ur­laub. Hin­aus aus den ei­ge­nen vier Wän­den und zur Ruhe kom­men, zu sich fin­den. Im ei­ge­nen Tempo kann man nach Lust und Laune in den Tag le­ben. Ma­xi­male Frei­heit ge­nießt, wer für sich, ohne Part­ner oder Freunde reist. Nur die lie­ben Klei­nen dür­fen even­tu­ell mit.

Biohotel Daberer /​ Kärnten

(c) der da­be­rer. das bio­ho­tel. /​ Fer­di­nand Neu­muel­ler

Das Bio­ho­tel Da­be­rer im Gail­tal in Kärn­ten – ein Mit­glied der Ho­tel­ver­ei­ni­gung „Wan­d­er­ho­tels” – ist ein Sehn­suchts­ort in schöns­ter Um­ge­bung. Hier füh­len sich Al­lein­rei­sende auf­ge­ho­ben, die Stille su­chen und Lang­sam­keit schät­zen. In dem in vier­ter Ge­ne­ra­tion von der Fa­mi­lie Da­be­rer ge­führ­ten Haus lebt es sich seit der Grün­dung vor mehr als 40 Jah­ren bio­lo­gisch, be­wusst und na­tur­nah.

Erst das An­kom­men in die­ser per­fek­ten Hei­mat auf Zeit er­mög­licht es den Gäs­ten, los­zu­las­sen und sich auf die Reise zu sich selbst zu be­ge­ben. Das geht zum Bei­spiel bei ei­nem ein­wö­chi­gen Yo­ga­retreat – kom­bi­niert mit ei­ner Wo­che Ba­sen­fas­ten. Mor­gend­li­che und abend­li­che Yo­ga­pra­xis ver­bin­det sich mit dem Ge­nuss von ba­sen­bil­den­den und neu­tra­len Le­bens­mit­teln aus der ve­ga­nen Ba­sen­kü­che.

Viel sai­so­na­les Ge­müse und et­was Obst in Form von köst­li­chen Smoothies so­wie leichte, be­kömm­li­che Ge­richte kom­men auf den Tisch. Wer sein Er­leb­nis noch in­ten­si­vie­ren will, bucht eine der wirk­sa­men Be­hand­lun­gen im Spa, lässt sich im In­door-Schwimm­bad mit Was­ser aus der haus­ei­ge­nen Quelle trei­ben oder be­gibt sich auf eine me­di­ta­tive Floß­fahrt auf dem ho­tel­ei­ge­nen Wald­teich. Nach­hal­ti­ger Ur­laub mit nach­hal­ti­ger Wir­kung ist hier ga­ran­tiert.

Parkhotel Holzner /​ Südtirol

Als El­tern­teil al­lein mit den lie­ben Klei­nen un­ter­wegs zu sein, kos­tet oft nicht nur mehr Ner­ven, son­dern auch mehr Geld. An­ders ist das im Park­ho­tel Holz­ner auf dem Son­nen­pla­teau Rit­ten in Ober­bo­zen: Wäh­rend der „Vor­teils­wo­chen” von 7. April bis 8. Mai, 12. bis 17. Mai und 2. Juni bis 13. Juli geht der Ein­zel­nut­zungs­zu­schlag für Solo-El­tern ab ei­nem Auf­ent­halt von drei Näch­ten aufs Haus. Zu­dem woh­nen zwei Kin­der bis zu sechs Jah­ren ohne zu­sätz­li­che Kos­ten im Dop­pel­zim­mer oder in ei­ner der Sui­ten.

Das sind gute Vor­aus­set­zun­gen, um sich in dem Haus für alle Ge­ne­ra­tio­nen rundum wohl­zu­füh­len. Seit 30 Jah­ren rich­tet das in­ha­ber­ge­führte Ho­tel, das Grün­dungs­mit­glied der „Fa­mi­li­en­ho­tels Süd­ti­rol” ist, sein An­ge­bot spe­zi­ell auf die Be­dürf­nisse von Fa­mi­lien aus. Von der täg­li­chen Be­treu­ung für Kin­der ab drei Jah­ren über die Well­ness bis zu ei­nem ab­wechs­lungs­rei­chen Frei­zeit­pro­gramm für Groß und Klein ist an al­les ge­dacht.

Ex­klu­sive „Qua­lity time” mit dem Nach­wuchs kann bei ei­nem Aus­flug mit der Ritt­ner Schmal­spur­bahn, beim Bum­meln in Bo­zen oder zur kal­ten Jah­res­zeit bei ei­ner Schlit­ten­fahrt auf der gut prä­pa­rier­ten Na­tur­ro­del­bahn am Ritt­ner Horn ge­nos­sen wer­den. Die Mög­lich­kei­ten für un­ver­gess­li­che Mo­mente sind schier gren­zen­los. Viel Ac­tion er­for­dert Ru­he­pau­sen – vor al­lem für die El­tern. Un­ge­stört ein Buch le­sen, eine Mas­sage im Spa ge­nie­ßen oder im Sterne-Re­stau­rant „1908” schlem­men wird durch die Kin­der­be­treu­ung pro­blem­los mög­lich. Kraft tan­ken wird so­mit leicht ge­macht.

Artnatur Dolomites /​ Südtirol

Im Art­na­tur Do­lo­mi­tes in Seis am Schlern er­kun­den Al­lein­rei­sende die ein­ma­lige Berg­welt Süd­ti­rols. Die Be­we­gung in der Na­tur und die Be­geg­nung mit Gleich­ge­sinn­ten mo­ti­viert und zeigt, dass al­lein rei­sen so schön und ein­fach sein kann. Fünf­mal in der Wo­che geht es in dem in ge­sel­li­ger Runde zu uri­gen Alm­hüt­ten und aus­sichts­rei­chen Do­lo­mi­ten­gip­feln. Wer auf ei­gene Faust los­zieht, be­kommt vom Ho­tel wert­volle Tipps für seine Route.

Egal, ob ge­mein­same oder ein­same Tou­ren: Nach dem Er­leb­nis am Berg ist Re­la­xen in der Well­ness­welt des Wan­d­er­ho­tels an­ge­sagt. Dort sor­gen die Bio-Salz-Lär­chen­sauna, das Kräu­ter­dampf­bad, ein In­nen- und Au­ßen­pool und al­pine Mas­sa­gen für die ge­wünschte Ent­span­nung.

Am Abend tauscht man sich, wenn man möchte, am „Com­mu­nity Ta­ble” im Spei­se­saal über das Er­lebte aus. Hier fin­den Sin­gles bei köst­li­chem Es­sen aus der na­tur­na­hen Vi­tal­kü­che leicht An­schluss, be­vor es zum ge­müt­li­chen Ab­sa­cker an die Bar geht. Der Auf­ent­halt im Art­na­tur Do­lo­mi­tes ist vor al­lem auch eine Ein­la­dung zum Auf­ein­an­der­tref­fen. Be­son­ders schön sind Pro­gramme wie Atem­wan­de­run­gen und Wan­dern mit Hund.

Hotel Muchele /​ Südtirol

Das far­ben­frohe, char­mante Ho­tel Mu­chele in Burg­stall bei Me­ran bie­tet viel Platz für we­nig Gäste und noch mehr Ent­fal­tungs­raum für Al­lein­rei­sende. In dem Haus mit le­dig­lich 42 Sui­ten wirkt al­les bunt, of­fen, läs­sig und ge­müt­lich – wie in ei­ner gro­ßen Pri­vat­villa.

Die Schwes­tern Mar­tina, Priska und Anna Gan­tha­ler füh­ren ihr Haus, das ihr Groß­va­ter im Jahr 1952 er­baute, mit viel Herz­blut und Fai­ble für De­sign – ins­be­son­dere das der Marke „Mo­roso”. Sie sind stolz dar­auf, ein we­nig an­ders zu sein. Des­we­gen woh­nen ihre Gäste auch nicht im Ho­tel – sie „mu­chelen“. Solo Mu­chelen heißt herr­lich schla­fen im rie­si­gen Bett, ent­schleu­ni­gen im „Anna Spa” oder in al­ler Ruhe nach­hal­tige Mode shop­pen in der Mu­chele Bou­tique Anna Te­resa.

Ein Be­such in der fa­mi­li­en­ei­ge­nen Kaf­fee­rös­te­rei „Kun­tra­want” in Lana in­klu­sive „Cof­fee Cup­ping” – dem pro­fes­sio­nel­len Ver­kos­ten ei­nes Kaf­fees – ver­spricht eine ge­nuss­volle Aus­zeit. Lan­ge­weile kommt je­den­falls nicht auf, denn spä­tes­tens im ge­müt­li­chen Ess­zim­mer im Mu­chele und an der Ho­tel­bar tref­fen sich die Ge­nuss- und De­sign­lieb­ha­ber zum re­gen Aus­tausch. Hier ist es eben ein biss­chen wie bei gu­ten Freun­den zu Hause.

Allgäu Sonne /​ Oberallgäu

All­gäu Sonne (c) Tho­mas Ha­ber­land /​ All­gäu Sonne

Das Fünf-Sterne-Sport- und Well­ness­ho­tel All­gäu Sonne – ein Mit­glied der All­gäu­To­pHo­tels – be­fin­det sich in Ober­stau­fen im Ober­all­gäu. Das an ei­nem son­ni­gen Süd­hang mit ein­ma­li­ger Aus­sicht auf die Berg­welt ge­le­gene Ho­tel ist der ideale Ort für eine ge­lun­gene Ich-Zeit.

Herr­lich ent­span­nen lässt es sich in der 2.100 Qua­drat­me­ter gro­ßen Well­ness­welt mit Pools, Pan­ora­ma­sauna, Dampf­bad, Mas­sa­gen, Spa- und Be­au­ty­be­hand­lun­gen. Sport­be­geis­terte trai­nie­ren in der Fit­ness­welt mit Blick in die Berge. Das High­light für Al­lein­rei­sende kommt je­doch noch, denn das Haus mit ins­ge­samt 149 Zim­mern und Sui­ten bie­tet sage und schreibe 65 kom­for­ta­ble Ein­zel­zim­mer.

Au­ßer­dem bleibt nur wer will, in der All­gäu Sonne al­lein. Das um­fang­rei­che, im Zim­mer­preis ent­hal­tene Frei­zeit- und Be­we­gungs­an­ge­bot des Hau­ses um­fasst von Mon­tag bis Sams­tag bis zu acht ver­schie­dene Sport­kurse so­wie eine ge­führte Wan­de­rung täg­lich. Neue Ur­laubs­freunde fin­det man bei Aus­flü­gen und Ver­an­stal­tun­gen wie ei­nem Cock­tail­mix­kurs, ei­ner Edel­spi­ri­tuo­sen­ver­kos­tung oder ei­ner Wein­probe.

Rieser Achensee Resort /​ Tirol

Rie­ser Achen­see Re­sort /​ Sky Loft Ter­rasse (c) 3D.Manufaktur Er­ler /​ Ceo­lan GnbR

Auch im fa­mi­li­en­ge­führ­ten Vier-Sterne-Su­pe­rior-Re­sort Rie­ser füh­len sich Al­lein­rei­sende mit Kin­dern wohl. Das Ho­tel in herr­li­cher Lage – in­mit­ten der traum­haf­ten Ku­lisse des Kar­wen­del und nur fünf Geh­mi­nu­ten von der See­pro­me­nade des Achen­sees ent­fernt – macht Ge­ne­ra­tio­nen­ur­laub mög­lich. Ob Mama, Papa, Oma oder Opa: Wer hier al­lein mit Kind an­reist, zahlt kei­nen Zu­schlag für das Ein­zel­zim­mer.

Im Pa­ket in­klu­sive sind auch die Nut­zung der neuen Mi­niS­plash In­door-Pool­land­schaft für die ganz Klei­nen mit Tex­til­sauna oder die Tee­nie-Zone mit Bil­lard, Tisch­ten­nis, Tisch­fuß­ball und vie­lem mehr. Dar­über hin­aus fin­den Al­lein­rei­sende mit Nach­wuchs al­les, was das Herz be­gehrt – von Kin­der­me­nüs beim Abend­essen und ganz­tags Eis am Stiel aufs Haus bis hin zum kos­ten­lo­sen Ver­leih von Ba­by­pho­nes, Bug­gies und an­de­rem Baby-Be­darf.

Ge­gen ei­nen klei­nen Un­kos­ten­bei­trag gibt es Po­ny­rei­ten, Seg­way­tou­ren, Back­kurs, Stand-Up-Padd­le­boar­ding und wei­tere Ak­ti­vi­tä­ten beim Kin­der- und Ju­gend­pro­gramm der Fe­ri­en­re­gion Achen­see. Die Er­wach­se­nen ge­nie­ßen wäh­rend­des­sen Me-Time im neuen Adults-Only See­Spa am Ba­de­teich und Ent­span­nung in Bio-Sauna, So­le­dampf­bad oder Ha­mam.