Mallorca: Das sind die besten Strände und Ausflüge für Familien

In den Fe­ri­en­zei­ten kom­men viele Fa­mi­lien mit ih­ren schul­pflich­ti­gen Kin­dern nach Mal­lorca. Der Mal­lorca-In­si­der und Finca-Ex­perte fin­cal­lorca hat da­her für uns die Top-Strände für Fa­mi­lien und die be­lieb­tes­ten Aus­flugs­ziele zum Aus­to­ben und Ab­schal­ten auf der Ba­lea­ren­in­sel zu­sam­men­ge­stellt.

Top 3 der familienfreundlichsten Strände

Cala Llom­bards

Cala Llom­bards (c) fin­cal­lorca

Um­ge­ben von wun­der­schö­nen fjord­ar­ti­gen Klip­pen, fin­det sich nahe der Stadt San­tanyí im Süd­os­ten der In­sel die Cala Llom­bards. Zu­nächst ge­nießt die ganze Fa­mi­lie die Aus­sicht von den grü­nen Fels­wän­den, ehe es dann hin­un­ter zum wei­ßen Sand geht. Der fla­che Zu­gang ins Meer ist für Kin­der ideal. Auch bunte Fisch­schwärme füh­len sich in dem kla­ren Was­ser wohl und kom­men nah ans Ufer.

Platja es Trenc

Platja es Trenc (c) fin­cal­lorca

Un­weit des eben­falls im Sü­den ge­le­ge­nen Or­tes Cam­pos schlum­mert der längste Na­tur­strand Mal­lor­cas – Platja es Trenc. Das kris­tall­klare Was­ser und der helle Sand­strand er­in­nern hier fast schon an die Ka­ri­bik. Der fla­che Ein­stieg ist selbst für die Kleins­ten op­ti­mal. Die idyl­li­schen Dü­nen la­den zum Fla­nie­ren ein. Wer sich eine kleine Er­fri­schung wünscht, wählt ein­fach ein Plätz­chen an ei­nem Ab­schnitt mit Re­stau­rants.

Cala Falco

Cala Falco (c) fin­cal­lorca

An der west­li­chen Küste ver­steckt sich in wild­ro­man­ti­scher Na­tur die Cala Falco nahe Cal­vià. Ein groß­flä­chi­ger Pi­ni­en­wald bie­tet hier beste Vor­aus­set­zun­gen, um die Kin­der­haut vor der Sonne zu schüt­zen und ei­nen Schat­ten­platz auf­zu­su­chen. Trotz der ab­ge­schie­de­nen Lage gibt es eine Strand­bar, Toi­let­ten so­wie ei­nen Lie­gen- und Son­nen­schirm­ver­leih.

Top 3 der Familienausflüge für Wasserratten

Palma Aqua­rium

Palma Aqua­rium (c) fi­nal­lorca /​ Ad­o­be­Stock

Die klei­nen Be­su­cher der In­sel­haupt­stadt zieht das Palma Aqua­rium schnell in sei­nen Bann. Sie tau­chen ein in eine Welt aus Haien, Ko­ral­len und den Lau­ten der Wale, die von der De­cke hal­len. Hier be­kom­men Fa­mi­lien schnell ein Ge­fühl, welch wich­tige Rolle die große Viel­falt an Mee­res­be­woh­nern im Öko­sys­tem un­ter Was­ser spielt. So be­grei­fen schon die Kleins­ten die Zu­sam­men­hänge des Le­bens in den Ozea­nen. In 55 Aqua­rien schwim­men mehr als 8.000 Le­be­we­sen, die aus dem Mit­tel­meer so­wie aus dem In­di­schen Ozean, At­lan­tik und Pa­zi­fik stam­men.

Aqua­land El Are­nal

Aqua­land El Are­nal (c) fi­nal­lorca /​ Ad­o­be­Stock

Auf der Su­che nach Ac­tion ist der Was­ser­park Aqua­land El Are­nal mit Was­ser­land­schaf­ten für je­des Al­ter der per­fekte Platz. Er öff­net von Mai bis Sep­tem­ber täg­lich seine Tore. Ei­nes der High­lights sind zwei Steil­rut­schen, die ei­nen freien Fall si­mu­lie­ren. Au­ßer­dem gibt es Wel­len­be­cken, Wild­was­ser­rut­schen so­wie eine dunkle Röh­ren­rut­sche für die be­son­ders Mu­ti­gen. Für die kleins­ten Be­su­cher ste­hen ein Plansch­be­cken mit Mini-Rut­sche und aus­rei­chend Platz zum To­ben zur Ver­fü­gung.

Wes­tern Wa­ter Park in Ma­g­aluf

Wes­tern Wa­ter Park (c) fi­nal­lorca /​ Ad­o­be­Stock

Wer im­mer noch nicht ge­nug vom Thema Was­ser hat, be­sucht den Wes­tern Wa­ter Park in Ma­g­aluf. Die Kom­bi­na­tion aus Wes­tern­stadt und Was­ser­park lockt kleine und große Cow­boys an. Sie fin­den hier eine große Aus­wahl an Rut­schen, Pools und eine Wild-West-Land­schaft. Ge­rade grö­ßere Kin­der ha­ben an den Ex­trem-Rut­schen ih­ren Spaß. Schon die Na­men „Biest“, „Teu­fel“ und „Tor­nado“ las­sen das Ad­re­na­lin stei­gen. Um die Ur­laubs­kasse zu scho­nen, lohnt es sich, vorab ver­güns­tigte On­line-Ti­ckets zu kau­fen.

Top 3 der Familienausflüge ohne Wasser

Jungle Parc bei Santa Ponça

Der größte Klet­ter­park Mal­lor­cas liegt in ei­nem neun Hektar gro­ßen Wald­stück bei Santa Ponça im Süd­wes­ten der In­sel. Der Jungle Parc bie­tet ei­nen ei­ge­nen Klet­ter­ab­schnitt für Kids na­mens „Pi­ra­tes” mit 51 Platt­for­men und sie­ben Schwie­rig­keits­gra­den. Los geht es ab vier Jah­ren und ei­ner Kör­per­größe von 1,05 Me­tern. Die Kin­der über­win­den ei­nen auf­re­gen­den Par­cours mit Klet­ter­hö­hen von ei­nem bis sie­ben Me­ter. Ge­schul­tes Per­so­nal si­chert die klei­nen Klet­te­rer mit pro­fes­sio­nel­lem Equip­ment.

Cue­vas del Drach in Porto Cristo

Cue­vas del Drach (c) fi­nal­lorca /​ Ad­o­be­Stock

An der Süd­küste von Mal­lorca fin­den er­hitzte Ge­mü­ter in den Cue­vas del Drach eine küh­lende, ma­gi­sche At­mo­sphäre vor, wenn sie mit ei­nem Boot durch die Höh­len von Porto Cristo fah­ren. Die Tem­pe­ra­tur in der so­ge­nann­ten „Dra­chen­höhle” be­trägt er­fri­schende 17 bis 21 Grad. Sie be­her­bergt meh­rere Seen – dar­un­ter den gro­ßen Lago Mar­tel. Den Start­punkt der Höh­len­be­sich­ti­gung er­rei­chen die Fa­mi­lien per Boot. Dann geht es in eine Tiefe von bis zu 25 Me­tern hin­un­ter – ein auf­re­gen­des Er­leb­nis mit­ten in der Na­tur.

Kat­mandu Park

House of Kat­mandu (c) fi­nal­lorca /​ Ad­o­be­Stock

Eine be­son­dere Ab­wechs­lung ver­spricht auch der Kat­mandu Park, der zu den be­lieb­tes­ten Frei­zeit­parks Spa­ni­ens ge­hört. Die bi­zarre Er­leb­nis­welt um­fasst ein auf dem Kopf ste­hen­des Haus, ein Spie­gel­la­by­rinth so­wie den Nach­bau ei­nes ti­be­ti­schen Tem­pels. Auch ein Klet­ter­areal, ein Mu­sik­wald und ein Geis­ter­haus ge­hö­ren zum Un­ter­hal­tungs­an­ge­bot.

www.fincallorca.de