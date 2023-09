Tirol: Posthotel Achenkirch erneuert seinen Wellnessbereich

Das Post­ho­tel Achen­kirch am Achen­see in Ti­rol hat sei­nen Well­ness­be­reich neu ge­stal­tet. Gast­ge­ber Karl C. Rei­ter ist da­mit ein wei­te­rer Schritt ge­lun­gen, um seine Vi­sion von ei­nem Adults-only-Ho­tel als Kraft­ort für Kör­per und Geist zu ver­wirk­li­chen.

Die Gäste des Fünf-Sterne-Hau­ses kön­nen künf­tig ein neues Lie­ge­deck ge­nie­ßen und in acht Ru­he­inseln aus Ast­fich­ten­holz ent­span­nen. Das Holz soll ei­nen be­ru­hi­gen­den und aus­glei­chen­den Ef­fekt auf den mensch­li­chen Kör­per ha­ben und für ei­nen kla­ren Geist sor­gen. Im neuen Whirl­pool im Au­ßen­be­reich des Sauna-Seg­ments lässt es sich zu­dem bei kon­stan­ten 38 Grad zu je­der Jah­res­zeit ab­schal­ten.

Ins­ge­samt er­streckt sich der Well­ness­be­reich im Post­ho­tel Achen­kirch nun über nicht we­ni­ger als 7.000 Qua­drat­me­tern. Im „Ver­sun­ke­nen Tem­pel” tau­chen die Gäste in die mys­ti­sche Welt der Ent­span­nung ein und wer­den in der „Dra­chen­sauna” mit woh­li­gem Dampf um­ne­belt, wäh­rend der „So­le­dom” mit Salz aus dem Kar­wen­del auf­at­men lässt.

Ein „Raum der Stille” und ein Zen-Gar­ten sor­gen für men­tale Er­ho­lung, wäh­rend war­mes und kal­tes Was­ser des „Yin-Yang Be­ckens” und der „Pfad des Was­sers” mehr Ba­lance und En­er­gie ver­spre­chen. Die ei­gene Mitte fin­den, Har­mo­nie su­chen und sich nach den Jah­res­zei­ten rich­ten, sind Grund­sätze der tra­di­tio­nel­len Chi­ne­si­schen Me­di­zin (TCM).

Das Post­ho­tel Achen­kirch ist ganz dar­auf aus­ge­rich­tet, die Gäste bei ih­rer „Reise zum Ich” zu un­ter­stüt­zen und stellt da­für ein Team an aus­ge­bil­de­ten Ex­per­ten zur Seite. Dazu ge­hö­ren auch eine TCM- Ärz­tin und ein Shao­lin-Meis­ter für Shao­lin Kung Fu, Qi Gong oder Tai Chi- Stun­den. Er­gän­zend wird den Gäs­ten täg­lich ein viel­fäl­ti­ges TCM-Menü an­ge­bo­ten.

www.posthotel.at