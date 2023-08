Die schönsten Dachterrassen der Leading Hotels of the World in Europa

Gibt es im Som­mer et­was Bes­se­res, als auf ei­ner Dach­ter­rasse ei­nen küh­len­den Sun­dow­ner zu ge­nie­ßen? Ganz gleich, ob Sie der Hek­tik der Stadt ent­flie­hen oder ein­fach nur den bes­ten Pan­ora­ma­blick er­ha­schen möch­ten: Auf den schöns­ten Dach­ter­ras­sen der „Lea­ding Ho­tels of the World” in Eu­ropa sind Sie ga­ran­tiert an der rich­ti­gen Adresse – wenn es das Rei­se­bud­get zu­lässt.

Es Princep /​ Palma de Mallorca

Al­maQ /​ Es Prin­cep (c) Lea­ding Ho­tels of the World

Ver­steckt hin­ter den al­ten Stadt­mau­ern von Palma de Mal­lorca, bie­tet das Lu­xus­ho­tel Es Prin­cep dank sei­ner er­höh­ten Lage auf dem Ba­luard ei­nen wei­ten Blick auf Stadt und Meer. Ganz be­son­ders gilt das na­tür­lich für die fast 800 Qua­drat­me­ter große Dach­ter­rasse „Al­maQ”. Tags­über herrscht hier eine ent­spannte At­mo­sphäre am In­fi­nity-Pool, aber abends wird die­ser Ort re­gel­mä­ßig zum leb­haf­ten und gla­mou­rö­sen Treff­punkt für Ein­hei­mi­sche und Be­su­cher.

Hassler /​ Rom

7th Floor Ter­race /​ Hass­ler Roma (c) Lea­ding Ho­tels of the World

An der Spitze der Spa­ni­schen Treppe mit Blick auf die le­gen­däre Piazza Di Spa­gna ge­le­gen, gilt das Hass­ler als ei­nes der re­nom­mier­tes­ten Ho­tels in Rom. Auf die Gäste war­ten 87 ele­gante Zim­mer und Sui­ten, ein mit ei­nem Mi­che­lin-Stern aus­ge­zeich­ne­tes Re­stau­rant, ein lu­xu­riö­ser Af­ter­noon-Tea-Sa­lon und zwei Bars. Eine da­von be­fin­det sich auf der Dach­ter­rasse im sie­ben­ten Stock und hat sich als be­lieb­tes Ziel bei Stars und Stern­chen eta­bliert, die den atem­be­rau­ben­den Aus­blick auf die Ewige Stadt ge­nie­ßen möch­ten. Per­fekt für Cam­pa­ris zur Ape­ri­tivo-Stunde.

Tivoli Avenida Liberdade /​ Lissabon

Sky Bar by SEEN /​ Ti­voli Ave­nida Li­berdade (c) Lea­ding Ho­tels of the World

Lis­sa­bons be­lieb­teste Ro­of­top-Adresse ist die „Sky Bar by SEEN” im neun­ten Stock des Ti­voli Ave­nida da Li­be­rade. Die mit Pal­men und Oli­ven­bäu­men be­pflanzte Dach­ter­rasse ist der Place-to-Be für die Rei­chen und Schö­nen der Stadt. Ein DJ sorgt je­den Abend für Stim­mung, wäh­rend die Gäste von der Bar den wei­ten Blick auf die sie­ben Hü­gel von Lis­sa­bon be­wun­dern – von der Burg St. Jorje zur Lin­ken bis zum Ar­ra­bida-Ge­birge im Hin­ter­grund.

Villa Cora /​ Florenz

Bel­le­vue Roof Ter­race /​ Villa Cora (c) Lea­ding Ho­tels of the World

Mit Blick auf die his­to­ri­schen Bo­boli-Gär­ten und ein­ge­bet­tet in ei­nen pri­va­ten, mit Ro­sen be­pflanz­ten Gar­ten liegt die aris­to­kra­ti­sche Re­si­denz Villa Cora. Ne­ben den 44 von Fres­ken ge­schmück­ten Zim­mern und Sui­ten und dem Pool im schi­cken Cock­tail-Gar­ten ist die Bel­le­vue-Dach­ter­rasse per­fekt, um den Tou­ris­ten­strö­men zu ent­flie­hen, die Flo­renz je­den Som­mer über­schwem­men. Bei ei­nem küh­len Pro­secco schweift dann der Blick über die Stadt und die tos­ka­ni­schen Hü­gel rings­herum – und man könnte fast glau­ben, dass es hier gar kei­nen Tou­ris­mus gibt.

Majestic Hotel & Spa /​ Barcelona

La Dolce Vi­tae at Ma­je­s­tic Ho­tel and Spa Bar­ce­lona (c) Lea­ding Ho­tels of the World

Das Dach­re­stau­rant und die Bar „La Dolce Vi­tae” des Ma­je­s­tic Ho­tel & Spa in Bar­ce­lona bie­tet ei­nen spek­ta­ku­lä­ren Blick auf die le­gen­däre Sagrada Fa­mi­lia, der am Wo­chen­ende stets von dy­na­mi­schen DJ-Sets um­rahmt wird. Das Ho­tel liegt an der Pas­sieg de Gra­cia zwi­schen zwei von Gau­dis iko­nischs­ten Ge­bäu­den – der „Casa Batllo” und dem Wohn­block „Ped­rera”. Nach ei­nem lan­gen Abend kön­nen die Gäste in ei­nem der lu­xu­riö­sen Gäs­te­zim­mer über­nach­ten und am nächs­ten Mor­gen eine Yoga-Sit­zung auf der Dach­ter­rasse bu­chen oder sich bei ei­ner Ther­mal­kur im Spa er­ho­len, um da­nach wei­ter zu fei­ern.

Savoy Palace /​ Madeira

Ga­laxia Sky­bar /​ Sa­voy Pa­lace (c) Lea­ding Ho­tels of the World

An der Spitze des küh­nen, mo­der­nis­ti­schen Sa­voy Pa­lace in Fun­chal auf Ma­deira be­fin­det sich die himm­li­sche „Ga­laxia Sky Bar”, die nicht nur für ihr auf­fal­lend mo­der­nes De­sign be­kannt ist, son­dern auch für ihre in­no­va­tive Cock­tail-Karte. Emp­feh­lens­wert sind da­bei vor al­lem die vom Welt­all in­spi­rier­ten Krea­tio­nen, die von ei­nem der bes­ten Mixolo­gen der Welt kre­iert wur­den. „Sun­rise on Mars” ist zum Bei­spiel ein far­ben­fro­hes Ge­bräu aus ge­würz­tem Te­quila und St. Ger­main, das mit Ing­wer­bier ver­fei­nert wird. Der „Star­light” ist wie­derum ein Wodka-Cock­tail mit Dra­chen­frucht-Ge­schmack, der mit Co­int­reau und Zi­tro­nen­saft ge­mixt und mit Ei­weiß ver­quirlt wird.

Le Sirenuse /​ Positano

Aldo’s at Le Si­re­nuse Po­si­tano (c) Lea­ding Ho­tels of the World

Das Le Si­re­nuse ist ein­fach der Place-to-be in Po­si­tano und wahr­schein­lich ei­nes der stil­volls­ten klei­nen Ho­tels der Welt. Die „Aldo’s Cock­tail Bar” auf der Dach­ter­rasse ga­ran­tiert ei­nen un­glaub­li­chen Blick auf die welt­be­rühmte Amal­fi­küste. Man sollte sich al­ler­dings auf eine lange Schlange ein­stel­len, um ei­nen Platz zu be­kom­men. Zum „Aldo’s” – be­nannt nach ei­nem Mit­glied der Fa­mi­lie, die hin­ter dem Le Si­re­nuse steht – ge­hört auch ein Grill-Re­stau­rant, in dem man fang­fri­sche Aus­tern ge­nie­ßen kann, wäh­rend man die schö­nen Men­schen bei ih­rem Sun­dow­ner be­ob­ach­tet.

Anantara the Marker /​ Dublin

The Ro­of­top Bar and Ter­race at An­ant­ara the Mar­ker Dub­lin (c) Lea­ding Ho­tels of the World

Die Ro­of­top Bar im An­ant­ara at the Mar­ker in den pul­sie­ren­den Dock­lands von Dub­lin ist zwar nur am Wo­chen­ende ge­öff­net, bie­tet aber eine fan­tas­ti­sche Aus­sicht zu fach­män­nisch zu­be­rei­te­ten Cock­tails. Dar­über hin­aus gilt die Dach­ter­rasse aber auch als Ge­heim­tipp für mor­gend­li­che Work­outs: Je­den Sams­tag in der Früh­lings- und Som­mer­sai­son kön­nen sich Fit­ness­be­geis­terte in den sie­ben­ten Stock des Ho­tels be­ge­ben, um eine be­le­bende Yo­ga­stunde zu ge­nie­ßen, die Geist und Kör­per ent­spannt und neue En­er­gie spen­det.

de.lhw.com