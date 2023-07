Luxus und Flair: Sechs legendäre Beach Bars rund um den Globus

Das ma­gi­sche Flair der schöns­ten Beach Bars der Welt ver­mag selbst den in­ter­na­tio­na­len Jet­set zu ei­nem Ape­ri­tif zu ver­lo­cken. Ob in der Ka­ri­bik, auf den Phil­ip­pi­nen, den Ma­le­di­ven oder in In­do­ne­sien: Sie alle ver­spre­chen her­vor­ra­gende Cock­tails mit Mee­res­brise in ei­nem pa­ra­die­sisch-lu­xu­riö­sen Am­bi­ente weit ab­seits des Mas­sen­tou­ris­mus.

Boat House Bar /​ Bawah Reserve

Ba­wah Boat House Bar (c) Ba­wah Re­serve

Als Teil des ein­zig­ar­ti­gen Öko­sys­tems im Her­zen der in­do­ne­si­schen Ana­m­bas ge­le­gen, bie­tet die „Boat House Bar” der Ba­wah Re­serve eine atem­be­rau­bende Na­tur­ku­lisse. Mit Sand zwi­schen den Ze­hen, Blick auf die kris­tall­blaue La­gune und ei­nem köst­li­chen Cock­tail in der Hand kön­nen es sich die Gäste hier in ei­nem der schöns­ten Re­sorts in Asien so rich­tig ge­müt­lich ma­chen und das aro­ma­ti­sche An­ge­bot der Bar aufs Vollste aus­kos­ten.

Beach Bar /​ Eden Rock St. Barths

Eden Rock /​ Beach Bar (c) Eden Rock St Barths

Ka­ri­bi­sche In­sel-Vi­bes ver­sprüht die „Eden Rock Beach Bar” des Lu­xus­re­sorts Eden Rock auf St. Barths durch und durch. Die läs­si­gen Bar­kee­per ser­vie­ren den Gäs­ten hier rund um die Uhr die al­ler­feins­ten Cock­tails mit Blick auf den St. Jean Beach. Nach ei­nem Be­such des wohl be­kann­tes­ten Sand­strand der fran­zö­si­schen Ka­ri­bik­in­sel, an dem es sich fan­tas­tisch im kla­ren Meer pad­deln, an den Ko­ral­len­rif­fen schnor­cheln oder un­ter der durch­drin­gen­den war­men Sonne ent­span­nen lässt, sind die himm­li­schen Drinks der Bar eine will­kom­mene Er­fri­schung.

Basil’s Bar /​ Mustique

Basil’s Bar (c) Mus­tique

Seit fast 50 Jah­ren ist die le­gen­däre „Basil’s Bar” das kul­tu­relle Herz der Pri­vat­in­sel Mus­tique in der Ka­ri­bik. Der lu­xu­riöse Treff­punkt von Pop­stars, Schau­spie­lern, Po­li­ti­ken und In­dus­trie-Ma­gna­ten bie­tet die Mög­lich­keit, in San­da­len und kur­zen Ho­sen den Son­nen­un­ter­gang in völ­li­ger Pri­vat­sphäre zu ge­nie­ßen. Ge­grün­det wurde die Bar in den 1970er-Jah­ren von Ba­sil Charles und Mus­tique-Ent­de­cker Co­lin Ten­n­ant auf ei­nem Fel­sen in der Bri­tan­nia Bay. Seit­dem ist sie der Hot­spot auf Mus­tique, an dem sich die Ho­tel­gäste für ein köst­li­ches Mit­tag­essen mit Blick aufs Meer, ei­nem ka­ri­bi­schen Bier oder ei­nem Cock­tail zwi­schen den Tän­zen im „Jump Up” tref­fen.

Genny’s Bar /​ Jumby Bay Island

Jumby Bay /​ Beach Bar (c) Jumby Bay Is­land

Die „Genny’s Beach Bar” auf der Pri­vat­in­sel Jumby Bay vor der Küste von An­ti­gua be­fin­det sich in ei­nem der schöns­ten und un­be­rühr­tes­ten Mee­res­ge­biete der Welt. Um­ge­ben ist der tra­di­tio­nelle, of­fene Beach Bun­ga­low mit sei­nem stroh­ge­deck­ten Dach von feins­tem wei­ßem Sand, Pal­men, Hi­bis­kus und wil­den Or­chi­deen. Hier blei­ben keine Cock­tail-Wün­sche un­er­füllt und die Gäste wer­den rundum mit frisch zu­be­rei­te­ten Frucht­sor­bets, köst­li­chen Eis­sand­wi­ches und Frap­pu­ci­nos ver­wöhnt.

Kawayan Bar /​ Amanpulo

Aman­pulo /​ Ka­wa­yan Bar (c) Aman­pulo, Phil­ip­pi­nes

Das Lu­xus­re­sort Aman­pulo liegt auf Pa­ma­li­can – ei­ner ab­ge­schie­de­nen Pri­vat­in­sel, die von feins­ten Sand­strän­den und tür­kis­blauem Meer um­ge­ben ist und sich durch pa­ra­die­si­sche Un­be­rührt­heit und voll­kom­mene Pri­vat­sphäre aus­zeich­net. Ein High­light ist da­bei zwei­fel­los die ein­zig­ar­tige schwim­mende „Ka­wa­yan Bar”. Mit­ten im Meer kön­nen die Gäste hier wäh­rend ei­nes Schnor­chel­aus­flugs ei­nen Stopp ein­le­gen und den Schat­ten ge­nie­ßen. Für Ab­küh­lung sorgt je­der­zeit das kris­tall­blaue Was­ser, das die Bar um­gibt. Ge­stärkt von ei­nem köst­li­chen, er­fri­schen­den Cock­tail, lässt sich da­nach der Ent­de­ckungs­trip durch die Un­ter­was­ser­welt fort­set­zen.

The Crab Shack /​ Soneva Jani

So­neva Jani /​ Crab Shack (c) So­neva Jani

Das So­neva Jani ist in den ru­hi­gen Ge­wäs­sern des Noonu-Atolls und gilt als ei­nes der am we­nigs­ten dicht ver­bau­ten Re­sorts der Ma­le­di­ven. Iko­ni­sche Vil­len über dem Was­ser und am Strand ver­spre­chen ul­ti­ma­ti­ven Ge­nuss, Er­ho­lung und Pri­vat­sphäre. Dazu passt dann auch, dass die Bar „The Crab Shack” zum ro­man­tischs­ten Re­stau­rant der Welt ge­wählt wurde. Im Erd­ge­schoss be­fin­den sich das Re­stau­rant, die Kü­che und der Bar­be­reich, wäh­rend die Gäste auf dem Deck im ers­ten Stock auf ele­gant ge­stuf­ten Ta­ges­bet­ten ent­span­nen und die ma­le­di­vi­schen Son­nen­un­ter­gänge bei ei­nem Glas Ro­sé­wein oder köst­li­chen Cock­tails ge­nie­ßen.